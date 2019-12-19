Брежнев: тянул как мог. Календарь #LenRu

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Вау…..
Просто ВОПЛЬ украинсва.
Украина после смерти Бреднева была обречена.
И ролик СТОН исдыхающих укров….
Посмотрел с радостью получил удовольствие.
Активнее ребята закапывайте друг-друга.
С пролетарским задором