Оптимизация офисного времени
16:47. 18 декабря 2019 189 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Новости корпоративной оптимизации труда и офисной жизнедеятельности.
Как показывают "корпоративные исследования" https://twitter.com/DaveVescio/status/1207028149873082368, если делать унитазы в офисах с наклоном, то уже через 5 минут на них становится очень некомфортно сидеть.
Это делается за тем, чтобы сотрудникам было некомфортно закрываться в туалете более чем на 5 минут и они будут больше времени тратить непосредственно на работу, повышая ее эффективность, так как человек инстинктивно ищет более удобное место для сидения.
Действительно, зачем улучшать условия труда, если можно наклонить унитаз. Выбор очевиден.
PS. Тема вызвала самое горячее обсуждение на Реддите и в Твиттере.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5504654.html
И нечего от работы прятаться по сортирам!
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А то, что выше нарисовано – на Алиэкспресс быстро какие-нибудь упоры под стульчак придумают.
Вот не надо нам русским этой западной извращённой вкусовщины.
Чаша……
Бред.
ДЫРА
Дыра в полу ))
Над ямой с ароматами.