Скатный жемчуг – старинное украшение Северной Руси

На Севере России существовала легенда о том, что жемчуг появляется только в тех реках, куда заходит царская рыба — сёмга. Верили, что жемчужина зарождается в жабрах семги. Семга, несколько лет плавая в море, носит с собой жемчужную искру, а когда возвращается в реку, находит в теплый солнечный день на дне самую красивую раскрытую раковину и бережно опускает в нее жемчужную капельку, из которой и вырастает впоследствии жемчужина.

Ловец жемчуга. 1887 г. Автор Я.И. Лейцингер

Лучший русский жемчуг назывался скатным, то есть круглым, скатывающимся. О нем говорили, что он есть не что иное, как скатившиеся с зеркала слезы радости или печали. Правильный сферический жемчуг с толстым перламутровым слоем белого и серебристого цвета, который на блюдечке не стоит на месте — чем дольше катился, тем выше была его стоимость.

Опытные ловцы жемчуга по внешнему виду раковины могли определить не только размеры и форму жемчуга, но даже его цвет — белый, розовый, синеватый или черный. Особенно ценились крупные белые жемчужины, а самыми дешевыми считался мелкозернистый синеватый жемчуг неправильной формы.

Добыча жемчуга. Вскрытие раковин. 1894 г. Автор И.К. Инха

На Севере этим промыслом занимались исключительно мужчины.

Ловлей жемчуга занимались в течении всего лета – с конца мая и до начала сентября. Именно в это время вода в реках убывает .Температура воды в быстрых северных реках очень холодная, поэтому нырять за раковинами никто не отваживался. Но как сквозь рябь и блики на поверхности воды разглядеть лежащую на дне небольшую ракушку?

Для этого ловцы использовали оригинальное, хотя и незамысловатое приспособление — водогляд. Он представлял собой полую берестяную трубу бурак (около 15 см в диаметре и почти метр в длину), которую промышленник сквозь отверстие в плоту опускал одним концом под воду, а к другому (верхнему) концу плотно прижимался лицом, разглядывая дно реки.

Добыча жемчуга. Поиск раковин. 1894 г. Автор И.К. Инха

Присмотрев подходящую раковину брали шест с раздвоенным концом прижимали её ко дну и вскрывали .

Добытый жемчуг клали в рот на два часа – замаривали. Потом – в мокрую тряпицу и держали на груди. Все это делалось ради цвета. Ценились зерна окатные, круглые. Неровный жемчуг называли рогатым, угольчатым, уродцем, зубоватым, половинчатым…

Крупные и круглые ценились высоко,они назывались зерно. За зерно можно было и 5 рублей взять. Для сравнения , корова стоила 10 рублей. Кокошники, вышитые жемчугом так и оценивались- в 3 коровы, в 4 коровы… Ну а мелкие или неровные шли на вес . Их отдавали в монастыри, расшивать киоты.

Наряд крестьянки из олонецкой губ.. [Российская Империя] Прокудин-Горский. 1909

Жемчужная была страна Россия-150 северных рек славились своим жемчугом. Волга до Симбирска, Селигер и Ильмень – озеро. На Онеге можно было найти не только белый, но и черный жемчуг. Вот и ходили за жемчугом, как за рыбой. Есть данные, что по добыче речного жемчуга Россия многие столетия стояла на первом месте, а вывоз русского жемчуга за границу, например в 1860 году оценивался в 182 тыс. рублей. По тем временам — огромные деньги (около миллиарда в нынешних ценах).

И вышивали жемчугом почти все: от кокошников и платков до сапог. И хватало и на экспорт, и на кокошники и в казну отдавать, как велел Петр |. Именно по его приказу самые крупные жемчужины сразу становились собственностью царя.

А в начале 20 века жемчуг кончился… Сразу и почти везде.

Жемчужницы есть, а жемчуга в них нет.Стали сплавлять лес, построили ГЭС, реки загрязнились, лососи перестали подниматься на нерест, жемчуга не стало…

Экспонат из Музея Сословий, коллекция Ильи Глазунова. Девичий головной убор венец/коруна Олонецкая губ., Петрозаводский уезд. Конец XVIII века

Материал, техника: ткань шелковая, тесьма х/б, жемчуг речной, окатный перламутр, хрусталь, цветные стекла в металлических кастах, картон, нити х/б, сажение по бели, шитье.

Поднизь к праздничному головному убору в виде ажурной сетки из мелкого речного жемчуга нанизанного на конский волос и проволочный каркас. Лобная часть из полосы галуна. Сзади завязки.

Кокошник-19 в. Олонецкая губ.Каргопольский уезд

Женский головной убор – кокошник.

Середина XIX в. Каргопольский уезд. Олонецкая губерния.

Золотный галун, мелкий речной жемчуг, перламутровые плашки, рубленый перламутр.

Своеобразной формы головной убор, с выступающим надо лбом рогом, с ушками и плоским верхом. Бытовал только в Олонецкой губернии. Обильно украшался жемчугом (в этих краях была широко развита добыча жемчуга).

