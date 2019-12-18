О мертвых или хорошо, или ничего… кроме правды
Майя Плисецкая...
Значение ее профессиональной деятельности для мирового балета переоценить сложно, но поговорить хочу о другом.
В свое время довелось ознакомиться с ее мемуарами в книге «Я, Майя Плисецкая».
Книжка скверная не только в силу того, что написана непрофессионально – есть масса мемуаров, которые потрясающе интересно читать, но и в силу того, что пропитана насквозь ненавистью.
Ненавистью к людям. За очень редким исключением люди вокруг нее – болваны, уроды, негодяи и подлецы. Они гадят, подсиживают, врут и стучат.
Это очень интересно наблюдать, ведь понятно, что именно мы видим в данном случае. Типичное проецирование внутренних проблем на окружающий большой мир. Который, конечно, вращается вокруг центра – Майи Плисецкой.
Некоторые фрагменты выделю. Балерина делится сокровенным:
Про партнеров по сцене:
«...я ненароком коряво сорвалась с высокой поддержки, обрушив силу падения Ефимову на загривок. Терпеливейший, невозмутимый всегда Борис пронзительно вскрикнул. Его скулы вмиг побелели, выдались. Он плетью повис на классной балетной палке. Что-то внутри у него заклокотало, задвигалось.
— Очень больно, Борис? Прости меня.
Я свернула Ефимову спину, автоматной очередью пронеслось у меня в мозгу. Не будет премьеры. Пропала моя Анна Сергевна…»
Первая мысль - о собственной роли. Партнер - как декорация. Как будто каблук сломала.
Про детей:
«Советские люди воспитаны на притворном, ханжеском участии к детям»
Ну сама-то Майя детей любит не ханжески, по-настоящему:
«К концу августа беспокойство иного рода охватило меня. Появились все признаки, что забеременела. В Москву надо возвращаться. А может, родить? И расстаться с балетом? Ан жалко. После «Спартака» и чешского турне я в хорошей форме. Худая. Повременю маленько. Срок еще есть. Танцевать или детей нянчить — выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился. В Москве врач удостоверил. Беременна. Но аборт раньше октября делать не стоит. Не созрел еще плод.»
Советских людей будет учить любить детей человек, детей не имеющий, человек, сделавший аборт, убивший единственного за всю жизнь своего ребенка. Как это должно называться? Это понятно все - форму нужно поддерживать, но все же тут есть нечто нечеловеческое. Наша чемпионка по биатлону Зайцева как-то родила троих детей, и ничего, золотых медалей целый ворох на шее.
Про отца:
«Отец был уроженцем тихого яблоневого, пропыленного города Гомеля. Плисецкие берут истоки из тех щемящих душу негромкой красотой краев белорусских криниц. Родился он в самом начале века — 1901 году. А в восемнадцатом, семнадцатилетним подростком, «записался в коммунисты», вступил в партию. Как и все донкихоты той лихой годины, он исступленно верил в книжную затею — осчастливить все человечество, сделать его бессребреным и дружелюбным. В затею, абсурдность которой разумеет сегодня каждый юнец… Он [отец], к сожалению, к моему очень большому, великому сожалению, верил в коммунистическую утопию. Верил, что можно поставить знак равенства между словами «мое» и «наше». Не хотел или не мог увидеть, что между «мое» и «наше» миллионы световых лет. Что коммунистическая затея враждебна и противна человеческой натуре. Что она вопиюще антибиологична!..»
Вы понимаете, да? Отец Майи – глупее «каждого сегодняшнего юнца», по ее мнению. Высокомерие, возведенное в абсолют. Что коммунистическая идея «антибиологична» – тут есть здравое зерно, косноязычно обозначенное Плисецкой, коммунизм действительно заключается в максимальном отделении человека от животного, от природы. Это не проблема коммунизма, на самом деле - это его природа и неотменяемое свойство. Покорение природы, покорение законов биологии и использование этих законов во благо человечества - вот истинное содержание коммунизма.
Про народ:
«…из замысленного большевиками Дворца с Лениным на самой макушке, как известно, тоже ничего не вышло. Одно название да почтовые марки. Только попусту взорвали старинный красавец-храм Христа Спасителя… Опять погорячились. Почва не та. Теперь на этом месте полощут свои дебелые телеса в бассейне «Москва» труженики Москвы и Московской области... (сколько же во мне яда, сама дивлюсь).»
Чему ж тут удивляться? Ненависть к простолюдинам так и сочится из нутра великой балерины. Это не ненависть к «большевикам», это именно ненависть к народу. "Дебелые телеса тружеников". Мухи и пчелы, дельфины и анчоусы – лексика узнаваемая.
Про удивительный гуманизм советской власти:
«Почему нас оставили в школе? Не выгнали? Отчего позднее приняли в Большой театр, театр императорский? Этот вопрос я не раз задавала самой себе, близким своим… … Я училась любимому делу. Участвовала во взрослых спектаклях. Выходила на сказочную сцену Большого. Под звуки великолепного оркестра. На меня ставили танцы. У меня была чистая постель. Не голодала. Клеймо дочери «врага народа» не погубило моего жизненного призвания. Я избежала преисподней советского детского дома, куда меня хотели было забрать… Я не попала в Воркуту, Освенцим, Магадан. Меня мучили, но не убили. Не сожгли в Дахау…»
Любопытные вопросы, да? Для не очень образованной балерины нет разницы между концлагерями смерти III Рейха и ИТЛ ГУЛАГ. Если бы мать-еврейка Плисецкой попала в Освенцим - то, скорее всего, она бы больше мать не увидела. А в Чимкенте мать Плисецкой даже давала уроки танцев в каком-то клубе и снимала комнату. Уровень эльфизма Плисецкой зашкаливает. Впрочем, ненависть к советскому тут, возможно, вторична, как можно увидеть из следующего фрагмента.
Про фашизм:
«Спектакль этот запомнился мне и атмосферой. Удалось достать билет в бельэтаж. А Риббентроп сидел совсем близко от меня в царской ложе (так по старинке мы величаем и поныне центральную ложу театра). Он был сед, прям, породист. От большого кольца на его руке шло такое сияние, что рябило в глазах. Каратов тыща! Он намеренно играл бликами своего ювелирного чуда, барственно уложив длиннопалые руки на бордюр ложи…»
Чувствуете эротическое прямо-таки любование Риббентропом? Благородный нацист, длиннопалые руки, седой, прямой, породистый. Тыща каратов! Это ли не отвратительно? 1939 год, дело идет к войне, нацисты уже давно проявили свое мурло, но 1000 карат есть 1000 карат.
По поводу симпатий Плисецкой к нацистам можно писать долго, дадим слово ей самой, насладитесь, ролик короткий, 3 минуты:
Коммунизм хуже фашизма, по мнению Плисецкой. Фашизм, соответственно, лучше.
Всмотритесь в это лицо. И дайте себе ответ - если у нас была ТАКАЯ интеллигенция - мог ли выстоять Союз? Ведь интеллигенция эта пестовалась и направлялась, была пропитана антисоветизмом насквозь. Имела сильнейшее влияние на советскую власть, половина балерин Большого, судя по мемуарам Плисецкой, "коллекционировала "большезвездных" советских генералов.
Вспомним хотя бы пресловутое "письмо двадцати пяти" - письмо 25 деятелей советской науки, литературы и искусства Л. И. Брежневу против реабилитации И. В. Сталина.
У меня очень сложное чувство в этом смысле - с одной стороны, советская школа балета - великий вклад в мировую культуру, тут нет и не может быть никаких сомнений, это общепризнанно.
С другой стороны, беспокоит вот что. Произошедшее расщепление целостностного философского знания на этику, эстетику и гносеологию - ведет раздробленные части к гибельному отрицанию человека. Однобокий человек подобен флюсу.
На примере Плисецкой мы видим, что происходит с личностью, возведшей в абсолют эстетику, то есть красоту, не отягощенную познанием и моралью. Прекрасная Майя на сцене за сценой превращается в мерзкое, меркантильно-пакостное существо, не любящее и не уважающее никого и ничего, эгоцентричное без меры.
Лично для меня эстетическое наслаждение от красоты человеческого тела, танцующего в пачке и пуантах на сцене не сможет перебороть отвращение от того, что я прочитал в мемуарах.
Поклон великой балерине Майе Плисецкой. А человека Майю Плисецкую - жаль.
P.S.
Ещё при жизни прима-балерина Майя Плисецкая сделала в завещании указания относительно своих похорон. Прах балерины, скончавшейся в Мюнхене, будет развеян над Россией, о чем сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
О мёртвых – хорошо или ничего – это в западном написании… У славян это звучит по-другому – о мёртвых или хорошо или ПРАВДУ, которую так боятся ВСЕ правители…
О природе патологической ненависти “богемы” к своему народу. В своей подавляющей части “богема” происходит если и не из самых низов, то явно не из богатых. “Медные трубы”, успех, деньги как правило производят необратимую деформацию психики. Это мало зависит от страны, общественного строя или чего-либо другого. Достаточно посмотреть на трагедии голивуда.
В какой-то миг обладатели успеха начинают верить не в случай, а в свою избранность с вытекающими отсюда следствиями. На них не должны распространяться общие правила. Они лучшие, они великие. Они достигли, а все остальные бездари и неудачники.
Пока за их шалости платила аристократия, “богема” была вторым сортом, хотя и не третьим. Всеобщий доступ к “шоу” неоправданно и драматично поднял их самооценку.
Ненависть “богемы” к Советской власти имеет весьма очевидные корни. Советская власть ограничила их неестественные доходы и предъявила чёткие требования к уровню культуры производимого продукта, препятствуя пошлости и разнузданности. И то, и другое вызвало вселенскую ярость “богемы”. Особенный колорит привносил успех западной “богемы”.
Не беря сейчас во внимание экономическую систему, в любой случае требуется принудить “богему” к социальной ответственности. Их безудержное стремление к стяжательству и успеху не должно наносить вред стране и народу. Мы должны ввести критерии допустимого для “богемы”, чтобы сохранить мир для наших детей.
И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль… А что, если… Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил пойти напролом… Насытившись славой, он пожалел о рубле, а так как руки его чувствовали себя железными, непобедимыми, то Сережка со свойственной его характеру решимостью подскочил к Тарарыкину и, схватив его за пояс, сурово сказал:
- Отдавай рубль!
- Что ты! – удивился Тарарыкин. – Ведь мы же условились…
- Отдавай! Все равно отниму!
- Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых – попробуй-ка.
На их спор собрались любопытные. Снова стали раздаваться комплименты по Сережкиному адресу.
И, не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но… Тарарыкин опомнился:
- Ты… вот как!
Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красноватое пятно засияло под глазом; оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет.
И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах слава…
А что не так?
Плисецкая-великая БАЛЕРИНА во времена когда Россиию РЕЗАЛИ комуняки.
Для Вас, разумеется -ничего.Она как и Вы ненавидит все, что не попадает В данный момент под её стандарт.Злобу выливает в книжульке своей.Кстати балерин великих-полно.А злоба на окружающих у этой одной еврейки.
Надо бы из Царь-пушки развеять…
АВТОРУ- РЕСПЕКТ !
“Это ли не отвратительно? 1939 год, дело идет к войне, нацисты уже давно проявили свое мурло, но 1000 карат есть 1000 карат ” – прям в жидо-мурло !
Та жрица танца ,что вознесла выше “танец живота” , , вдохновлял мужиков на Востоке тысячи лет до того- не очень Гусская-етим сказано все ,братцы !
Что Гомель ,Бобруйск, или Витебск- одно котило ,да простят меня Господ ,И.Репин и М.Шагал , и все 153 ГЕРОИ СССР- евреи,носители Золотую звезду !
Подвиг Матросова за годы войны повторили четыре еврея, причем рядовой Абрам Левин лег грудью на амбразуру за год до Матросова, 22 февраля 1942-го, при освобождении Калининской области. Он был награжден орденом Отечественной войны I степени посмертно.
