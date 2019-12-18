Открытым текстом 13.12.2019

Нормандский формат буксует

9 декабря в Париже прошла встреча на высшем уровне в “нормандском формате”. Как и ожидалось, без сюрпризов и прорывов. Зеленский пытался всех обаять. Предлагал ввести в Донбасс майданных боевиков под видом миротворцев. Хотел закрыть границы народных республик с Российской Федерацией. Но не получилось ни обаять, ни ввести, ни закрыть.

На пресс-конференции по итогам встречи президент Украины доказал, что ни беседы один на один с главой правительства Германии, президентами Франции и Российской Федерации, ни встреча вчетвером не изменили его позицию. Он всё ещё не приемлет федерализацию республики, особые законы для народных республик Донбасса — словом, всё предусмотренное соглашениями, подписанными в Минске пятого сентября 2014-го и 12 февраля 2015 года.

Открытым текстом понимаю: всякому обидно признавать поражение. Киевские террористы подписывали в Минске свои капитуляции не от хорошей жизни, а ради спасения хоть части своих вояк, угодивших в котлы под Иловайском и под Дебальцево. Понятно, на митингах в Киеве они под угрозой нового мятежа запретили законному президенту исполнять хоть что-то из того, что сами же пообещали.

Но Зеленский смирился с их беспредельщиной не только потому, что министерство внутренних дел возглавляет Аваков — один из вожаков Майдана, зачисливший в штат внутренних войск, названных теперь национальной гвардией, львиную долю майданных боевиков. Куда важнее, что громадное большинство граждан Украины — русские, и считаться независимым главой независимого государства можно, только действуя против интересов такого большинства. Прежде всего — против естественного стремления к сохранению родного языка, родной культуры, к единению с остальной Россией.

Поэтому всё, о чём удалось договориться, — встреча через четыре месяца. То ли Зеленский справится наконец хотя бы с опаснейшими террористами вроде того же Авакова, что уже выглядит невероятным, то ли просто тянет время, что выгодно нынешним укрополитикам. Выходит, одну десятую президентского срока он уже отбыл, не сделав ничего полезного. Скорее всего, и остальные девять десятых дотянет безрезультатно.

Украинство вынуждено воинствовать

Сроки разведения войск в минском соглашении расплывчатые. Вот Зеленский и предложил свой график. По меньшей мере на шесть лет. Срок его полномочий — всего пять, и десятая часть срока уже прошла безо всякой пользы для народа Украины.

Легко сулить то, до чего заведомо не доживёшь — по меньшей мере на посту. А ведь на выборах президента почти три четверти голосов именно за обещания Зеленского быстро прекратить гражданскую войну. Но кто ж ему позволит сделать нечто полезное? Видный борец за отделение Украины от остальной России, создатель и вождь нескольких террористических группировок Дмитрий Анатольевич Ярош сказал — краткая цитата:

Выполнение так называемых минских соглашений — это предательство национальных интересов Украины. Альтернатива: активизация боевых действий на Востоке с чёткой целью — нанесение максимальных потерь врагу ради принуждения его к миру на украинских условиях.

Открытым текстом сказано, кто на самом деле управляет Украиной. Не зря в Париже ещё до выступления Зеленского к прессе вышел министр внутренних дел Аваков и дал своим боевикам на улицах Киева сигнал “зрады нет”. Представьте, что Трамп везёт на переговоры по северу Кореи главу столичной полиции, а тот вместо президента даёт первые комментарии. Не представляете? А для Украины обычное дело.

И никто — никто! — в Киеве не спрашивает, что вообще на международных переговорах делал человек, обязанный обеспечивать порядок внутри страны! Потому что в полубандитском государстве все понимают, кто крыша и кто смотрящий. Сериал про воров в законе. Не оторвёшься.

Но Украина, увы, не далёкая африканская страна. Это недогосударство рядом. И оттуда к нам попадают натуральные террористы.

