ШИШКИН, ВАРШАВСКИЙ. Закрепление внешнего управления страной 14.12.19

Источник: https://youtu.be/UnZbc0J26s8
Пупкин и Пшекскский нам глазоньки открыли )
Ну спасибо жидо-хохликам.
Как до этого жили ))
О! Обизян с пальмы спустился отметиться,шустрее надо, расслабился панимаш,в следующий раз лишение банана.
“И даже обезьянам
Там не дают бананов,
Говорят, что это вредно для здоровья”
(Ю.Чернавский Банановые Острова)
Внешнее, бесструктурное управление Россией было еще со времен Рамзеса II, когда на Руси еще была ведическая культура, гаремы из славянок и не только, двоежонство… Уже тогда было деление на лунных божеств и солнечных… Ах, да тогда еще не было христианства, не было иудеев… Вывод все уже было, начало было положено самой знатью, которая захотела больше власти. Что говорить про нынешнюю элиту, по сравнению с прошлым, я думаю и так ясно.
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Пупкин и Пшекскский нам глазоньки открыли )
Ну спасибо жидо-хохликам.
Как до этого жили ))
О! Обизян с пальмы спустился отметиться,шустрее надо, расслабился панимаш,в следующий раз лишение банана.
“И даже обезьянам
Там не дают бананов,
Говорят, что это вредно для здоровья”
(Ю.Чернавский Банановые Острова)
Внешнее, бесструктурное управление Россией было еще со времен Рамзеса II, когда на Руси еще была ведическая культура, гаремы из славянок и не только, двоежонство… Уже тогда было деление на лунных божеств и солнечных… Ах, да тогда еще не было христианства, не было иудеев… Вывод все уже было, начало было положено самой знатью, которая захотела больше власти. Что говорить про нынешнюю элиту, по сравнению с прошлым, я думаю и так ясно.