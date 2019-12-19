Как скрыть от супостата вложение средств в ВПК? Используя метод round-tripping, например

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Это когда средства из страны утекают за кордон, приобретая на публике статус сворованных. А затем, по крайней мере часть этих денег возвращается обратно в страну, но уже под видом иностранных инвестиций.



Этим, кстати, создаётся искажённая статистика, толком разобраться в которой западным финансистам и аналитикам так до конца и не удаётся. Иначе бы нам не дали возможность возродить ВПК.



А супостат радуется дважды: Россию грабят свои же, а в экономику вкладывает он, Запад, а значит и контролирует её. Что ж, пусть радуется иллюзии…

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Более половины иностранных инвестиций в России оказались „фантомными”

Москва, 18 декабря. Более половины иностранных инвестиций в российскую экономику приходится на "фантомные" иностранные компании, которые скрывают страну-источник вложений, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

Авторами исследования стали датский экономист Нильс Йоханессен из Копенгагенского университета, Янник Дамгаард из Центробанка Дании и Томас Элькьяер из МВФ.

При этом такая проблема характерна для всего мира, поскольку, по данным исследования, почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций проходит через номинальные компании, не ведущие реальной деятельности, зарегистрированные в таких специальных юрисдикциях, как Люксембург, Нидерланды или Ирландия.

Однако в России доля таких инвестиций самая большая среди всех стран – 57,9%, по оценкам за 2017 г.