В Мурманске при попытке извлечь из тайника заготовленный запас взрывчатки задержан боевик, связанный с запрещённым в Российской Федерации “Правым сектором” Яроша. Он собирался устроить около здания основных государственных учреждений города и области взрыв такой силы, что заведомо уничтожил бы многие десятки сотрудников и посетителей.

Открытым текстом предупреждаю: попытка не последняя. Пока польская фальшивка “Украина — не Россия” законна, Украина останется АнтиРоссией.

Наследники побеждённых надеются победить

Польская фальшивка “Украина — не Россия” — единственный повод к отделению Украины от остальной России. Поддержать её можно только постоянными действиями против интересов русского большинства граждан самой Украины. А в идеале — превращением этой части русских в антирусских.

27 ноября заведующая кафедрой журналистики Николаевского филиала Киево-Могилянской академии Татьяна Васильевна Монахова назначена уполномоченной по защите государственного языка. 10 декабря она огласила основы своей предстоящей деятельности. В частности, сообщила, что при общении с государством граждане обязаны использовать только государственный же язык. Но пообещала, что в личном общении пока можно говорить на родных языках, хотя за их употребление в публичной сфере будут штрафовать, и предложила разработать гуманитарные меры по повышению привлекательности государственного языка.

Открытым текстом напоминаю: комиссия Европейского Союза признала закон Украины о государственном языке не просто не соответствующим нормам ЕС, но прямо нарушающим права человека. Но для тех, кто пытается создать новую нацию, все не соответствующие их стандарту — не люди.

В Славянске, оккупированном Украиной в 2014-ом, открыта выставка “защитников Украины”. Там, в частности, представлена форма дивизии СС “Галичина”.

Открытым текстом напоминаю: при первом же столкновении с нашими войсками в 1944 году “Галичина” разбита в мелкие дребезги, её сформировали заново и применяли только в глубоком немецком тылу для уничтожения тех, кто мог кормить партизан.

Полагаю выставку намёком на то, как нынешние киевские террористы намерены действовать с населением временно оккупированной ими территории народных республик Донбасса. Да и всей остальной Украины.

Понятно, народные республики никогда не согласятся покориться Киеву на его человеконенавистнических условиях. Да и всему русскому большинству граждан Украины придётся вспомнить, что оно большинство, что оно русское, и покончить с оккупантами. Иначе они рано или поздно уничтожат его в качестве пушечного мяса против остальных русских.

А вот граждан Украины жаль

Заметная доля парижских прямых переговоров президентов Российской Федерации и Украины была посвящена газоснабжению.

На пресс-конференции президент РФ подтвердил, что газ для промышленных потребителей на Украине может подешеветь на четверть просто благодаря отказу от условного реверса. Открытым текстом напомню: сейчас наш газ считается прокачанным аж в Словакию с последующей перекачкой обратно, и в цену включаются предполагаемые расходы на эту работу украинской части советской газотранспортной системы.

Владимир Владимирович уже не раз открытым текстом говорил, что реверс физически невозможен: не может одна и та же труба с одними и теми же насосами работать в противоположных направлениях одновременно. Но деньги, вырученные за мнимую перекачку, делятся между столь влиятельными деятелями, что многие укрополитики заранее объявили отказ от реверса уступкой русскому агрессору. А промышленность Украины нужна только самой Украине да остальной России, так что удешевление сырья и энергии для неё не в интересах нынешних хозяев укрополитики — западноевропейцев и североамериканцев.

Вдобавок Соединённые Государства Америки пытаются продать Европейскому оюзу свой газ. А разработка сланцевых месторождений в разы дороже, чем песчаных, и перевозка газа в сжиженном виде в разы дороже перекачки по трубам.

Отсюда попытки закрыть санкциями вторую очередь газопровода “Северный поток”. Но до его запуска считаные недели. Значит, перекрывать будут укротрубу. В новогоднюю ночь кончается договор на прокачку через неё газа из РФ. На Украине уже многие готовятся к предстоящему перекрытию вентиля. РФ и ЕС заранее приняли страховочные меры.

А вот граждан Украины жаль.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-13-12-2019/