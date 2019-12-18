ТОП-7 удивительных прогнозов будущего более чем 100-летней давности

Всегда интересно представлять, какой будет жизнь через 10, 50, 100, а порой даже 1000 лет. Несмотря на то, что красочней всего грешили такими образами писатели-фантасты и художники футуристы, по сути, многие изображения стали движущей силой для большинства ультрасовременных технологических разработок. Как же все-таки люди видели некоторые аспекты будущей жизни более 100 лет назад и все ли они воплотились в жизнь.

Захватывающие видения будущего более чем 100-летней давности.

Как люди 100 и более лет назад представляли себе жилье или способ передвижения? Судя по некоторым из предсказаний будущего, те, кто это придумал и нарисовал на бумаге, были не очень далеки от истины и уж точно не лишены воображения. Конечно же, не все фантазии воплотились в жизнь даже спустя целый век, ведь видение некоторых фантастов и футуристов были в лучшем случае безнадежно оптимистичны, а в худшем – сумасшедшими.

Прогнозы сбываются, хотя и не в полном объеме (движущийся переход траволатор, соединивший два берега Невы). | Фото: megacurioso.com.p./ stroi.mos.ru.

Авторам редакции Novate.Ru удалось отыскать 7 самых интересных прогнозов, которые вначале прошлого века можно было увидеть на вкладышах сигарных или конфетных коробок и коллекционных открытках.

1. Этот художник верил, что мы можем перевозить здания и даже целые города, используя поезда

Прогноз будущего немецкой компании по производству какао и шоколада Theodor Hildepand & Son. | Фото: kienthuc.net.vn.

Немецкая компания по производству какао и шоколада Theodor Hildepand & Son, помимо создания профилирующей продукции выпустила серию открыток для коллекционеров с их видением будущего. В этом конкретном примере автор и его заказчики мечтали, что в будущем можно будет перемещать огромные здания и даже целые города. Причем транспортировать их будут с помощью гигантских платформ, которые смогут тянуть поезда.

Несмотря на то, что они планировали такую транспортировку через 100 лет (к 2000 г.), передвижение многоэтажных домов начало активно происходить уже в 30-е годы прошлого века. Только это были перемещения на близкие расстояние и все-таки единичные, в более благоприятные места города пока не научились перевозить, а жаль. Единственное, что можно перемещать на дальние расстояния с помощью автомобильного, морского или железнодорожного транспорта – сборно-разборные конструкции небольших домов.

2. Некоторые мечтали, что целый город спрячут под огромной крышей

Немецкая компания Theodor Hildepand & Son именно так видела благоустройство городов в 2000 г. | Фото: interestingengineering.com.

Та же самая шоколадная компания прогнозировала гигантских размеров крыши, покрывающие целые города и поселки. Она должна была предохранять населенные пункты от каких-либо осадков и ветра. И самое невероятно, что эти крыши виделись предками не прозрачными, а для того обеспечить население светом предусмотрели мощные фонари и лампы. Единственное радует, что крыша куполообразная и не до самой земли, ведь в противном случае пришлось бы продумывать систему вентиляции, а то качество воздуха стало бы совсем уж жутким.

Города пока еще не пытались накрывать, но огромные стадионы, аквапарки и рыночные площади надежно спрятаны от дождя и снега. Хотя как знать, в те времена существовали такие населенные пункты, территория которых была намного меньше гигантских площадей современных терминалов в аэропортах или выставочных павильонов.

3. Все хозяйки мира мечтали о роботах-помощниках в уборке помещений

Робот-уборщик – мечта всех хозяек любого времени и века. | Фото: interestingengineering.com.

Во все времена люди мечтали о роботах, которые помогут сделать самую рутинную работу по дому – уборку. И начало прошлого века не стало исключением. На коллекционных открытках и вкладышах в сигаретные пачки «En L’An 2000» французские художники запечатлели фантазии, которые намного быстрее стали явью. Уже давно роботы не просто надежные помощники в быту, но и незаменимые «сотрудники на производствах».

Справка: «En L’An 2000» – это французская серия открыток/картинок-вкладышей, на которых изображены научные достижения, которые, как предполагалось, будут достигнуты к 2000 году. Такими визуализированными прогнозами грешили производители товаров массового потребления, при этом их видение прогресса, которого достигнет человечество, исполняли художники, на данный момент известно, по меньшей мере, 87 представителей творческой профессии, выполняющих столь неординарные заказы.

