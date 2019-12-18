Юлия Витязева: Кампания по переписыванию Второй Мировой войны набирает обороты
В моём заповеднике русофобов, за которым я веду наблюдения уже достаточно длительное время, появилась одна весьма показательная тенденция. Многие начинают признаваться, что их деды-прадеды воевали на стороне нацистов.
Причём, признаются они в этом с гордостью, демонстрируя этим лишь им одним понятное превосходство над «совками» и «ватниками».
При этом, почти у всех есть одно «железобетонное алиби»: дескать, воевал мой дед не за Гитлера и Германию, а против Сталина и СССР. За свободу и независимость, да.
И осуждать их нельзя, потому как мы («совки» и «ватники») сами виноваты. Ибо своей имперско-захватнической политикой просто вынудили их встать в один ряд с нацистами. Не корысти ради, а исключительно за нашу и вашу свободу.
На самом деле ничего удивительного в том, что почти у каждого популярного твиттерского русофоба в «кредитной истории» есть дедушка-коллаборационист нет.
Примечательно другое. Ещё лет 5 назад признаться в подобном было стыдно. И рукопожали бы такого внучка исключительно такие же отбитые русофобы, как и он сам.
Сегодня подобные признания все чаще становятся поводом для личной гордости и бурного одобрения со стороны адептов секты «Св. Бандеры и Гитлера-освободителя». Причём, я сейчас не только об отморозках из Украины. География довольно обширна. И сектантов становится все больше.
Скажу больше. За прадеда, служившего в НКВД, сегодня на тебя выльют десять ушат помоев и будут называть «личинкой вертухая». За деда-пособника нацистов добавят +100 к карме и запишут в приличные люди с правильным взглядом на Историю.
Потому что все эти «дилетантские чтения» и «часы правды» на страницах и в эфирах «самых честных СМИ» настежь распахивают окно Овертона и своим лживым сквозняком выдувают на авансцену в качестве носителя «обжигающей правды» все то нацистское дерьмо, которое ещё совсем недавно сидело в схронах и от страха дышало через раз…
Юлия Витязева, специально для News Front
Источник: https://nstarikov.ru/julija-vitjazeva-kampanija-po-perepisyvaniju-vtoroj-mirovoj-vojny-nabiraet-oboroty-111446
Юлия Витязева чем больше Вы будете ВРАТЬ вместо со Стариковым тем больше от Вас будут отворачиваться.
Такими темпами, глядишь, по-новой создадут Нюрнбергский трибунал и там будут судить СССР, как зачинщика той войны…
Зачем?
Да и Нюренберг именно ЗАЧИНЩИКОВ не судил.
Его провели для другой цели.
И судили НЕ Германию а её руководство.
Сталинидзе УЖЕ осуждён в СССР на 20-м сьезде коммунистов.
А остальные исдохли и без суда.
Может пора успокоиться?
Сегодняшние немцы с нами НЕ ВОЕВАЛИ….
Сегодняшние россияне войну НЕ ПОБЕДИЛИ.
Не надо СЕБЕ хапать беззастенчиво чужие подвиги и ордена ДЕДОВ носить стыдно.
Есть суд ментовской, есть воровской (уже на зонах), а есть Божий – его НИКТО не минует… Чтобы ты ни делал за спиной у людей, помни, что ты делаешь это на глазах у Богов!!!
Ну да на глазах у богов и что?
Что-то БОГИ не мешали ни Гитлеру ни Пичужкину ни Чикатило ни Сталинидзе….
Ну смотрят и что?
Мой дед был политруком, и я горжусь этим.
Такие, как Венедиктов и «Радио Свобода», другие физ. и юрлица откровенно работают на территории России в интересах наших врагов.
Сколько может продолжаться подобная толерантность? Где генпрокуратура, ФСБ и другие, не менее уполномоченные?
Или была команда “Фу”, а не “Фас”?
Какие у тебя враги кроме алкоголя гордун дедом?
Что больше и гордиться нечем?
Детей не рожал дом не строил?
Госдеп хорошо финансирует данную тему,поэтому и “вспоминают”наши горе-либералы что-то нужное в тему. Даже то,что в действительности не было. Но так манит эта зелень с изображением Франклина… Так манит… Удержаться невозможно).
Эта кампания началась вообще то сразу после 1945г.И никогда не сбавляла оборотов.То немецкие недобитые танкисты вспоминали как выиграли на Курской дуге,то генералы манштейнские сочиняли как постоянно разбивали наши войска,да глюпый фюрер им приказывал после отступать,а то бы до Амура дошлепали.)Ну и перебещики всех мастей,от бандеровцев до власовцев воевали исключительно за нашу и вашу свабоду.)))
Эта компания началась в 1941 когда надо было советскому народу обьяснять почему так победоносно ОТСТУПАЕМ.
А уж ПОИЗДЕВАТЬСЯ над этой компанией может ЛЮБОЙ.
Не только немецкие танкисты.
И только Стариковы будут за денешку воспевать и хвастаться ПОТЕРЯМИ СССР.
А некоторые “гордицца” убитым дедом.
Не сожалеть не огорчаться и именно глупо “гордицца”.
Ведь деда убили иэто повод гордости.
Других повордов просто НЕТ.
Детей не нарожал,дом не построил так хоть деда убили
Не свисти,никто про победное отступление не объяснял,а напала практически считай вся ивропа.У недобриттов планы были еще в 39г. бомбежек нефтяных месторождений в Баку,и на севере,того же Мурманска,видимо чтоб гитлеру поход еще больше облегчить.А про дедов примитивненько,на уровне хорька,да и повторяешься,видимо некоторые методички пиндосов,слишком запали в ранимую душу свабодной личности.)))
Погоди.
Кто-то обещал победное шествие и бить врага на его территории.
Напала Европа но у нападавших было МЕНЬШЕ и солдат и танков и самолётов и пушек и воевали на чужой территории и только благодаря ГШ и КПСС сумели просто с мин потерями дотопать до москвы взяв только ПЛЕННЫМИ 4 млн.
Это ведь надо было как-то обьяснять советскому народу.
Нет?
Вот с этой поры всё ПЕРЕВРАНО и любой желающий может тыкнуть и Старикова и ЛЮБОГО в то что ПЕРЕВРАНО.
Это не сложно и проблема Стариковых.
А про дедов это моё ЛИЧНОЕ.
У меня оба деда войну ПРОИГРАЛИ ибо ПОГИБЛИ.
Правильно Степаныч, толко не забудь, что русские страдали вместе с евреями, также в немецких душегубках травили славян и млад и стар, а делали это “цивилизованные” немцы. А как издевались болгары над еврейскими девушками и женщинами – это делали не люди, право людьми называться после этого потеряли и болгары, и немцы…