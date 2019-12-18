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У власти большинства государств Восточной Европы находятся мелкие лавочники

17:09. 18 декабря 2019 184 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

Глава МВД Эстонии Март Хельме назвал нового премьера Финляндии Санну Марин «продавщицей». Подобные обвинения соответствуют уровню политических элит нынешней Европы.

Национальные государства, которые наплодились в Европе после распада советского блока, представляют из себя те самые буржуазные государства мелких лавочников, которые и мыслят соответствующими категориями.

Все они сегодня мелкие лавочники, и именно они находятся у власти большинства государств Восточной Европы, в том числе и в самой Эстонии, во всех тех государствах, которые стали сателлитами Запада, добровольно отдавшись в его руки.

Западу же удобно управлять такими мелкими торгашами. Обвинения в стиле «сам дурак» и «от дурака слышу», «продавщица», «официант», «барыга» — они в целом соответствуют уровню политических элит нынешней Европы. И к сожалению мы перенимаем оттуда не самое лучшее.

Источник: https://nstarikov.ru/u-vlasti-bolshinstva-gosudarstv-vostochnoj-evropy-nahodjatsja-melkie-lavochniki-111434

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12242 1048
    ХОХОЛ 18 декабря 2019 в 17:30

    И к сожалению мы перенимаем оттуда не самое лучшее.
    ——
    Вот тут Стариков ПРАВ.
    Он перенял самое нелучшее ))

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  • 8088 2813
    nikolay 18 декабря 2019 в 18:45

    В РФ главный коррупционер, покрывающий “своих” – президент-чекист Путин, который даже “демократически” избирается много лет подряд, используя коррупционные схемы. В РФ абсолютно все сферы экономики пронизаны коррупцией. В государственные и окологосударственные компании устраиваются родственники и друзья людей, облеченных властью. Незаконно нажитое имущество часто записывают даже не на жен и детей, имущество которых также должно указываться в декларации, а на друзей и любовниц.

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