А сержант Товье Райз повторил это и умудрился остаться в живых, хотя и получил 18 ранений. Он был награжден орденом Славы 3-й степени.
Ниже будут лаконично перечислены евреи: Герои Советского Союза и Герои России.
Перед этим укажем количество генералов еврейского происхождения по родам войск – участников ВОВ: общевойсковых генералов – 92; генералов авиации – 26; генералов артиллерии – 33; генералов танковых войск – 24; генералов войск связи – 7; генералов технических войск – 5; генералов инженерно-авиационной службы – 18; генералов инженерно-артиллерийской службы – 15; генералов инженерно-танковой службы – 9; генералов инженерно-технической службы – 34; генералов интендантской службы – 8; генералов юстиции – 6; адмиралов-инженеров – 6. 219 из них (71,8 процента) принимали непосредственное участие в боевых действиях, 38 – погибло.
Также предварительно приведем статистику Героев. Звание Героя посмертно было присвоено 45 воинам-евреям, то есть почти трети удостоенных этого звания, еще восемь погибли, уже став Героями в ходе дальнейших боев.
По чинам Герои-евреи распределились так: рядового и сержантского состава – 39, младших офицеров – 71, старших офицеров – 33, генералов – 6 и один гражданский – секретарь Минского подпольного горкома КПСС, руководитель диверсионной группы И. Казинец.
По родам войск расклад Героев следующий: пехотинцев – 36, артиллеристов и минометчиков – 38, летчиков – 28, танкистов – 21, политработников – 12, саперов – 7, моряков – 6, связистов – 1, подпольщиков – 1.
По социальному происхождению: две трети Героев – 106 человек вышли из рабочих семей, 12 – из крестьян, остальные разночинцы. И всего один-единственный продавец – Арон Шиндер, хотя родился тоже в семье рабочего.
Итак, Герои Советского Союза:
1. Абрамов Шатиель Семенович (1918-?). Учился в Грозненском нефтяном институте. В армии с июля 1941 года. Окончил Грозненское пехотное училище. На фронте с мая 1942 года. Командовал стрелковым батальоном. Защищал Сталинград. Дошел до Берлина. Награжден званием Героя Советского Союза 31 мая 1945 г. Вышел в отставку в чине майора в 1946 г.
2. Абрамович Абрам Григорьевич (1910-1937). Окончил 7 классов. В армии с 1932 г. Окончил курсы мл.комсостава. Служил механиком-водителем, затем командиром танкового взвода. Воевал в Испании, где и погиб 10.07.1937 г. Награжден званием Героя Советского Союза 3 ноября 1937 г., посмертно.
3. Артищев Илья Соломонович (1923-?). Воинское звание – лейтенант. В действующей армии с февраля 1944 года. Командир взвода 287-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии 6-го гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 24.06.1944 у поселка Шумилино Витебской области заменил погибшего командира роты, умело руководил операцией по прорыву обороны противника. Награжден орденом Ленина и орденом Красного Знамени. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03.1945.
4. Баршт Абрек Аркадьевич (1919-?). Кадровый офицер, летчик. В действующей армии с апреля 1942 г. Командовал эскадрильей 118 авиаполка. Совершил 365 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. После войны продолжал служить в авиации. В 1949 году окончил Военно-воздушную академию. С 1965 г. полковник Баршт – в запасе.
5. Белинский Ефим Семенович (1925-?), артиллерист. На фронте с 1943 г. Лейтенант, командир разведвзвода 133-го артполка 32-й стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Погиб в бою 16.12.1944г в предместье Клайпеды, закрыв грудью амбразуру немецкого дзота. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года, посмертно.
6. Белявин Евель Самуилович (1920-?). Воинское звание – старший лейтенант. На фронте с ноября 1944 года. Заместитель командира экспедиции 80-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской бомбардировочного авиационной дивизии 5-й воздушной армии. Cовершил 153 успешных боевых вылета на бомбардировку аэродромов, речных переправ, скоплений войск противника. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени. Звание Героя Советского Союза присвоено 10.04.1945.
7. Бердичевский Леонид Афанасьевич (1908-1944). В армии с 1930 года. Окончил Харьковское бронетанковое училище в 1933 году. На фронте с 22 июня 1941 года. Был заместителем командира 64-го гвардии танкового полка. В составе 1-го Прибалтийского фронта участвовал в освобождении Латвии, где и погиб. Указом Президиума Верховного Совета от 23 марта 1945 года подполковнику Л.А. Бердичевскому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
8. Березовский Ефим Матвеевич (1913-?). В боях на фронте с февраля 1942 года. Командир батареи 692-го артиллерийского полка Воронежского фронта. Старший лейтенант Березовский отличился при форсировании Днепра. В числе первых он преодолел реку в районе с. Лютеж Киевской области. 3акрепишись, комбат оказал огневую поддержку переправляющимся воинам, стремился расширить плацдарм. 11 контратак выдержала батарея Березовского, нанеся врагу большой урон. За этот подвиг 10 января 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза.
9. Бескин Израиль Соломонович (1895-1964). Профессиональный военный, артиллерист. В 1920 году закончил Московские курсы тяжелой артиллерии РККА. Участвовал в боях против интервентов на Дальнем Востоке и в финской войне 1939-1940 гг. С июня 1941 года на фронте. Был начальником артиллерии механизированного корпуса, затем армии. Участвовал в Сталинградской битве, сражении на Курской дуге, в Висло-Одерской операции. За достижение выдающихся боевых успехов в перечисленных сражениях генералу Израилю Бескину 31 мая 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны окончил Высшие курсы Генштаба (1950). С 1953 года – в отставке. Жил в Иркутске.
10. Бирбраер Евгений Абрамович (1912-1943). В армии с 1936 года, участвовал в финской компании. С декабря 1941 года на фронте ВОВ. В августе 1942 года окончил курсы “Выстрел “. При защите Сталинграда был командиром минометной роты 225-го стрелкового полка (7-я гвардии армия Степного фронта). Участвовал в начале 1943 года в окружении гитлеровской войск, где было пленено 330 тысяч немцев. Особо отличился Евгений Бирбраер при форсировании Днепра на территории Днепропетровщины. Эпизод этот описан в первом томе справочника о Героях Советского Союза. Во время одной из атак (6 октября 1943 года) старший лейтенант Бирбраер пал смертью храбрых. Звание Героя ему присвоено посмертно 26 октября 1943 года.
11. Биренбойм Яков Абрамович (1907-1943). Окончил Полтавское военно-политическое училище. Командир воздушно-десантного полка, подполковник Биренбойм погиб в бою при форсировании Днепра. В 1943 году Биренбойму было присвоено звание Героя Советского Союза.
12. Богорад Самуил Нахманович (1907-?). До войны работал помощником капитана на судах морского пароходства. В Отечественную войну командир подводной лодки на Балтийском флоте. Экипаж подводной лодки Щ-310 под командованием Капитана 1-го ранга С.Н.Богорада потопил 10 кораблей и транспорт врага. Звание Героя Советского Союза С.Н.Богораду присвоено 8 июня 1945 года. После войны капитан-подводник продолжал службу в ВМФ. С 1961 г. капитан 1-го ранга С.Н. Богорад – в запасе. Жил в Риге.
13. Блувштейн Александр Абрамович (1910-?). Профессиональный военный, в Красной Армии с 1932 года. Участник польской кампании (1939). Командир батальона воздушно-десантной бригады, майор Блувштейн был удостоен звания Героя Советского Союза за бои при форсировании Днепра в 1944 году. В 1953 году окончил Военно-политическую академию. С 1958 года – в запасе.
14. Брозголь Николай Израилевич (1912-?). Профессиональный военный, артиллерист. В Красной Армии с 1932года. В 1936 году окончил Военное училище им. ВЦИК РСФСР. С июня 1941 года – на фронте. Командир артиллерийской бригады, полковник Брозголь был удостоен звания Героя Советского Союза за бои при форсировании Днепра в 1944 году. С 1956 года – в запасе.
15. Бубер Леонид Ильич (1916-?). В армии с 1935 года. Окончил Одесскую пехотную школу. Участник боев с финнами (1939-1940). Как командир роты в бою за укрепрайон повел бойцов в атаку и захватил плацдарм. Был трижды ранен. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 7 апреля 1940 года. С 1942 года участвовал в Отечественной войне. На Курской дуге был заместителем командира 167-го стрелкового полка. Освобождал Прибалтику. После войны полковник Бубер служил в армии до 1958 года, а затем ушел в запас. Живя в Москве, работал военруком в средней школе N 354.
16. Бумагин Иосиф Романович (1907-?). В Красной армии с мая 1941 года. Командир пулеметного взвода лейтенант И.Р. Бумагин отличился при штурме Бреслау (Вроцлав). 24 апреля 1945 года под шквальным огнем его взвод атаковал врага. Одну огневую точку И.Р. Бумагин забросал гранатами, вторую закрыл своим телом, что обеспечило успех наступления. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 27 июня 1945 года. Похоронен в городе Вроцлаве. Его именем названы улицы на родине – в Витебске и в Биробиджане.
17. Бунимович Юрий Эммануилович (1919-?). С 1938 года служил в ВМФ. В 1940 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище. С первых дней войны на фронте. Был назначен командиром звена 1-го гвардии минно-торпедного полка Балтийского флота. К октябрю 1943 года старший лейтенант Бунимович совершил 98 боевых вылетов. На его счету значилось: потопил 6 транспортов, 2 сторожевых корабля, танкер, уничтожил несколько вражеских самолетов на аэродромах, в воздушных боях сбил З самолета противника. Возвращаясь с задания, старший лейтенант Бунимович погиб 14 января 1944 года. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 22 января этого же года. Ю.Э. Бунимович похоронен в братской могиле в Ленинграде.
18. Вайнруб Евсей Григорьевич (1909-?). Участвовал в боях за освобождение Орла. Имеет награды: орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, орден Кутузова 2-й степени, Орден Отечественной войны 1-й степени, Герой Советского Союза (1945). Уроженец и Почетный гражданин г. Борисова. В годы войны командовал танковой бригадой, отличившейся в боях в 1945 году. Полковник в отставке. Живет в Израиле.
19. Вайнруб Матвей Григорьевич (1910-1998). Профессиональный военный. В армии с 1929 года. Окончил Военную Академию им. Фрунзе в 1941 году. Воевал в составе войск Западного, Юго-Западного, Сталинградского и 1-го Белорусского фронтов. Был командиром танкового полка. Проявил себя в обороне Сталинграда в качестве командующего бронетанковыми силами 62-й армии и заместителем командарма В.И. Чуйкова. Лично руководил атакой на “Дом специалистов” в Сталинграде. Во время Висло-Одерской наступления умело руководил боями подвижных танковых групп по прорыву обороны противника при форсировании Вислы. Звание Героя Советского Союза присвоено в ходе боев за Берлин 6 апреля 1945 года. После войны окончил Военную академию Генштаба и заочно Новосибирский индустриальный институт. С 1970 года в чине генерал-лейтенанта в отставке. Жил в Киеве. Почетный гражданин города Познань (Польша). Награжден многими советскими и иностранными орденами. Выпустил в Киеве две книги военных мемуаров: “Однополчане” (1982) и “Фронтовые судьбы” (1985).
20. Вайнштейн Борис Яковлевич (1910-1945). Гвардии капитан, заместитель командира стрелкового батальона по политчасти 206-го стрелкового попка 99-й стрелковой дивизии геройски погиб при взятии Будапешта. Указом от 15 мая 1946 года гвардии капитану Борису Яковлевичу Вайнштейну было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
21. Вайсер Владимир Зельманович (1921-1943). В армии с 1940 года. На войне – с июня 1941 года. В звании младшего лейтенанта был командиром танка в 111-й бригаде 60-й армии. При освобождении левобережной Украины в составе 25-го танкового корпуса участвовал в форсировании Днепра. 20 декабря 1943 года при обороне станции Чоповичи младший лейтенант Вайсер совершил геройский поступок, вступив в составе роты в единоборство с 30 танками типа “Тигр” и “Пантера”. Танкисты не дали врагу овладеть железнодорожной станцией. Лично Вайсер сжег два танка и уничтожил более взвода противника. Дважды при попадании в танк тушил пламя и продолжал прицельный огонь. В третий раз вражеский снаряд смертельно ранил командира и он сгорел вместе с танком. Звание Героя гвардии младшему лейтенанту В.З. Вайсеру было присвоено посмертно 25 августа 1944 года.