В орнаменте головного убора прослеживаются архаичные элементы: так, в золотом узоре на ушках легко прочитываются формы височных лопастных колец, бытовавшие у славян-вятичей; иногда здесь вышивал! инициалы владельца.

Примечателен этот головной убор своей поднизью из нескольких рядов жемчужного низанья, выступающей надо лбом. Создавалось впечатление изобильного богатства жемчуга в уборе. Но здесь присутствовал свой секрет: только первый к зрителю ряд был вынизан из жемчуга, иногда вперемешку с колотым перламутром, а под вторым или третьим рядом низания, непосредственно колбу примыкал валик – подушечка, который зрительно увеличивал объем драгоценного жемчуга.

Кокошник-Олонец-Кокошник с жемчугом и перламутровыми плашками. Перламутровые плашки изготавливались из раковин

Накосник с жемчугом

Нижегородская губ

Музей Невская застава. Выставка великорусских девичьих, бабьих и женских головных уборов XIX–XX вв. из частной коллекции Павла Ивановича Кутенкова

Кокошник. Музей Прикладных Искусств

Кокошник, расшитый речным жемчугом. Каргопольский Историко-архитектурный Музей

Кокошник, расшитый речным жемчугом. Каргопольский Историко-архитектурный Музе

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШИ

Кокошник Каргополье. ВЫСТАВКА ТЕПЛО ЖЕНСКОЙ ДУШ

Экспозиция музея декоративно-прикладного искусства . Девичий головной убор

Фото из Павловопосадского музея

Фото из Павловопосадского музея

Фото из Павловопосадского музея

Выставка Народный костюм Вологодской области (Вологда, Областной научно-методический центр культуры, 2002 г.)

Художник Константин Егорович Маковский

Шейное украшение

Шейное украшение

Шейное украшение

Шейное украшение

Шейное украшение

Ярославль

Ярославль

Кокошник Шишак из коллекции Ильи и Юлии Глазуновых .Головной убор замужней женщины

Кокошник Шишак .Головной убор замужней женщины

Старинный девичий головной убор

Русские девушки Заонежья в корунах. Из книги Русская свадьба Заонежья

Фрагмент девичьего головного убора. Архангельская губ, Архангельский уезд. д. Нёнокса

Девичий головной убор Повязка жемчугом. Архангельская губ, Архангельский уезд. д. Нёнокса

Серьги, Архангельск

Серьги, Архангельск

Серьги, Бабочки Архангельск

Женский головной убор Олонецкая губ. Каргополь. Серьги, Архангельск

Олонецкая губ. Каргополь. Серьги, Архангельск

Головные уборы, представленные в 2009 году в Париже фондом Пьера Берже и Ив Сен-Лорана совместно с Российским Этнографическим музеем на выставке, посвящённая русскому традиционному костюму XVIII-XIX вв.

Головные уборы, представленные в 2009 году в Париже фондом Пьера Берже и Ив Сен-Лорана

Головные уборы, представленные в 2009 году в Париже фондом Пьера Берже и Ив Сен-Лорана

Праздничный женский головной убор – кокошник типа сборник. Начало XIX в. Архангельская губерния

Пряденые золото-серебряные нити, бить, рубленый перламутр, граненые стекла, жемчуг, золоченая фольга

Верхняя часть кокошника сплошь зашита золотными нитями. Спереди уложена веерообразными склад ками. Очелье украшено узором из крупных стилизованных цветов – тюльпанов, низанных жемчугом, перламутровыми плашками, гране ными стеклами в металлических гнездах, поднизь ажурная, вынизана округлыми зубцами речным.

Бытовал в селениях по реке Мезени.

Кокошник. Последняя треть XVIII в. Костромская губерния. Выставка Женский народный костюм в России XVIII – XX веков. Русский музей. Март 2014. СПб.

Составные части женского головного убора поморок: шелковая муаровая косынка, повойники, головное украшение перо

Раковина моллюска жемчужницы – источник жемчуга в реках Севера. Выставка От моря дышим. Традиционная культура Поморского берега Белого моря (Музей Кижи и Беломорский районный музей Беломорские петроглифы) 2016 г.

Коруна, поднизь. Бант репсовый. К. XIX в., Г. Пудож. Олонецкая губерния

Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Постоянная экспозиция. Раздел, посвященный декоративно-прикладному искусству народов Карелии.

г. Торжок, Тверская губ. Ожерелье: перламутр, стеклянные бусины, цветные стекла в кастах, хлопчатобумажная ткань; низание, вышивка. Пояс: шелковые и золото серебряные нити; ткачество, плетение. Первая половина XIX века

Центральная Россия. Конец XVIII — начало XIX века. Ожерелье: перламутр, стекло, лен, шелк; вышивка

Фото не опознано, из открытого источника в интернете.

ГИМ Фоторепортаж Анны Бескровной