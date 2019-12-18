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Секрет "невозможных" статуй из мрамора

15:49. 18 декабря 2019 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Начнем, как обычно с предыстории. Следующие скульптуры, согласно официальной истории, были сделаны из цельного куска мрамора.

1. Мария Барберини Дульоли, Джулиано Финелли, 1626.

Чтобы полюбоваться, придется отправиться в Лувр. Обратите внимание на черты лица и воротник платья.
2. Похищение Прозерпины, Джованни Бернини, 1621-1622.
Чтобы увидеть эту мраморную скульптуру своими глазами, отправляйтесь в Рим. Она находится в галерее Боргезе.
Обратите внимание на руки, ноги, гибкость тела — словно скульптура сделана из воска.
3. Уголино и его сыновья, Жан-Батист Карпо, 1857-1860.
Ради нее надо ехать в Нью-Йорк. Далеко, но это того стоит.
Обратите внимание на то, как скульптор изобразил страх и отчаяние человека, у которого было все, но его вместе с четырьмя сыновьями обманом заманили в башню и обрекли на голодную смерть.
4. Монументальное кладбище Стальено, Генуя, 1851.
Известно огромным числом высокохудожественных мраморных надгробий.
Всемирно известные скульпторы работали здесь в разные времена, включая Леонардо Бистольфи, Джулио Монтеверде и Эдуардо Альфьери.
5. Отчаяние, Жан-Жозеф Перро, 1868.
Если соберетесь полюбоваться Марией Барберини Дульоли в Лувре, не забудьте и об этой скульптуре.
Пальцы рук… Такое выполнение никого не оставит равнодушным.
6. Христос под плащаницей, Джузеппе Санмартино, Капелла Сансеверо, Неаполь, 1752.
Капелла содержит и другие известные скульптурные шедевры XVIII века.
Тончайшая работа. Вам не кажется, что ткань шевелится при малейшем дуновении?
7. Давид, Микеланджело, Флоренция, 1501-1504.
Пятиметровое изваяние уже давно стало восприниматься как символ Флорентийской республики и одной из вершин искусства. Оригинал находится в Академии изящных искусств Флоренции.
Детали скульптуры просто поражают.

Делают ли сейчас подобные скульптуры из цельного куска мрамора. Делают, и вот видео работы такого скульптора. Нас хотят уверить что автор скульптуры работает при помощи таких же инструментов, которыми пользовались 200-300 лет назад. Но смотрите, что это за болгарка в работе. Ничего такого не было и в помине у старинных мастеров. А какие ещё примочки использовал этот мастер, которые нам не показали. И как мы видим по результату – статуя по степени детализации не дотягивает до уровня старинных мастеров. Способными были, могут сказать сторонники официальной истории. Но это звучит совсем неубедительно. Как было возможно сделать, например, такую композицию:
«Избавление от чар» (после 1757 года) выполнено Франсческо Квироло и является самой известной из его работ. Памятник ценен тончайшей работой по мрамору и пемзе, из которой выполнена сеть. Квироло был единственным из неаполитанских мастеров, согласившимся на столь тонкую работу, остальные же отказались, считая, что при одном прикосновении резца сеть рассыплется на куски.

Есть очень большие сомнения что такое великолепие возможно было сделать вручную, при помощи молотка, зубила и других подобных инструментов. Сомнение это есть у многих, и на этой почве появилось много версий, что это без инопланетных технологий здесь не обошлось, а сделаны эти статуи из композитных материалов, которые наша текущая цивилизации только-только начинает осваивать. К этой версии тоже много вопросов и сомнений.
Я поймал себя на мысли, что не верю ни одной ни другой стороне. Может быть все-таки был какой-то секрет изготовления, про который все забыли.

Ссылки на источники:
http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/15…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100873110…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100393438…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100357692…
https://www.prlib.ru/item/465051
https://www.youtube.com/watch?v=7k_Kf…
https://koparev.livejournal.com/11301…
https://dlib.rsl.ru/viewer/0100364176…

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Канал альтернативной истории Сергея Игнатенко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NUHdumtRlfM

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