Юлия Витязева: Кампания по переписыванию Второй Мировой войны набирает обороты

В моём заповеднике русофобов, за которым я веду наблюдения уже достаточно длительное время, появилась одна весьма показательная тенденция. Многие начинают признаваться, что их деды-прадеды воевали на стороне нацистов.

Причём, признаются они в этом с гордостью, демонстрируя этим лишь им одним понятное превосходство над «совками» и «ватниками».

При этом, почти у всех есть одно «железобетонное алиби»: дескать, воевал мой дед не за Гитлера и Германию, а против Сталина и СССР. За свободу и независимость, да.

И осуждать их нельзя, потому как мы («совки» и «ватники») сами виноваты. Ибо своей имперско-захватнической политикой просто вынудили их встать в один ряд с нацистами. Не корысти ради, а исключительно за нашу и вашу свободу.

На самом деле ничего удивительного в том, что почти у каждого популярного твиттерского русофоба в «кредитной истории» есть дедушка-коллаборационист нет.

Примечательно другое. Ещё лет 5 назад признаться в подобном было стыдно. И рукопожали бы такого внучка исключительно такие же отбитые русофобы, как и он сам.

Сегодня подобные признания все чаще становятся поводом для личной гордости и бурного одобрения со стороны адептов секты «Св. Бандеры и Гитлера-освободителя». Причём, я сейчас не только об отморозках из Украины. География довольно обширна. И сектантов становится все больше.

А знаете почему? Потому что массированная кампания по переписыванию истории Второй мировой войны набирает обороты. И не последнюю роль в ней играют наши общие знакомые. Такие, как Венедиктов и «Радио Свобода», например. Которые приложили немало усилий для того, чтоб Сталин в сознании паствы стал подобен Гитлеру, а советский солдат казался чудовищем даже большим, чем солдат Вермахта.

Скажу больше. За прадеда, служившего в НКВД, сегодня на тебя выльют десять ушат помоев и будут называть «личинкой вертухая». За деда-пособника нацистов добавят +100 к карме и запишут в приличные люди с правильным взглядом на Историю.

Потому что все эти «дилетантские чтения» и «часы правды» на страницах и в эфирах «самых честных СМИ» настежь распахивают окно Овертона и своим лживым сквозняком выдувают на авансцену в качестве носителя «обжигающей правды» все то нацистское дерьмо, которое ещё совсем недавно сидело в схронах и от страха дышало через раз…

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/julija-vitjazeva-kampanija-po-perepisyvaniju-vtoroj-mirovoj-vojny-nabiraet-oboroty-111446