У власти большинства государств Восточной Европы находятся мелкие лавочники
Глава МВД Эстонии Март Хельме назвал нового премьера Финляндии Санну Марин «продавщицей». Подобные обвинения соответствуют уровню политических элит нынешней Европы.
Национальные государства, которые наплодились в Европе после распада советского блока, представляют из себя те самые буржуазные государства мелких лавочников, которые и мыслят соответствующими категориями.
Все они сегодня мелкие лавочники, и именно они находятся у власти большинства государств Восточной Европы, в том числе и в самой Эстонии, во всех тех государствах, которые стали сателлитами Запада, добровольно отдавшись в его руки.
Западу же удобно управлять такими мелкими торгашами. Обвинения в стиле «сам дурак» и «от дурака слышу», «продавщица», «официант», «барыга» — они в целом соответствуют уровню политических элит нынешней Европы. И к сожалению мы перенимаем оттуда не самое лучшее.
Источник: https://nstarikov.ru/u-vlasti-bolshinstva-gosudarstv-vostochnoj-evropy-nahodjatsja-melkie-lavochniki-111434
И к сожалению мы перенимаем оттуда не самое лучшее.
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Вот тут Стариков ПРАВ.
Он перенял самое нелучшее ))
В РФ главный коррупционер, покрывающий “своих” – президент-чекист Путин, который даже “демократически” избирается много лет подряд, используя коррупционные схемы. В РФ абсолютно все сферы экономики пронизаны коррупцией. В государственные и окологосударственные компании устраиваются родственники и друзья людей, облеченных властью. Незаконно нажитое имущество часто записывают даже не на жен и детей, имущество которых также должно указываться в декларации, а на друзей и любовниц.