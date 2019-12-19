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Брежнев: тянул как мог. Календарь #LenRu

15:44. 19 декабря 2019 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UIy2WLCkbzY

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Источник http://via-midgard.info/

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12305 1031
    ХОХОЛ 19 декабря 2019 в 15:57

    Вау…..
    Просто ВОПЛЬ украинсва.
    Украина после смерти Бреднева была обречена.
    И ролик СТОН исдыхающих укров….
    Посмотрел с радостью получил удовольствие.
    Активнее ребята закапывайте друг-друга.
    С пролетарским задором

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