22. Ваксман Исаак Федорович (1922-1943). Старший лейтенант, командир батареи 45-мм орудий 1118-го полка 333-й стрелковой дивизии. Погиб при форсировании Днепра. В представлении к званию Героя о нем было сказано: “За умелое управление огнем батареи и личный героизм, проявленный в боях”. Высокое звание Героя Советского Союза (посмертно) ему было присвоено Указом от 22 февраля 1944 года.
23. Валянский Михаил Яковлевич (1915-?). В армии с 1937 года. Окончил пехотное училище в 1939 году. На фронте с первого дня начала войны. Младший лейтенант М.А.Валянский участвовал во многих боях при отступлении, при защите Сталинграда и наступлении советских войск. Особенно он отличился, командуя пулеметным взводом 932-го стрелкового полка (2-й Украинский фронт). Его подразделение одно из первых форсировало Дунай в районе Комарно. Захватив плацдарм, пулеметчики младшего лейтенанта Валянского с боями освободили город Комарно. Это произошло 30 марта 1945 года. Звание Героя М.А.Вaлянскому присвоили 15 мая 1946 года. После войны лейтенант М.А. Валянский находился в запасе. Жил в Севастополе.
24. Верников Яков Ильич (1920-?). В армии с 1938 года. В 1940 году окончил Одесскую военно-авиационную школу. На войне с июня 1941 года. Был назначен помощником командира 147-го гвардии истребительного авиационного полка (войск ПВО страны). К июлю 1944 года капитан Верников совершил 302 боевых вылета, провёл 64 воздушных боя, в которых сбил лично 14 вражеских самолётов и один в паре с ведомым. Звание Героя Советского Союза А.И. Верникову присвоено 18 ноября 1944 года. После войны продолжал службу в ВВС. Заслуженный лётчик-испытатель СССР. С 1975 года генерал-майор авиации Верников – в запасе. Живет в Москве.
25. Виленский Вольф (Вавел) Лейбович (1919-1982). Начал войну курсантом военно-пехотного училища, а закончил майором в составе 16-й литовской стрелковой дивизии. Был ранен, но не покидал поле боя. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 24 марта 1945 года. После войны окончил Академию имени М. Фрунзе. Вышел в отставку в чине полковника. В 1972 году В.Л. Виленский вместе с семьей эмигрировал в Израиль. Здесь был избран членом ЦК Союза инвалидов войны Израиля. Жил в Бат-Яме. Издал книгу воспоминаний.
26. Виноградов Григорий Аркадьевич (1912-1963). С первых дней войны на фронте. После ранения был направлен на учебу и в 1944 г. окончил Орловское танковое училище. Командир танка младший лейтенант Виноградов Г.А. участвовал в боях в составе 44-й гвардейской танковой бригады (11-й гвардейский танковый корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт). 17 января 1945 года, действуя в головном дозоре, ворвался в город Лович (Польша), захватил мост через реку Бзура и разминировал его. Преследуя противника, танкисты уничтожили около 60 автомашин, 6 пушек, 2 танка. Звание Героя Советского Союза Г.А.Виноградову присвоено 27 февраля 1945 года. После войны лейтенант Г.А. Виноградов – в запасе. Жил и работал в городе Кролевец Сумской области. Одна из улиц в городе Кролевец носит его имя.
27. Вихнин Залман Давидович (1909-1943). На действительной службе в армии с 1939 года. На фронте с февраля 1943 года. Дослужился до звания капитана 288-го стрелкового полка на Центральном фронте. Погиб при форсировании Днепра 22 сентября 1943. Представление к присвоению звания Героя Советского Союза (посмертно) подписали командир полка Савчук и командующий фронта Рокоссовский. Указ был обнародован 16 октября 1943 года.
28. Галлай Марк Лазаревич (1914-1998), профессиональный лётчик-испытатель. Окончил ЛПИ в 1937 году. Работал в ЦАГИ, в Лётно-исследовательском институте (г. Жуковский) и в ОКБ им. В.М.Мясищева.
В армии с июля 1941 года. Совершил 45 боевых вылетов. Сбил 1 самолет противника. В июне 1943 года сам был сбит над оккупированной территорией, нашел партизан и был вывезен за линию фронта. После этого вернулся на летно-испытательную работу. Поднял в небо и провел испытания самолетов МиГ-9, Ла-5, Як-7, Пе-2ВИ, МЕ-163, И-215, Як-20, И-320 и Ла-200. За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Галлаю М.Л. 1.05.1957 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.
С 1958 полковник Галлай – в запасе. За время лётной работы освоил около 125 типов самолётов, вертолётов и планеров. В 1958-1975 работал в ЛИИ старшим научным сотрудником. В 1960-1961 – инженер-методист отряда космонавтов. С 1959 был заместителем председателя методического совета Министерства авиационной промышленности СССР по лётным испытаниям. Принимал значительное участие в подготовке первых вылетов, проработке программ и методическом руководстве лётными испытаниями новых летательных аппаратов (Ту-144, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ан-22 и других). Опубликовал около 30 научных работ. Преподавал в Московском авиационном институте, Академии Гражданской авиации. Член Союза писателей, автор многих книг.
Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959), доктор технических наук (1972), профессор (1994). Его именем названа малая планета.
29. Гальперин Анатолий Владимирович (1923-1966). В действующей армии с февраля 1942 года. Окончил ускоренный курс 2-го Ленинградского артиллерийского училища. Был назначен командиром 7 батареи 951-го артполка 391-й стрелковой дивизии 22-й армии. В составе 2-го Прибалтийского фронта участвовал в прорыве Ленинградской блокады. 18 января 1944 года в бою у деревни Заболотье (Новосокольнический район Псковской области) плотным огнем батареи отразил 6 ожесточенных атак противника и когда враг все же прорвался к НП батареи, вызвал “огонь на себя”. Батарея уничтожила до 3-х рот гитлеровцев и обеспечила удержание занятых позиций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. гвардии старшему лейтенанту А.В. Гальперину было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны окончил Военную артиллерийскую академию. Вышел в отставку в чине полковника, жил в Москве.
30. Гарфункин Григорий Соломонович (1920-1943). В армии с 1940 года. На фронте с сентября 1941 года. Рядовой разведвзвода 183-й танковой бригады 40-й армии. Прославился Гарфункин, выполнив задание командарма генерала Москаленко. Тот послал шесть лучших разведчиков на правый берег Днепра выявить огневые точки. Задание было выполнено, но при отходе немцы обнаружили бойцов. Нужно было кому-то прикрыть разведчиков. С автоматом стался Григорий и погиб в неравном бою. Звание Героя посмертно ему присвоено 10 января 1944 года.
РУССКИЕ ЕВРЕИ- НЕ-ЖИДЫ -БОГАТСТВО РОССИИ !!
31. Гельман Полина Владимировна (1919-?). На фронт ушла добровольно, не закончив университет. В 1942 году окончила курсы штурманов при Энгельской авиационной школе пилотов. С мая 1942 года была зачислена в женский авиационный полк легких ночных бомбардировщиков, который формировала Полина Раскова. В летной книжке старшего лейтенанта штурмана Полины Гельман записано: совершила 860(!) боевых вылетов, 113 тонн бомб, сброшенных на головы врага, зафиксировано 142 очага пожаров на вражеской территории. Боевой путь отважного штурмана: Сталинград, Донбасс, Кавказ, Кубань, Белоруссия, Польша, Германия – до Берлина. Звание Героя Советского Союза Полине Гельман было присвоено 15 мая 1946 года. В 1951 году П.В. Гельман окончила Военный институт иностранных языков, защитила диссертацию. Работала преподавателем в Академии общественных наук.
32. Гельферг Семен Григорьевич (1924-1943). Младший сержант, командир отделения бронебойщиков. Воевал в составе 1-го механизированного стрелкового батальона 69-й механизированной бригады. Геройски погиб в бою за безымянную высоту 214,9 на правом берегу Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года младшему сержанту Гельфергу Семену Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
33. Гитман Лев Александрович (1923-?). Рядовой красноармеец Гитман был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество, проявленное при форсировании Днепра в 1943 году.
34. Гончарь Григорий Моисеевич (1916-?). На войне с первых дней. Особо отличился старший лейтенант Г.М.Гончарь в январе 1945 года. Его рота форсировала Одер в районе населенного пункта Раттвий (близ города Вроцлава, Польша). Захватив важный плацдарм, командир роты обеспечил переправу подразделений полка. При отражении контратак противника Г.М. Гончарь был четвертый раз за войну ранен, но не покинул поле боя. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 10 апреля 1945 года. После войны окончил курсы “Выстрел”(1957). С 1961 года полковник Г.М. Гончарь – в запасе. Жил в Ивано-Франковске.
35. Гопник Хаскель Моисеевич (1917-?). В армии с 1937 года. Окончил Чугуевское военно-авиационное училище в 1940 году. В боях на фронте с марта 1943 года. Был штурманом 948-го авиаполка 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. Майор Х.М.Гопник к апрелю 1945 года совершил 122 боевых вылета. В воздушных боях сбил 5 вражеских самолетов. Звание Героя ему присвоено 27 июня 1945 года. После войны окончил в 1947 году Краснодарскую высшую авиационную школу штурманов. С 1960 года полковник Гопник в запасе. Жил во Львове.
36. Горелик Зиновий Самуилович (1904-1968). Командир стрелковой роты ст. лейтенант З.С. Горелик вместе с подчиненными отличился в боях 16 октября 1943 года в Лоевском районе Гомельской области. Десантная группа под его командованием первой переправилась на правый берег Днепра, овладела вражескими траншеями, освободила деревню Шитцы, захватила орудие, 2 пулемета. К 18 октября десантники заняли укрепленный рубеж и перерезали важную магистраль противника. Звание Героя Советского Союза ст. лейтенанту З.С. Горелику присвоено 30 октября 1943 года. После войны жил и работал в Симферополе.
37. Горелик Соломон Аронович (1913-1941). В Красной Армии с 1931 года. Участник советско-финляндской войны. С июня 1941 года – на фронте. Помощник командира роты по технической части танкового корпуса, воентехник 1-го ранга, Горелик был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество, проявленное в бою под Белгородом в 1941 году. Погиб в бою.
38. Готлиб Эмануил Давидович (1908-?). В армии с 1930 года. На фронте с ноября 1942 г. Майор Готлиб был заместителем командира 1336-го стрелкового полка 2-го Прибалтийского фронта. Отличился в боях при форсировании реки Одзе. 6 авryста 1944 года он спас от взрыва мост, отразил с бойцами 16 контратак. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года. До 1959 года подполковник Готлиб продолжал службу в армии. Уйдя в запас, жил в Харькове.
39. Гофман Генрих Борисович (1922-?). В армии с 1940 года. В 1942 году окончил Чкаловскую авиационную школу. На фронтах с марта 1943 года. В составе 2-го Прибалтийского фронта был заместителем командира эскадрильи 622 штурмового авиаполка 15-й воздушной армии. В поддержку боевых действий наземных войск постоянно совершал налеты на позиции противника. К августу 1944 года совершил 96 боевых вылетов на штурмовку живой силы и техники гитлеровцев. Звание Героя ст. лейтенанту Г.Б. Гофману присвоено 26 октября 1944 года. После войны окончил Военно-воздушную академию. С 1960 года в отставке.
