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ШИШКИН, ВАРШАВСКИЙ. Закрепление внешнего управления страной 14.12.19

17:07. 18 декабря 2019 291 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/UnZbc0J26s8

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 12242 1048
    ХОХОЛ 18 декабря 2019 в 17:27

    Пупкин и Пшекскский нам глазоньки открыли )
    Ну спасибо жидо-хохликам.
    Как до этого жили ))

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    -2
  • 903 301
    LIBERMAN 18 декабря 2019 в 23:47

    Внешнее, бесструктурное управление Россией было еще со времен Рамзеса II, когда на Руси еще была ведическая культура, гаремы из славянок и не только, двоежонство… Уже тогда было деление на лунных божеств и солнечных… Ах, да тогда еще не было христианства, не было иудеев… Вывод все уже было, начало было положено самой знатью, которая захотела больше власти. Что говорить про нынешнюю элиту, по сравнению с прошлым, я думаю и так ясно.

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