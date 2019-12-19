Более половины иностранных инвестиций в России оказались „фантомными”
Этим, кстати, создаётся искажённая статистика, толком разобраться в которой западным финансистам и аналитикам так до конца и не удаётся. Иначе бы нам не дали возможность возродить ВПК.
А супостат радуется дважды: Россию грабят свои же, а в экономику вкладывает он, Запад, а значит и контролирует её. Что ж, пусть радуется иллюзии…
Москва, 18 декабря. Более половины иностранных инвестиций в российскую экономику приходится на "фантомные" иностранные компании, которые скрывают страну-источник вложений, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).
Авторами исследования стали датский экономист Нильс Йоханессен из Копенгагенского университета, Янник Дамгаард из Центробанка Дании и Томас Элькьяер из МВФ.
При этом такая проблема характерна для всего мира, поскольку, по данным исследования, почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций проходит через номинальные компании, не ведущие реальной деятельности, зарегистрированные в таких специальных юрисдикциях, как Люксембург, Нидерланды или Ирландия.
Однако в России доля таких инвестиций самая большая среди всех стран – 57,9%, по оценкам за 2017 г.
По данным Банка России, на конец 2017 г. в России было накоплено $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций.
Около $255 млрд из этих вложений было сделано компаниями-оболочками из "перевалочных" юрисдикций, а реальный инвестор находился в какой-то другой стране, следует из данных МВФ.
В том числе около $102 млрд, или 23,2% от общих иностранных инвестиций в Россию, — это не подлинные инвестиции из-за рубежа, а средства российских инвесторов, вложенные на родине через другие страны.
Речь идет о так называемых круговых схемах (round-tripping), хорошо известных исследователям российских иностранных инвестиций, — схемах вывода средств за рубеж и их последующего возвращения под видом иностранных вложений.
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