40. Грабский Михаил Иосифович (1923-1943). Сержант, танкист, башенный стрелок, воевал в составе 52-й гвардии танковой бригады. При освобождении Киева танк Грабского уничтожил четыре орудия, подбил вражеский танк и уничтожил более двух десятков гитлеровцев. 6 ноября 1943 года танкистам-гвардейцам лейтенанту И.Г. Куперштейну и сержанту М.И. Грабскому было присвоено высокое звание Героев Советского Союза.
41. Гурвич Сёмен Исаакович (1924-?). В армии с 1940 года. Окончил Балашовскую военно-авиационную школу пилотов в 1942 году. На фронте с марта 1943 года. Был назначен зам. командира эскадрильи 431-го штурмового авиационного полка (16-я воздушная армия 1-го Белорусского фронта). Лейтенант Гурвич к июлю 1944 года совершил 114 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку войск противника. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 26 октября 1944 года. После войны продолжал службу в ВВС. Военно-воздушную академию окончил в 1955г. В запасе полковник С.И. Гурвич с 1966 года. Живет в Ростове-на-Дону.
42. Гуревич Михаил Львович (1904-1943). В армии с 1942 года. Окончил краткосрочные курсы младших лейтенантов. На фронт попал в сентябре 1943 года. Был назначен командиром взвода сорокопяток 973-го стрелкового попка (43-я армия, Калининский фронт). Отличился в боях у деревни Тарасово Смоленской области. 17 сентября 1943 года, в критический момент боя, сам встал у орудия. Уничтожил много техники и живой силы противника. Семь раз был ранен, но не отходил от орудия. Погиб 18 сентября 1943 года. О героической гибели Гуревича передавалось в передаче Совинформбюро, в армейской газете “Храбрый воин”. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.
43. Гуревич Семён Шоломович (1915-1984). На фронте с июля 1941 года. Отличился при форсировании Днепра севернее села Домоткань. В ночь на 23 сентября 1943 года с четырьмя связистами под вражеским огнём переправился через реку и установил связь с КП полка и дивизии. Этот рубеж лейтенант Гуревич с бойцами удерживал до подхода основных сил. Когда через два дня группа вражеских автоматчиков просочилась в тыл полка и связь с левым берегом прервалась, Гуревич вместе со своими связистами атаковал гитлеровцев и лично уничтожил более десяти солдат. Кабельная связь была восстановлена. Звание Героя Советского Союза гвардии лейтенанту Семену Гуревичу было присвоено 26 октября 1943 года. После войны Гуревич жил и работал в Минске.
44. Гутман Анатолий Григорьевич (1922-?). С августа 1941 года в Красной Армии, с июля 1942 года на фронте. Командир стрелкового взвода, лейтенант Гутман был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленный в бою при форсировании Днепра.
45. Двухбабный Исаак Шаевич (1922-1944). Наводчик орудия 490-го противотанкового полка сержант Двухбабный пал смертью храбрых при форсировании Керченского пролива у поселка Эльтинген, уничтожив прямой наводкой два танка, две пушки, два пулемета. Третий танк он подорвал противотанковой гранатой. Звание Героя Советского Союза присвоено ему посмертно 16 мая 1944 года.
46. Дерновский Григорий Борисович (1910-1974). Кадровый офицер, майор, на фронте с первых дней войны. Командовал 1181-м зенитно-артиллерийским полком, на счету которого десятки сбитых немецких самолетов. Возглавил штурмовую группу при форсировании Днепра. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 26 октября 1943 года. Служил в армии до 1958 года. Вышел в отставку в чине полковника. Жил в Таллине.
47. Доватор Лев Михайлович (1903-1941). Генерал-майор, командовал гвардейским кавалерийским корпусом во время Московской битвы. Погиб в бою. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза в 1941 году.
48. Должанский Юрий Моисеевич (1923-1943). Гвардии старший лейтенант, комсорг 10-го гвардейского стрелкового попка 6-й гвардейской стрелковой дивизии. Пал смертью храбрых при освобождении Украины. Указом от 16 октября 1943 года гвардии старшему лейтенанту Должанскому Ю.М. посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
49. Драгунский Давид Абрамович (1910-1993). Кадровый офицер, танкист. Дважды Герой Советского Союза. В армии с 1933 года. Воевал у озера Хасан с японцами в 1938 году. За воинское мастерство, показанное при форсировании Вислы и удержание Сандомирского плацдарма командир танковой бригады полковник Д.А. Драгунский был удостоен звания Героя Советского Союза (1944). Вторую звезду Героя Драгунский получил за штурм Берлина и взятие Праги. На фронте кроме Давида Абрамовича воевали восемь его братьев. Четверо из них погибли в боях, а отец с матерью, дед и сестры были расстреляны оккупантами. В послевоенные годы Д.А. Драгунский дослужился до звания генерал-полковника.
50. Дризовский Семен Борисович (1920-?). С первых дней на фронте. Командовал минометной ротой 385-го стрелкового полка 60-й армии Центрального фронта. Отличился при форсировании Днепра в районе села Ясногородка, отразив несколько яростных атак противника. Звание Героя ему присвоено 17 октября 1943 года. С 1947 года майор С.Б. Дризовский жил в Ленинграде.
51. Дыскин Ефим Анатольевич (1923-?). Студент-первокурсник, доброволец. На фронте с первых дней войны. Наводчик 37-мм зенитной пушки 694-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й армии. При обороне Скирмановской высоты у деревни Горки под Москвой, оставшись один в живых из всего расчета орудия, сумел подбить 7 немецких танков. Это было рекордом ВОВ. Тяжело раненый в госпитале он узнал, что стал Героем Советского Союза. В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1942 г. было сказано, что награжден Дыскин Е.А. посмертно. Калинину М.И. пришлось исправлять Указ и пожелать бойцу скорого выздоровления. После войны Дыскин стал военным врачом, генерал-майором медицинской службы, заведующим кафедрой ВМА и Заслуженным деятелем науки СССР.
52. Жолудев Наум Ильич (1922-1985). Младший сержант, минометчик. Проявил героизм в бою 5-го октября, когда пришлось удерживать плацдарм на правом берегу Днепра. Расчет Наума Жолудева в той отчаянной схватке уничтожил до роты гитлеровцев и подавил три огневые точки противника. Звание Героя Советского Союза Жолудеву было присвоено 20 декабря 1943 года. После войны в 1950 году окончил Минский юридический институт. Жил и работал в Минске.
53. Зиндельс Абрам Моисеевич (1915-1943). Младший лейтенант, командир взвода автоматчиков 2-го батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии. Пал смертью храбрых при освобождении города Мелитополя. 1 ноября 1943 года младшему лейтенанту Абраму Зиндельсу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
54. Златин Ефим Израилевич (1913-1965). В боях на фронте с декабря 1942 года в составе Воронежского, затем Степного фронта. Командуя минометным взводом 225-го стрелкового полка, сержант Ефим Златин отличился в боях при форсировании Днепра. Его минометный взвод закрепился на острове Глинск-Бородаевск и отбил несколько атак противника. При этом было уничтожено 9 пулеметных и 3 минометных точки, около роты гитлеровцев. Сам командир взвода был тяжело ранен, но поля боя не оставил. Звание Героя Советского Союза Е.И. Златину было присвоено 26 октября 1943 года. После войны жил и работал в Москве.
55. Злотин Григорий Борисович (1923-1945). В армии с 1941 года. Командир пулеметного взвода 170-го гвардии стрелкового полка (1-й Белорусский фронт). Отличился при форсировании Вислы в районе городя Магнушев (Польша). Погиб на левом берегу реки Одер 12 февраля 1945 года. Звание Героя Советского Союза посмертно Г.Б. Злотину присвоено 24 мая 1945 года.
56. Иллазаров Исай Иллазарович (1920-1944). На фронте с июня 1941 года. Командир расчета противотанкового ружья 272-го стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта. Участник боев под Москвой, Курской битвы. Отличился при освобождении Сиротинского района Витебской области. В этом бою И.И. Иллазаров уничтожил 5 пулеметных точек противника, около 30 гитлеровцев. Старший сержант Иллазаров погиб 6 сентября 1944 года в бою на территории Литовской ССР. Звание Героя Советского Союза ему присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1945 года посмертно. В Нальчике именем героя названы улица и школа N6, в которой он учился.
57. Казинец Исай Пинхусович (1910-1942). В оккупированном Минске был избран секретарем Минского подпольного городского комитета партии. Создал в Минске сеть партийных и комсомольских групп. При его участии было совершено много диверсионных актов против немецких оккупантов. Был выдан предателем и казнен гитлеровцами в г. Минске в числе 28 участников подполья. 250 патриотов были расстреляны. Только через 23 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
58. Каплан Лазарь Моисеевич (1917-?). В армии с 1936 года. Окончил 3 курса Таганрогского авиационного техникума и Ленинградское артиллерийское училище. На фронте в боях с августа 1941-го. Был назначен зам. командира 951-го полка 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. Майор Лазарь Каплан отличился в боях за освобождение Латвии. Звание Героя присвоено 24 марта 1945 года. После войны Л.М. Каплан продолжал службу в армии. С 1959 года подполковник Каплан – в запасе. Жил в Воронеже.
59. Каплунов Аркадий Львович (1912-1943). В армии с 1934 года. Окончил школу младших лейтенантов. Участник похода в Западную Украину, войны с белофинами (1939-40 гг.) Во время Отечественной войны был заместителем командира разведбатальона 146 стрелковой дивизии, которая дислоцировалась на западной границе. В оборонительных боях прикрывал отступление главных сил дивизии. Каплунов был трижды ранен, награжден тремя боевыми орденами. С осени 1943 года полковник Каплунов – заместитель командира 54-й танковой бригады 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. Погиб в бою за Днепр. Звание Героя Советского Союза 17 ноября 1943 года присвоено А.Л. Каплунову посмертно 17 ноября 1943 года.
60. Катунин Илья Борисович (1908-1944). На фронте с 1943 года. Был назначен заместителем командира эскадрильи 46-го штурмового авиационного полка (ВВС Северного флота). Капитан Катунин к апрелю 1944 года совершил 12 успешных боевых вылетов на штурмовку вражеских кораблей. За это время лично потопил транспорт водоизмещением 6 тыс. тонн (5.9.1943), в составе восьмерки штурмовиков – транспорт 12 тыс. тонн и сторожевой корабль (10.4.1944) и много других вражеских плавсредств. 23 апреля 1944 года был подбит и горящим самолетом таранил транспорт противника водоизмещением 5000-6000 тонн. Транспорт затонул. Катунин погиб смертью Героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года ему присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Приказом Министра обороны СССР он навечно зачислен в списки 1-й эскадрильи 46-го штурмового авиационного полка.
61. Коновалов Вульф Калманович (1911-1967). На службе в морском флоте с 1932 года. Окончил Ленинградское военно-морское училище в 1936 году. Участник Отечественной войны с июня 1941 года. Командир гвардейской подводной лодки Л-З (Балтийский флот). Гвардии капитан 3-го ранга Вульф (Владимир) Коновалов в 1944-45 годах потопил пять транспортов противника, эскадренный миноносец и сторожевой корабль. Через два месяца после Маринеско Коновалов установил своеобразный мировой рекорд минувшей Второй мировой войны. В.К. Коновалов потопил вражеский транспорт с 7000 солдатами и офицерами гитлеровской армии. Звание Героя Советского Союза В.К. Коновалову было присвоено 8 августа 1945 года. После войны Коновалов окончил Военно-морскую академию. В звании контр-адмирала командовал соединением подводных лодок, затем работал в центральном аппарате Министерства обороны. Умер контр-адмирал В.К. Коновалов в 1967 году. Похоронен в Ленинграде.
