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Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2019

09:39. 18 декабря 2019 226 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Спецпроект «Служу Республике». Новинки вооружения Народной милиции ЛНР

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Каратели-психи на Донбассе: режут командиров и переворачивают танки (ВИДЕО)

Каратели-психи на Донбассе: режут командиров и переворачивают танки (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки со стороны ВСУ зафиксирован один обстрел территории ЛНР.

На славяносербском направлении по приказу военного преступника Войченко из вооружения БМП был обстрелян район н.п. Смелое.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Факт обстрела населённого пункта задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении командира 14 бригады ВСУ Войченко.

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Украинские боевики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах населенных пунктов на территории, оккупированной Украиной.

В жилом массиве н.п. Муратово отмечается наличие трех боевых машин пехоты (БМП-2) 14 бригады ВСУ. Данная информация также подтверждается отчетом ОБСЕ.

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Командование украинской армии продолжает активно использовать мобильные станции РЭБ в зоне проведения «ООС» с целью сокрытия размещения запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники ВСУ от наблюдателей СММ ОБСЕ.

Так, для подавления сигналов управления БЛА миссии ОБСЕ и недопущения вскрытия ими перемещения от линии соприкосновения тяжелого вооружения 14 бригады в ходе ротационных мероприятий, в районах н.п. Кряковка, Крымское и Желобок отмечена работа мобильных групп РЭБ из состава 305-го отдельного батальона.

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Украинские боевики продолжают нести небоевые потери на фоне низкого уровня морально-психологического состояния.

Так, вчера, 16 декабря при погрузке военной техники 14 бригады на железнодорожной станции Рубежное снова получили травмы военнослужащие ВСУ. При съезде танка Т-64 с трала, в результате нарушений требований безопасности и неумелых действий механика, произошло опрокидывание тяжелой машины.

Кроме того, в связи с острой нехваткой водителей-механиков в соединении, усугубляет ситуацию и общее состояние военнослужащих, у которых наблюдаются нервные срывы, и на фоне этого употребление спиртных напитков.

Уточняется, что администрация ж/д станции Рубежное направило официальное обращение командованию «ООС» с просьбой исключить порчу мест разгрузки, в противном случае на командование будут наложены штрафы.

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Очередной случай низкого морально-психологического отмечен в 59 бригаде.

Так, 15 декабря в штаб бригады прибыли сотрудники ВСП (военной службы правопорядка) для проведения расследования по факту госпитализации командира роты, который был доставлен с ножевыми ранениями в гражданское медучреждение г. Артемовска.

Установлено, что вечером, в ходе проведения инструктажа и постановки задач дежурной смене, подчиненные отказались выполнять приказы и требования своего командира, в результате завязавшейся потасовки один из подчинённых нанес несколько ударов ножом своему командиру.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс. На линии фронта: Армия ДНР и «Ангел» (ВИДЕО)

Донбасс. На линии фронта: Армия ДНР и «Ангел» (ВИДЕО) | Русская весна

Гуманитарная группа «Ангел» совместно с оборонным ведомством ДНР прибыли в прифронтовой посёлок Зайцево, расположенный на передовой под Горловкой.

Волонтёры и бойцы оставили новогодние подарки детям. Сладкие наборы получили почти 100 юных жителей населённого пункта.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Знаменитая гуманитарная группа “Ангел” дарит новогодние подарки детям прифронтовых поселков


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

У Зеленского рассказали, кто не попадёт в список на обмен

У Зеленского рассказали, кто не попадёт в список на обмен | Русская весна

Амнистия для обмена пленными не может быть применена к тем, кто совершил военные преступления, преступления против населения и серьезные нарушения прав человека. Об этом сообщил «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Антон Кориневич.

«Вопрос амнистии важен, и так или иначе он появится, но мы в рабочей группе понимаем, что мы об амнистии не можем говорить, когда мы говорим о совершении военных преступлений, преступлений против человечности, когда мы говорим о других серьезных нарушениях прав человека. Ни амнистия, ни помилование, ни другие процедуры в таких случаях применяться не могут», — отметил Кориневич.

«Амнистия не для 100%, те, кто совершали серьезные преступления, безусловно, не могут быть амнистированы. Это то, от чего мы должны отталкиваться, и то, что мы должны учитывать», — подчеркнул он.

«Те лица, которые являются преступниками, которые совершали действия в ущерб Украине, которые в 2014 году поднимали эти все процессы на различных наших территориях, мы должны так или иначе поднимать вопрос о привлечении их к ответственности», — резюмировал Кориневич.

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