4. Мечта о движении городских тротуаров

Самодвижущиеся городские тротуары вероятней всего станут мечтой и современных жителей мегаполисов. | Фото: megacurioso.com.p.

Еще одно невероятное предсказание от немецкой компании Theodor Hildepand & Son – это самодвижущиеся городские тротуары. В одной из своих уникальных открыток-предсказаний они представляли мир, в котором жители города не будут тратить свои силы на передвижение населенным пунктом, им будет достаточно зайти на тротуар и он доставит в нужное место.

Эту мечту частично современные инженеры воплотили в жизнь, оформляя огромные территории аэропортов и других объектов, где требуется облегчить передвижение большого количества людей. Некоторые воздушные гавани оснащены движущимися, бесступенчатыми дорожками, которые могут доставить в самые отдаленные терминалы. Но, к сожалению, на городские улицы такие изобретения не добрались, хотя они уж точно бы разгрузили переполненный общественный транспорт и облегчили жизнь современным людям.

5. Вот как художник-футурист в 1920 г. представлял жилье будущего

Художник-футурист Фрэнк Р. Пауль изобразил благоустроенные квартиры и дома, в которых будут жить люди в 2000 г. | Фото: interestingengineering.com.

В этом невероятном произведении, созданном в далеком 1920 году, австрийский художник Фрэнк Рудольф Пауль (Frank Rudolph Paul) показывает, каким будет жилище обычного гражданина в 2000-м. На самом изображении очень много мелких деталей и сложно все определить до мелочей, но некоторые из его прогнозов включают в себя: подогрев сидений, книжные полки с подсветкой, холодильники в каждой комнате, электрические пианино, электрические «озонаторы» и дезодораторы в каждой комнате, электрозажигалка для сигар/сигарет, электрические фонографы (аппараты для записи и воспроизведения звуков) и радиотелефон, электростеклоподъемники и другие сверхудобные вещи в быту.

Глядя на эту картинку с уверенностью можно сказать, что все мечты стали явью. Единственное, что не все люди на планете могут себе эти блага позволить.

6. Такими мегапамятниками должны увековечить технологические достижения человечества

Памятник производству …электроэнергии (Hugo Gernsback and Frank R. Paul). | Фото: interestingengineering.com.

Весьма неординарное видение будущего продемонстрировали художник-футурист Фрэнк Р. Пауль и американский изобретатель, писатель и издатель первого в мире журнала научной фантастики «Amazing Stories» Хьюго Гернсбэк (Hugo Gernsback). Почему то они решили, что в 2000 г. люди будут любить электричество так сильно, что захотят запечатлеть свое восхищение и почитание в огромных памятниках. В 1922 г. они придумали совместный концепт, по которому благодарные потомки построят грандиозный 305 метровый монумент, посвященный …электричеству.

Ну такое представление оправдано, ведь в начале прошлого века благодаря электроэнергии начался небывалый технологический рост, затронувший все грани человеческого общества. Поэтому они и решили, что такое увековечивание станет информативным посланием будущим поколениям, вдруг наша цивилизация по каким-либо причинам погибнет.

7. К 2500 году на планете появятся куполообразные города с разветвленной сетью монорельсовых дорог

А это прогноз на 2500 год, но о нем будут судить наши потомки! | Фото: proyectolinder4.home.blog.

И, наконец, в этом видении, касающегося 2500 года, художники еще в 20-х гг. прошлого века изобразили Лондон под прозрачными гигантскими куполами и монорельсовыми магистралями в несколько уровней. Именно это изображение было создано, как реклама сигарет Gery и предлагает довольно интересное видение будущего, которые очень напоминают современные фантастические киноленты. Помимо необычного даже для нас аэродинамического транспорта и повсеместных закрытых переходов между зданиями на огромной высоте творцы предвидели даже изменения в написании слов, таких как «Tranzit» (Transit), «Sayle» (Sale), and «Gluv» (Glove).

О том сбудется ли такое предвидение, смогут узнать только наши потомки через 380 лет. А нам остается лишь гадать насколько точным оно будет.

Частично исполнили мечту предков японские строители, они под куполом спрятали аквапарк площадью 30 тыс. кв.м! | Фото: interestingengineering.com./ fpsbutest.wordpress.com.

Человек – знатный мечтатель и фантазер, и это является самой действенной движущей силой, благодаря которой общество достигло таких высот во всех отраслях науки и техники. Уже не одно десятилетие люди мечтают не только полностью изучить космические дали, но и жить в них.