62. Концевой Зиновий Абрамович (1903-?). Профессиональный военный Окончил Военно-инженерную академию (1935). Участник Отечественной войны с июня 1941 года. Командовал инженерными войсками 60-й армии (Центральный фронт). Полковник З.А. Концевой руководил разминированием многих освобожденных городов, наведением понтонных переправ через малые и большие реки. Особо отличился при форсировании Днепра севернее Киева и при разминировании Кракова. Представление на Героя Советского Союза Концевому подписал генерал-лейтенант Черняховский. Почетное звание ему было присвоено 17 октября 1943 года. После войны полковник Kонцевой окончил Военную академию Генштаба (1948). Преподавал в Военно-инженерной академии.
63. Кордонский Шика Абрамович (1915-1943). Летчик, офицер. На войне с первого дня. 22 июня 1941 года совершил свой первый боевой вылет и потопил вражеский сторожевой корабль. Воевал в составе 36-го минно-торпедного полка 63-й авиационной бомбардировочной бригады Черноморского флота. При бомбардировке порта Констанцы был подбит и направил машину с оставшимися бомбами на палубу вражеского транспорта. Раздался сильнейший взрыв. Шедшие уже в обратный путь лётчики видели, как вверх взметнулся столб пламени, а вражеский транспорт переломился пополам. Только 7 октября 1990 года вдове героя, которая с дочерью живет в Москве, были вручены Грамота Героя Советского Союза, орден и медаль “Золотая Звезда”, которыми он был награжден с опозданием на 47 лет!
64. Корсунский Вольф Борухович (1923-1950). Летчик. На фронте с июля 1942 года. Назначен зам. командира эскадрильи 103-го штурмового авиационного полка (4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт). Старший лейтенант Корсунский к маю 1945 года совершил 152 боевых вылета на уничтожение живой силы и боевой техники противника. Звание Героя Советского Союза В.Б. Корсунскому присвоено 18 августа 1945 года. После войны продолжал службу в ВВС. Трагически погиб при выполнении заданий командования 17 марта 1950 года.
65. Котляр Леонид Захарович (1901-1953). Окончил Военно-Инженерную Академию в 1930 году. До начала Великой Отечественной войны был начальником штаба инженерных войск Красной Армии. Руководил возведением оборонительного пояса вокруг Москвы в 1941 году. С сентября 1942 года Л.З. Котляр начальник инженерных войск Воронежского, Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. В 1943 году ему присваивается звание генерал-лейтенанта. В 1944 году он генерал-полковник. За блестящее руководство инженерными войсками во время Берлинской операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
66. Котлярский Борис Моисеевич (1914-?). Офицер-артиллерист. Участник войны с июня 1941 года. Командовал 814-м полком 1-го Белорусского фронта. За умелое руководство огнем при форсировании рек Висла, Пилица, Варта присвоено Звание Героя Советского Союза 27 февраля 1945 года. После войны окончил Военную академию им. Фрунзе (1952). С 1962 года полковник Котлярский – в отставке. Жил в Киеве.
67. Кравец Мордух Пинхусович (1920-?). В боях с июня 1942 года. Был назначен командиром взвода разведки 51-й танковой бригады. Дошел до Берлина. Звание Героя Советского Союза было присвоено 10 января 1944 года. После войны окончил академию бронетанковых войск. Ушел в запас в чине полковника в 1971 году. Живет в городе Подольске Московской области.
68. Краснокутский Хаим Меерович (1904-?). Участник финской войны 1939-1940 гг. и ВОВ. Командовал батальоном 255-го стр. полка, дослужился до зам. командира стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 марта 1940 года.
69. Крейзер Яков Григорьевич (1905-1969). В армии с 1921 года. В 1941 году окончил Военную академию имени Фрунзе. Командовал дивизиями и армиями. Сражался на Западном, Сталинградском, Южном, 4-ом Украинском и 2-ом Прибалтийском фронтах. Дважды был ранен. Яков Григорьевич Крейзер прошел путь от курсанта до генерала армии. За блестящее руководство боями 1-й Московской мотомеханизированной дивизии и проявленный при этом личный героизм полковнику Я.Г. Крейзеру первому в войну среди евреев и старших пехотных командиров еще 21 июля 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, командовавший 2-м Прибалтийским фронтом, назвал его наступательным генералом, мастером атак. После окончания войны Я.Г. Крейзер был выдвинут на исключительно ответственный пост командующего войсками на Дальнем Востоке. В 1963-1969 гг. он был начальником высших офицерских курсов “Выстрел”.
70. Кремер Симон Давидович (1900-?). В армии с 1918 года. Окончил военный факультет университета им. Свердлова. В 1934 году Военную академию им. Фрунзе. Участник Отечественной войны с 1943 года. Командовал 8-й гвардейской механизированной бригадой, затем танковым корпусом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года полковнику С.Д.Кремеру присвоено было звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии. С 1956 года генерал-майор танковых войск в отставке С.Д. Кремер жил в Одессе.
71. Кривошеин Семен Моисеевич (1899-?). В Красной Армии с 1918 года. Участник Гражданской войны в составе Первой Конной армии. В 1937 году участник Гражданской войны в Испании. В 1937-39 гг. командир танковой бригады. Участник боев на озере Хасан. В 1939 году вместе с Гудерианом принимал совместный парад советских и германских войск в Бресте. Участник советско-финской войны. В 1941-46 гг. командир механизированного корпуса. Герой Советского Союза (1945). В 1946-49 гг. начальник кафедры в Военной академии им. М.В.Фрунзе, в 1950-53 гг. командир бронетанковыми войсками Одесского ВО. С 1953 года – в отставке.
72. Кудрявицкий Давид Абрамович (1919-1943). На фронте ВОВ c сентября 1941 года. Окончил курсы младших лейтенантов на Калининском фронте в 1942 г. Командир стрелковой роты гвардии лейтенант Д.А. Кудрявицкий отличился при форсировании Днепра в Брагинском районе Полесской области. Отражая атаки, командир роты Д.А. Кудрявицкий погиб в бою 30 сентября 1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 15 января 1944 года.
73. Куников Цезарь Львович (1909-1943). На флоте с июня 1941 года. В действующей армии с сентября 1941 года. Назначен командиром 3-го боевого участка противодесантной обороны Новороссийской военно-морской базы. Блестящую десантную операцию, получившую позже название “Малая земля”, майор Цезарь Куников осуществил 4 февраля 1943 года. Здесь, он при поддержке кораблей и авиации флота, а также береговой артиллерии оборонял участок до подхода подкрепления. 12 февраля майор Ц. Куников в бою был тяжело ранен, вывезен в Геленджик и через два дня там умер. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 17 апреля 1943 года. Похоронен в Новороссийске.
74. Куперштейн Израиль Григорьевич (1915-?). В 1936 году был призван в Советскую Армию. Участвовал в боях с белофиннами (1939-40 гг.). На фронте с осени 1943 года. До этого закончил Горьковское танковое училище. Как командир танка воевал в 52-й танковой бригаде 1-го Украинского фронта. Участвовал в битве за Днепр, в боях за Фастов и Киев. Танк И.Г.Куперштейна (в его экипаже был еще один герой – Михаил Грабский) первым ворвался в Киев. За проявленное мужество и героизм в борьбе за освобождение столицы Украины, за выход первыми в район Святошино и овладение железнодорожным узлом и городом Фастовом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года И.Г. Куперштейн был удостоен звания Героя Советского Союза. Демобилизовался из рядов Советской Армии в 1962 году в звании подполковника.
75. Лев Борис Давидович (1911-?). С 1933 года в Красной Армии. Начав с рядового, дослужился до генерала. За успешные боевые действия 4-го гвардейского полка 6-й стрелковой дивизии, которыми он командовал под Брянском, Ельней, Ливнами был награжден орденом Суворова и другими боевыми наградами. За форсирование полком Днепра и Припяти и проявленный при этом героизм, Президиум Верховного совета СССР 16 октября 1943 года присвоил гвардии подполковнику Льву Борису Давидовичу звание Героя Советского Союза.
76. Лев Ефим Борисович. Герой Советского Союза (1945). Подполковник (1944). Командир стрелкового полка Лев удостоен звания Героя Советского Союза за умелое руководство боевыми действиями при форсировании Вислы. С 1952 года в запасе, жил в Челябинске. В начале 1960-х гг. арестован и осужден. Указом Президента ВС СССР от 22 ноября 1961 года по представлению суда лишен звания Героя Советского Союза.
77. Лев Рафаил Фроимович (1918-1943). В армию призван в 1942 году Ташкентским горвоенкоматом. Старший лейтенант, командир роты 989-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии. Осенью 1943 года первым в полку переправился со своей ротой через Днепр, стремительной атакой обратил в бегство вражеских солдат. Старший лейтенант Лев погиб в том бою, но его рота плацдарм для переправы полка удержала. 17 октября 1943 года ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
78. Левин Борис Савельевич (1922-?). В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году окончил Балашовскую военную авиашколу пилотов. С июля 1942 года – на фронте, в штурмовой авиации. Совершил 170 боевых вылетов. Присвоено звание Героя Советского Союза в 1944 году. В 1949 году окончил Военно-воздушную академию, в 1957 году – курсы при Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Кандидат военных наук. Награжден 8 орденами.
79. Левин Семён Самуилович (1904-1972). В армии с 1921 года. В 1924 года окончил Тбилисское пехотное удилище. Участник советско-финской войны 1939-40 гг. С самого начала войны на фронте. Участвовал во многих, наступательных операциях Западного фронта, командуя 62-й стрелковой дивизией. В 1943 году его соединение освободило Смоленск, за что он был награжден орденом Суворова. В 1944 году окончил курсы при Военной академии Генштаба. В том же году полковник С.С.Левин со своей 62-й дивизией форсировал Днепр и Березину, прорывал вражескую оборону в Белоруссии, вел наступательные бои в Польше, Германии. 27 июня 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны до 1953 года служил в армии. Затем поселился в Баку.
80. Левитан Владимир Самойлович (1918-?). В армии с 1937 года. В 1939 году окончил Севастопольскую авиашколу пилотов. На фронте с первых дней войны. Был командиром эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиаполка (2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт). Гвардии капитан Левитан к июню 1944 года совершил 291 боевой вылет, в 64 воздушных боях лично сбил 19 и в составе группы 4 вражеских самолета. Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 года. До 1950 года полковник Левитан служил в армии. Потом поселился в городе Запорожье.
81. Летучий Александр Яковлевич (1908-?). В армии с 1931 года. В 1932 году окончил Военно-авиационную школу пилотов. Во время войны с белофиннами совершил 32 боевых вылета. Там был подбит самолет командира эскадрильи капитана Топалера Самолет произвел вынужденную посадку на озеро Иля-Лаваярви. К самолету бежали финские солдаты, стремясь захватить живыми экипаж. А.Я. Летучий посадил свой самолет на лед озера и забрал экипаж подбитого самолета. Перед носом у финнов Летучий поднял свой самолет и взлетел. Несмотря на стрельбу летчик благополучно посадил самолет на советский аэродром. За спасение жизни командира Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1940 года Александру Яковлевичу Летучему было присвоено звание Героя Советского Союза. На фронтах Отечественной войны прошел путь от командира эскадрильи до зам. командира авиационной дивизии. С 1957 года полковник А.Я. Летучий в запасе.
82. Либман Михаил Алексеевич (1921-1944). В 1941 году окончил Ленинградское артиллерийское училище. В боях с октября сорок первого. Освобождая Украину, он уже был майором, командиром 637-го артполка. Преследуя гитлеровские войска, М.А. Либман 12 сентября 1944 года погиб геройской смертью в Польше. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года ему присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
83. Лунц Борис Григорьевич (1908-?). Профессиональный военный. В армии с 1926 года. Окончил Ленинградскую военно-техническую школу (1927) и Борисоглебскую авиашколу летчиков (1928). Участник боев на КВЖД в 1929 г. Работал летчиком в Харькове в ГВФ. На фронте с первых дней войны. Командир эскадрильи 101-го авиационного полка. Капитан Б.Г.Лунц к июлю 1943 года совершил 323 боевых вылета (229 из них ночью) на бомбардировку военных объектов, живой силы и боевой техники противника. Постоянно доставлял партизанам боеприпасы и другие грузы, эвакуировал раненых. Звание Героя Советского Союза Б.Г. Лунцу присвоено 27 июля 1943 года. С 1946 года майор Лунц – в запасе. Работал лётчиком-испытателем. Удостоен звания заслуженный лётчик-испытатель СССР. Жил в Москве.
84. Маковский Иосиф Исакович (1918-1986). Кадровый военный. В армии с 1937 года. Окончил Орловское бронетанковое училище в 1939 году. Участник советско-финской войны. В конце февраля 1940 года танковый взвод лейтенанта Маковского участвовал в прорыве линии Маннергейма. Тремя танками командир взвода, преодолев минное поле и надолбы, вышел к станции Лейпясуо. Там он уничтожил вражескую батарею, а затем взорвал склад с боеприпасами. Звание Героя И.И. Маковскому было присвоено 21 марта 1940 года. На фронтах Отечественной войны с октября 1941 года. Командовал танковым батальоном, полком. После войны окончил Академию бронетанковых войск. С 1961 года полковник. Жил в Москве.
85. Маковский Спартак Иосифович (1920-?). Лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, полковник. Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Сбил 30 самолётов противника (1 тараном). В январе 1944 года спас своего товарища, приземлившегося на вражеской территории. После войны до 1958 года служил в ВВС, затем возглавлял Свердловский аэроклуб.
86. Маневич Лев Ефимович (1898-1946). Кадровый военный, разведчик. Участник Гражданской войны, был комиссаром бронепоезда, командиром отряда особого назначения. В 1921 году окончил Высшую школу штабной службы комсостава. В 1924 году Манвевич окончил Военную академию, а затем курсы при Военно-воздушной академии. С 1935 года в звании полковника служил в Разведуправлении Красной армии. Периодически находясь за границей (в Австрии, Германии, Италии и Испании), проявил качества разведчика, самообладание и мужество. В 1936 году Маневич (псевдоним “Этьен”) был арестован итальянской контрразведкой и приговорен к 12 годам тюрьмы. Но даже в тюрьме он продолжал сбор ценной информации. В 1943 году он был передан нацистам и содержался в концлагерях на территории Австрии – Маутхаузене, Мельке, Эбензее. Там он выдавал себя за полковника А. Старостина. Будучи тяжело болен туберкулёзом, Маневич проявил большую силу воли и выдержку, участвовал в создании подпольных групп среди узников концлагерей. В 6 мая 1945 года был освобожден американскими войсками, но вскоре умер. Звание Героя Советского Союза полковнику Маневичу было присвоено посмертно 20 февраля 1965 года. Похоронен в городе Линц. В родном городе его именем названа улица, установлена мемориальная доска. Ему посвящен роман Евгения Воробьева “Земля до востребования”.
87. Маргулис Давид Львович (1914-?). Кадровый военный. В армии с 1932 года. Окончил Ленинградское артиллерийское училище. Участник советско-финской войны. Был командиром батареи корпусной артиллерии. В декабре 1939 года, находясь на огневых позициях, старший лейтенант Маргулис вступил в бой с большим отрядом противника. В критические минуты поднял бойцов в атаку. Вражеский отряд был разгромлен. Звание Героя Советского Союза Д.Л. Маргулису присвоено 15 января 1940 года. В 1941 году окончил Военную академию им. Фрунзе. В ВОВ командовал артдивизионом, полком, бригадой. С 1955 года полковник Маргулис – в запасе. Жил в Ленинграде.
88. Маргулян Лев Маркович (1903-1943). Призван в Советскую Армию в 1943 году Верхне-Чирчикским райвоенкоматом Ташкентской области. Рядовой, сапер 1031-го саперного попка 280-й стрелковой дивизии. Проявил героизм и погиб при переправе через Днепр в ночь на 25 сентября 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года рядовому Маргуляну Льву Марковичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
89. Марьяновский Моисей Фроимович (1919-?). В армию призван в 1940 году. В 1941 году окончил Горьковское военно-политическое училище. С марта 1942 года, закончив танковую школу, на фронте. Гвардии майор, командовал ротой, батальоном. Летом 1944 года капитан Марьяновский был назначен командиром 1-го танкового батальона 23-й отдельной гвардейской танковой бригады. Только в одном бою его танкисты уничтожили 60 автомашин, 4 бронетранспортера, 5 пушек и 60 гитлеровцев. В августе 1944 года гвардии майор Марьяновский отличился при взятии крепости Осовец. 24 марта 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны в 1951 году закончил Московский университет. Работал доцентом в МЭИ.
90. Мац Григорий Зельманович (1920-1977). Призван в Советскую Армию в 1940 году. Гвардии старший лейтенант. Закончил в 1942 году Ростовское артиллерийское училище. Командир батареи 8-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона. В бою под городом Черкассы 1.12.1943 г батарея 45-миллиметровых пушек Маца отражала танковые атаки немцев. Командир батареи был дважды ранен. В наградном листе Маца было написано: “Старший лейтенант Г.З. Мац умер на руках гвардейцев… Бестрашный офицер пал смертью храбрых, уничтожив 14 танков и 4 бронетранспортера…” Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1944 года гвардии старшему лейтенанту Мацу Григорию Зельмановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Однако, к счастью, доблестный офицер-артиллерист остался жив. С поля бод он попал в санбат, а затем в госпиталь. После войны Григорий Мац поселился в городе Харькове. Окончил там юридический институт, многие годы работал адвокатом. Похоронен в Аллее Почета в Харькове.
91. Машкаунцан Шабса Менделевич (1924-?). В армию призван в 1942 году. В действующей армии с 1943 года. Младший сержант. Служил наводчиком орудия в 5З0-м отдельном истребительном – противотанковом полку (1-й Украинский фронт). Отличился при отражении контратак противника в районе Куммерсдорфа под Берлином – точными выстрелами подбил две “самоходки”, танк и бронетранспортер. Сам в ходе дуэли был контужен, но орудия и поле боя не покинул. Звание Героя Советского Союза младшему сержанту Ш.М. Машкаунцану было присвоено 26 июня 1945 года. После войны в 1961 году окончил техникум в городе Сороки. Работал старшим мастером на тракторном заводе в Кишиневе.
92. Медведев Дмитрий Николаевич (1898-1954). Образование среднее. Был участником Гражданской войны. С 1920 года работал в органах ВЧК, ОГПУ, НКВД Украины. Участник ВОВ с августа 1941 года. Командовал партизанскими отрядами на территории Смоленской, Орловской, Могилевской областей, Ровенской областей. Связь Медведева и его начальника разведки Марии Фортус с выдающимся разведчиком Николаем Кузнецовым дала возможность обнаружить ставку Гитлера “Вервольф”(“Оборотень”). В ноябре 1944 года Указом Президиума Верховного Совета за мужество и героизм, проявленные при руководстве партизанскими отрядами полковник Д.Н. Медведев был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны Медведев плодотворно занимался литературной деятельностью. Его документальная повесть “Сильные духом” (“Это было под Ровно”) пользовалась популярностью.
93. Мелах Ефим Львович (1918-?). Военный летчик. Командовал звеном 47-го гвардии авиационного полка дальних разведчиков. Мелах совершил за годы войны 200 боевых вылетов: первый – под Москвой, последний – над Берлином. 4 ноября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны был командиром авиационной дивизии. В 1968 году полковник Е.Л. Мелах вышел в отставку и жил в Одессе.
94. Мильнер Рафаил Исаевич (1910-1979). Окончил Военно-Политическую Академию им. Ленина. С первых дней войны на фронте в должности комиссара 32-го стрелкового полка 12 стрелковой дивизии. Участвовал в боях за Москву, освобождал Калугу, Волхов, Орел. Награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского. За форсирование Днепра подполковнику Р.И. Мильнеру присвоено звание Героя Советского Союза Указом от 15 января 1944 года. Летом 1944 года Мильнер был назначен командиром 37-го полка, который принимал участие в боях за освобождение Риги, Польши, вел бои на территории Германии, на Штеттинском направлении, форсировал реку Одер. За эту операцию Мильнер награжден орденом Красного Знамени. После окончания войны Р.И. Мильнер продолжал службу в группе советских войск в Германии. Позднее командовал частями в Киевском военном округе. С 1960 года в запасе.
95. Молочников Николай Моисеевич (1924-1982). В армии с 1942 года. Окончил Сумское артиллерийское училище в 1943 году. В действующей армии с 1944 года. Младший лейтенант Молочников был назначен командиром огневого взвода 1658-го противотанкового артполка (2-й Украинский фронт). Отличился в боях на венгерской территории. 12 октября 1944 года, отражая контратаку противника в районе города Хайдусобосло (Венгрия), Молочников подбил два танка и два самоходных орудия, обеспечив удержание рубежа обороны. Был ранен, но остался в строю. Звание Героя Советского Союза Н.М. Молочникову было присвоено 28 апреля 1945 года. С 1947 года майор Молочников – в запасе. Жил и работал в Черновцах.
96. Непомнящий Михаил Григорьевич (1921-1944). В армии с 1941 года. В том же году окончил Тамбовское военное пехотное училище. В действующей армии с августа 1941 года. До апреля 1943 года участвовал в боях на Западном фронте, дважды был ранен, но оставался в строю. Затем в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов освобождал Украину. Героизм и отвагу он проявил на территории Румынии в боях за город Орадеа-Маре. Противник крупными силами начал атаки на третий батальон Непомнящего. Восемь атак отразил он и сам контратаковывал. В этом бою капитан был тяжело ранен. Скончался он от ран в госпитале 10 октября 1944 года. Посмертно звание Героя Советского Союза капитану М.Г. Непомнящему было присвоено 24 марта 1945 года. Похоронен он в городе Альбо-Юлия (Румыния).
97. Орликов Аншель Моисеевич (1919-1945). До войны работал слесарем. Призван в армию в 1039 году. На фронте ВОВ с июля 1941 года. После ранения окончил Пушкинское танковое училище. В звании лейтенанта стал командиром танковой роты в 44-й бригаде. В составе 1-й гвардейской танковой армии участвовал в освобождении Польши. Действуя в штурмовом отряде со своей ротой, он первым форсировал реку Пилица. В этом бою Орликов был ранен. Звание Героя ему присвоили 27 февраля 1945 году. Золотую Звезду Героя Советского Союза ему вручил командующий армией генерал Катуков. А через пять дней в бою под Берлином старший лейтенант Орликов погиб от выстрела смертника-фаустника. Похоронен в Берлине. Средняя школа N57 в Одессе, где учился Саша Орликов, носит его имя.
98. Очерет Михаил Иосифович (1926-1945). В армию ушел добровольцем в 1943 году. На фронте с октября 1944 года. Был рядовым пехотинцем в 990-м стрелковом полку (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). Совершил геройский подвиг 8 февраля 1945 года на левом берегу Одера. Во время контратаки вражеский танк приблизился к НП батальона. Михаил Очерет не растерялся. Он схватил связку гранат, бросился под танк и взорвал его. Ценой собственной жизни он спас бойцов и командиров, находившихся на наблюдательном пункте. Звание Героя ему было присвоено посмертно 31 мая 1945 года.
99. Павловский Рафаил Семенович (1924-?). В армии с 1942 года. Окончил ускоренный курс Рязанского артиллерийского училища (1943). В действующей армии с апреля 1943 года. Был назначен командиром батареи 134-го артиллерийского полка. Участник боя с немецкими танками под Поногрями и на Курской дуге. В бою под Поногрями Р.С. Павловский уничтожил пять немецких танков и большое количество вражеских солдат. В дальнейшем, приобретя опыт ведения прицельного огня, молодой офицер проявил себя в сражениях на Висле и Одере, под Берлином. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в апреле 1945 года. После войны в чине майора уволился в запас. В 1950 году окончил Харьковский юридический институт, в котором и остался работать. Дослужился до звания профессора и Лауреата Государственной премии Украины.
100. Павлоцкий Михаил Аркадьевич (1922-?). В Советской Армии с 1940 года. В 1941 году окончил Ленинградское пехотное училище. На фронте Павлоцкий с мая 1942 года. Помощник начальника штаба 360-го стрелкового полка по разведке (74-я стрелковая дивизия, 12-я армия, Центральный фронт) капитан Павлоцкий во главе штурмового отряда 23 сентября 1943 года первым переправился через Днепр в районе села Комарин (ныне поселок городского типа Брагинского района Гомельской обл.), захватил плацдарм и огнем прикрывал переправу полка. В бою за сильно укрепленный пункт – деревню Березки (того же района) первым ворвался в расположение противника, двое суток отряд отражал вражеские контратаки. М.А. Павлоцкий лично уничтожил около 50 гитлеровцев, был ранен, но остался в строю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года капитану Павлоцкому Михаилу Аркадьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны жил в Киеве. Окончил Высшую школу МВД.
101. Паперник Лазарь Хаимович (1918-1942). В армии с 1941 года. Ушел на фронт добровольцем. Паперник стал снайпером 2-го мотострелкового полка бригады особого назначения НКВД. Был назначен зам. политрука. Во время действий бригады в тылу врага выполнял боевое задание в составе отряда лыжников. Попав в окружение, участвовал в бою в деревне Хлуднево (Калужская область). Оставшись в живых один, Паперник взорвал себя гранатой вместе с немцами. 21 июля 1942 года. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы улицы в Москве и Славуте.
102. Пейсаховский Наум Григорьевич (1909-?). В армии с 1934 года. Окончил Военно-Политическую академию в 1939 году. На фронте с июня 1941 года. Командовал полком. В 1942 году Пейсаховский с тяжелыми боями выводил полк из окружения. Принимал участие в обороне Ленинграда. Несколько раз был ранен. Во главе 164-го стрелкового полка подполковник Пейсаховский участвовал в боях по освобождению Риги, Тарту, Варшавы. Особо отличился при форсировании Одера и в боях за Панков – предместье Берлина. Там командир полка Пейсаховский повел своих бойцов в штыковую атаку и был в рукопашной схватке седьмой раз ранен. Рана оказалась тяжелой – в живот. Уже находясь в госпитале он узнал, что за героизм, проявленный при штурме рейхстага ему присвоено звание Героя Советского Союза Указом от 31 мая 1945 года. После войны продолжал службу в армии. С 1953 года подполковник Пейсаховский в запасе. Жил в Москве.
103. Пинский Матвей Савельевич (1916-?). В армии с 1937 года. В 1939 году окончил Саратовское бронетанковое училище. Участник войны с июня 1941 года. Назначен командиром батальона 44-й гвардейской танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. Майор Пинский особо отличился, когда 15 января 1945 года его танки сходу форсировали реку Пилицу у города Нове Място. Развивая наступление, батальон в районе Лодзи ворвался на аэродром и захватил до 70 вражеских самолётов. Звание Героя Советского Союза М.С. Пинскому присвоено 27 января 1945 года. После войны окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу (1949). С 1960 года подполковник Пинский – в запасе. Жил в Уфе, работал инженером по технике безопасности в Институте нефти.
104. Плоткин Меер Нисонович (1912-1942). Окончил Авиационное училище Военно-Воздушной Академии им. Жуковского. В финской компании командовал эскадрильей. Во время Отечественной войны капитан Плоткин в ночь на 8 августа 1941 года участвовал в дальнем полете и первым среди 15-ти бомбардировщиков ДБ-3Ф прорвался к Берлину и сбросил бомбы на столицу Германии. “Когда самолеты вышли на цель, – писали газеты, – город был освещен. Не было светомаскировки. Плоткин направил свою машину на электростанцию. Его удар пришелся точно по цели. Город погрузился в темноту”. На следующую ночь налет повторили. Капитан Плоткин на своем ДБ-3Ф громил немцев под Псковом, Двинском, Новгородом, Тихвином. В числе пяти ведущих участников налета на Берлин 13 августа 1941 года Мееру Нисоновичу Плоткину было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб отважный капитан 7 марта 1942 года при выполнении сложного боевого задания. Похоронен в Ленинграде в Александро-Невской лавре.
105. Полюсук Натан Михайлович (1922-1945). В армии с 1941 года. Участвовал в боях по освобождению Польши, в составе 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Заместитель командира батальона капитан Полюсук отличился в боях на немецкой земле. 16 апреля 1945-го во главе батальона он стремительной атакой выбил гитлеровцев с высоты у железнодорожной станции Вербиг. При вражеской контратаке сожгли 6 танков и 2 самоходные пушки, уничтожили много солдат противника. В тяжелом бою 18 апреля 1945 года Натан Полюсук погиб. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 15 мая 1946 года. Похоронен в городе Костшин (Польша).
106. Пресайзен Исаак Зиновьевич (?-1941). Летчик. В 1941 году – заместитель командира эскадрильи 128-го скоростного бомбардировочного авиаполка. 27 июня 1941 года в районе города Радожковичи (восточнее Минска) Пресайзен направил подбитый и горящий самолет на скопление мотопехоты и танков. Пресайзен был представлен к званию Героя Советского Союза.
107. Прованов Григорий Васильевич (1901-1942). Призван в армию в 1939 году. На фронте с июня 1941 года. Командовал 69-й танковой бригадой (Донской фронт). Подполковник Прованов особо проявил себя при защите Сталинграда и прорыве обороны противника. Его танковая бригада атаковала гитлеровцев в районе станции Клетская Волгоградской области. За время боев при завершении окружения сталинградской группировки противника танковая бригада Г.В. Прованова нанесла немцам большой урон. Сам комбриг погиб в бою 5 декабря 1942 года. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 4 февраля 1943 года.
108. Прыгов Владимир Борисович (1924-1944). Окончил танковое училище в 1944 году. Младший лейтенант, командир самоходной установки 867-го самоходного артиллерийского полка. Проявил героизм в противотанковом бою 17 октября 1944 года. Подбил несколько тигров и два транспортера. Раненым продолжал бой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года младшему лейтенанту Прыгову Владимиру Борисовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в городе Тукумус (Латвия). В городе Акташе (Самаркандская обл.), где он учился, установлен бюст Героя.
109. Рапейко Максим Осипович (1907-1940). В Красной Армии – с 1926 года. Окончил Военно-Пехотное училище. Командир разведывательного батальона капитан Рапейко был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в бою в районе Выборга, посмертно (1940).
110. Ривкин Борис Миронович (1919-?). В Красной Армии – с 1937 года. В 1938 году окончил Борисоглебскую Военно-Авиационную школу летчиков-истребителей, работал там же инструктором. В 1942-45 гг. – на фронте, командир эскадрильи. К июню 1943 года совершил 176 боевых вылетов. В 96 воздушных боях сбил лично 12 и в группе 7 вражеских самолетов. Герой Советского Союза (1943). После войны командовал авиационными частями. В 1954 году окончил курсы усовершенствования летного состава, в 1960 – Военно-воздушную академию. С 1960 года заместитель начальника, с 1963 года начальник Ейского Высшего военно-авиационного училища летчиков. Генерал-майор авиации (1965). С 1968 года заместитель командующего Военно-воздушными силами Северо-Кавказского военного округа. Заслуженный военный летчик СССР (1968). С 1975 года в запасе. Награжден 9 орденами.
111. Рувинский Вениамин Абрамович (1919-?). Командир 228-го отдельного саперного батальона 152 стрелковой дивизии капитан В.А.Рувинский отличился при форсировании Днепра в районе Днепропетровска. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны в 1946 году окончил Военно-инженерную академию. С 1947 года полковник Рувинский – в запасе. Жил в Москве. Кандидат технических наук. Преподавал во ВТУЗе.
112. Сапожников Абрам Самуилович (1923-?). В действующей армии с 1942 года. Был назначен командиром батареи 682-го артиллерийского полка 43-й армии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в боях при освобождении территории Прибалтики. Особо отличился капитан Сапожников при штурме поселка Гросс-Фридрихсдорф (ныне Гастеллово Калининградской области), в боях на Земландском полуострове и при штурме Кенигсберга. Звание Героя присвоено 19 апреля 1945 года. После войны Сапожников окончил (1950) Свердловский юридический институт, в звании полковника служил в органах МВД. С 1980 года жил в Краснодаре.
113. Свердлов Абрам Григорьевич (1912-?). На флоте с 1931 года. Окончил военно-морское училище (1936). Участник войны с 1941 года. Командир отряда торпедных катеров 2-го дивизиона (Балтийский флот). В июле 1944 года торпедные катера под командованием А.Г.Свердлова вступили в бой с 17 немецкими кораблями в районе Выборга. Сражение длилось три дня. Было потоплено 6 судов противника. Катер, на котором находился сам командир Свердлов, торпедировал и потопил миноносец. За умелое руководство боевыми действиями отряда торпедных катеров и проявленные при этом мужество и отвагу, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года капитану 3-го ранга А.Г. Свердлову, присвоено звание Героя Советского Союза. После войны с 1960 года капитан 1-го ранга А.Г. Свердлов находился в запасе. Жил в Ленинграде.
114. Сельский Семен Петрович (1924-?). С 1942 года – в РККА. В 1943 году окончил Лепельское военное минометное училище. Командир батареи старший лейтенант Сельский был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при форсировании Дуная в районе южнее Будапешта. В 1952 году окончил Военно-политическую академию. С 1963 года – в запасе. В 1963-79 году преподавал в МИСИ им. В.В. Куйбышева. С 1979 года проректор созданного им Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МИСИ. Награжден 7 орденами.
115. Семенов Борис Самуилович (1923-1943). В 1942 году окончил Свердловское пехотное училище. В действующей армии с октября 1942 года. Был назначен командиром роты 836-го стрелкового полка (240-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт). Старший лейтенант Б.С.Семенов в числе первых 29 сентября 1943 года преодолел Днепр и прочно закрепился на правом берегу. Его рота овладела южной окраиной села Лютеж (Вышгородский район Киевской области), отбила 4 вражеских контратаки и удержала занимаемый рубеж. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 октября 1943 года. Б.С. Семенов погиб в бою 27 декабря 1943 года. Похоронен в селе Саверцы Житомирской области.
116. Серпер Иосиф Лазаревич (1911-?). Капитан, командир 60-го отдельного штурмового саперного батальона 12-й штурмовой инженерной бригады. Штурмовой батальон под командованием гвардии капитана Серпера в боях за город Мелитополь уничтожил 12 огневых точек, взял штурмом два укрепленных дома и истребил их гарнизон, подорвал и сжег 12 немецких танков (из них шесть “тигров”), бронемашину и уничтожил их экипажи. За проявленное в боях личное мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года капитану Серперу Иосифу Лазаревичу присвоено звание Героя Советского Союза. В 1963 году он окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности. Жил и работал в своем родном городе.
117. Смоляков Абрам Ефимович (1908-1943). В армии с 1930 года, на фронте с 1941-го. Майор, заместитель командира 1177-го истребительного противотанкового артиллерийского полка по политчасти. Отличился при переправе через Днепр. Погиб при защите плацдарма на правом берегу Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года майору Смолякову А.Е. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в селе Лепляево Каневского района Черкасской области. Именем Героя названа улица и школа в городе Кричеве.
118. Смушкевич (Вольфович) Яков Владимирович (1902-1941). Профессиональный военный, летчик. Первое звание Героя Советского Союза получил за бои в Испании 21.06.1937 г. По возвращении был назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами Красной Армии. При вторжении 6-й японской армии в мае 1939 года на территорию Монголии в ранге комкора командовал авиационной группой в составе 500 самолетов на Халхин-Голе. К концу августа 1939 года группировка японских войск была полностью разгромлена, но воздушные бои продолжались до 15-го сентября и завершились полной победой Советской авиации. За успешную организацию и руководство боевыми действиями нашей авиации в разгроме 6-й японской армии, личное мужество и героизм в боях комкору Я.В. Смушкевичу 17 ноября 1939 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Таким образом, Я.В.Смушкевич стал первым дважды Героем Советского Союза в составе военно-воздушных сил Красной Армии. В 40-41 гг. – он был назначен командующим ВВС и помощником начальника генерального штаба РККА по авиации. В годы Большого Террора Смушкевич был арестован и 28 октября 1941 года расстрелян. Реабилитирован в декабре 1954 года. Его именем назван большой рефрижератор Северного флота, о нем снят документальный фильм.
119. Соколинский Рудольф Моисеевич (1923-?). В РККА – с июля 1941 года. Помощник командира пулеметного взвода старший сержант Соколинский был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество, проявленное в боях при форсировании Одера (1945). В 1950 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт.
И так, ЕВРЕИ -Герои Советского Союза ИЗ ТЕХ 12000 ГЕРОЕВ СССР ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ:
120. Спивак Моисей Лейвикович (1919-1943). Призван в армию в 1939 году. Окончил полковую школу. В 1940 году участвовал в финской компании. На фронте с июня 1941 года. Был адъютантом командира 409-го стрелкового полка 48-й армии. В период боев на Курской дуге совершил геройский подвиг. В июле 1943 года в критический момент боя повел стрелковый батальон в атаку. С ходу форсировал реку Неручь и захватил противоположный берег. Успешно отражал контратаки противника. В этом бою лейтенант Моисей Спивак был смертельно ранен и погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 27 августа 1943 года. Похоронен лейтенант М.Л. Спивак в братской могиле на станции Змиевка (Орловская область).
121. Стерин Ефим Ильич (1924-1944). Окончил Днепропетровское артиллерийское училище. Командовал взводом, а затем батареей 76-мм орудий 175-го полка 58 стрелковой дивизии. Проявил героизм при переправе через Днепр. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года лейтенанту Стерину Е.И.было присвоено звание Героя Советского Союза. В трудных боях на подступах к районному центру Устиновка (Кировоградская область) 13 марта 1944 года погибли Герои Советского Союза Михаил Осипов и Ефим Стерин. Именем Е.И. Стерина названа школа N1 в городе Рославле Смоленской области, где до войны учился Ефим Стерин, а также улица в этом городе.
122. Стратиевский Натан Борисович (1920-?). В 1939 году был призван в армию. В 1941 году окончил школу авиационных специалистов. На фронте с первых дней войны. Стрелок-радист бомбардировщика Стратиевский совершил более двухсот боевых вылетов и сбил 20 немецких самолетов. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, бомбил Берлин. 23 февраля 1945 года за мужество и героизм Н.Б. Стратиевскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны окончил Военный институт иностранных языков. Преподавал в Харьковском военном училище штурманов. С 1956 года капитан Стратиевский – в запасе. Живет в Москве.
123. Тавровский Петр Ильич (1923-1943). В армию был призван в 1941 году. Учился в Киевском артиллерийском училище. Как командир орудия 206-го гвардейского артиллерийского полка (60-я армия, Центральный фронт) отличился в боях в районе села Медвин (Чернобыльский район Киевская область). При захвате плацдарма сержант Петр Тавровский метким огнем из своего орудия не допустил немецкие танки к переправе. За подвиг на переправе П.И. Тавровский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза посмертно Указом от 17 октября 1943 года. Похоронен Тавровский в братской могиле в селе Горностайполь (Чернобыльский район). Имя Героя значится на мемориальной доске школы N83 в Киеве, в которой он учился.
124. Тарнопольский Абрам Исаакович (1912-1943). В армии с ноября 1941 года. Командир батальона 234-го полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии. Командовал десантом при форсировании Днепра 28 сентября 1943 года. Овладев вражескими траншеями, Тарнопольский дал возможность переправиться через Днепр остальным подразделениям дивизии. За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб гвардии майор Тарнопольский при освобождении Бреста. Похоронен в Бресте. Посмертно награжден орденом Отечественной войны 1 степени.
125. Темник Абрам Матвеевич (1907-1945). В армии с 1929 года. Окончил военно-политическое училище (1937), участник боев в Монголии на Халхин-Голе (1939). На фронте с июня 1941 года. Войну встретил в должности заместителя командира танковой бригады. Участвовал в Сталинградской битве, ходил в танковые атаки при освобождении Орла, Брянска, Львова. Полковник А.М. Темник первый со своим полком вышел на польскую границу и форсировал реку Сан. Штурмовал Берлин. Погиб при штурме рейхстага. Указ о присвоении Героя Советского Союза А.М. Темнику посмертно принят 31 мая 1945 года. Похоронен в Тиргартене (Западный Берлин).
126. Турьян Пинхус Григорьевич (1896-1976). Участник Гражданской войны. Воевал с белогвардейцами и поляками. В армию призван в 1941 году. В действующей армии с июля 1941-го. Назначен парторгом 269-го отдельного саперного батальона (12-я армия Юго-Западный фронт). Отличился капитан Турьян при форсировании Днепра 26-28 сентября 1943 года в районе деревни Петро-Свистуново (Запорожская область). Лично руководил переправой частей на паромах. Был ранен, но не оставил переправу. Участвовал в боях за плацдарм, в отражении контратак противника. Звание Героя П.Г. Турьяну присвоено 19 марта 1944 года. С 1945 года – в запасе. Жил в Киеве. Работал в стройуправлении. Умер в 1976 году.
127. Ушполис Григорий Саулович (1923-1997). Призван в армию в феврале 1942 года. На фронте с декабря 1942 года. В составе 16-й литовской дивизии принимал участие в Курской битве. В должности командира орудия 249-го стрелкового полка Ушполис отличился при отражении атак танков и пехоты противника 12 октября 1944 года на правом берегу реки Неман в районе города Пагегяй (Литва). Звание Героя Советского Союза Г.С. Ушполису было присвоено 24 марта 1945 года. После войны майор Ушполис с 1947 года – в запасе. В 1949 году закончил партийную школу при ЦК партии, а в 1954 году юридический факультет Вильнюсского университета. В 1991 году репатриировался в Израиль. Написал книгу воспоминаний “Тревожное время”.
128. Фельзенштейн Рахмиел Лазаревич (1924-?). Призван в РККА в 1942 году. Младший лейтенант, командир стрелкового взвода 1339-го стрелкового полка 318-й стрелковой дивизии. Отличился в боях под Керчью при форсировании пролива в районе Эльтигена. Сто сорок четыре часа непрерывно шел тяжелейший бой, но взвод выстоял. В этих боях Рахмиел лично уничтожил более 50 гитлеровцев. За героизм в боях под Керчью Фельзенштейну Р.Л. было присвоено звание Героя Советского Союза.
129. Фисанович Израиль Ильич (1914-1944). В ВМФ с 1932 года. В 1936 году окончил Военно-Морское Училище имени Фрунзе. Участник войны с июня 1941 года. Командир подводной лодки на Северном флоте. Уже к началу 1942 года на счету у его подлодки восемь потопленных вражеских судов. За героизм и мужество в морских боях капитан-лейтенанту Фисановичу И.И. в апреле 1942 года было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1943 года он стал капитаном 2 ранга и командовал дивизионом подводных лодок. От ударов героя-подводника 13 гитлеровских транспортов нашли себе могилу на дне морском. 19 сентября 1944 года отважный моряк вместе с экипажем погиб в водах Атлантики, перегоняя итальянскую подводную лодку “В-1″ из английского порта на Северный флот. В 1950 году капитан 2-го ранга Фисанович И.И. был зачислен навечно в списки экипажа одной из подводных лодок Северного флота.
130. Форзун Яков Цалевич (1924-?). В РККА – с 1942 года. Пулеметчик рядовой Форзун Я.Ц. удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в бою при форсировании Западной Двины в 1944 году. С 1946 года – в запасе. Работал бригадиром на житомирском заводе “Рембыттехника”. С 1991 года живет в Израиле.
131. Фрадков Ефим Борисович (1921-?). В армии с 1939 года. На фронте с июня 1941 года. Был командиром орудия 971-го артиллерийского полка 110-й стрелковой дивизии. В составе войск 3-го Белорусского фронта воевал в Польше, затем на территории Восточной Пруссии. Старший сержант Ефим Фрадков отличился в боях возле деревень Гландау и Айнхольц (Восточная Пруссия). Отбивая контратаки противника, он вместе с орудийным расчетом подавил огонь двух орудий, 15 пулеметных точек и уничтожил десятки гитлеровцев. Звание Героя ему было присвоено 29 июня 1945 года. После войны продолжал службу в армии. В 1951 году окончил Юридическую академию. С 1982 года полковник Е.Б. Фрадков – в отставке. Жил в Москве.
132. Хало Владимир Алексеевич (1922-?). Отец-украинец, мать-еврейка. В 1940 году призван в армию и направлен на учебу в Харьковское танковое училище. Когда началась война, курсант Хало участвовал в обороне Харькова. По завершении боев училище было эвакуировано в Ташкент. После окончания танкового училища в 1942 года танкист В.А.Хало воевал на Воронежском, Донецком, Сталинградском, Степном, Юго-Западном фронтах. 14 февраля 1943 года танкисты роты управления 179-й отдельной танковой бригады 3-й танковой армии прорвались на южную окраину Харькова. Во время выполнения боевой задачи Хало был тяжело ранен, но задачу выполнил. 2 мая 1943 года в бою за село Тарновка его экипаж вывел из строя “Фердинанд” и уничтожил до взвода пехоты врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Хало – майор запаса. Работал инспектором таможни. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 ст., двумя орденами Красной Звезды и медалями. Живет в Одессе.
133. Хасин Виктор Яковлевич (1915-1944). В армии с 1939 года. Закончил Одесскую Военно-Авиационную школу пилотов. С начала войны Хасин – командир эскадрильи 271-го истребительно-авиационного полка 3-й воздушной армии, базировавшейся на Калининском фронте. К марту 1943 года В.Я.Хасин совершил 659 боевых вылетов. В 257 воздушных боях лично сбил 10 и в группе 5 самолетов противника. За героизм, проявленный в воздушных боях капитану В.Я. Хасину 1 мая 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Умер от ран и большой потери крови 14 января 1944 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.
134. Хацкевич Вольф Беркович (1908-1959). Профессиональный военный. В РККА с 1933 года. На фронте с июня 1941 года. Как командир 104-го стрелкового полка 36-й дивизии участвовал в боях на Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском и Степном фронтах. Был ранен 7 сентября 1942 года. Полк Хацкевича в ночь на 26 сентября тремя эшелонами форсировал Днепр, севернее Днепродзержинска. За умелое руководство боями при форсировании Днепра и проявленные при этом личное мужество и отвагу подполковнику Хацкевичу В.Б. 20 декабря 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1955 года полковник Хацкевич – в запасе. Жил в селе Дарьинское (Уральская обл., Казахстан).
135. Хейфец Семен Ильич (1909-?). В армии с 1939 года, участник боев на реке Халхин-Гол. В 1944 году окончил Забайкальское миномётное училище. На фронте с июля 1944 года. Назначен командиром роты 932-го стрелкового полка (1-й Украинский фронт). 28 марта 1945 года на венгерской земле младший лейтенант Хейфец во главе своей роты пробился к Дунаю. После разведки в ночь на 30 марта на лодках бойцы форсировали реку в районе Сентпаль и продолжили наступление на противника. Вечером того же дня рота С.И. Хейфеца вошла в город Комарно (Чехословакия). Звание Героя Советского Союза младшему лейтенанту С.И. Хейфецу было присвоено 15 мая 1946 года. В том же году демобилизовался из армии. После войны он работал в Иркутске на предприятиях хлебопекарной промышленности и в бытовом обслуживании.
136. Хигрин Борис Львович (1909-1941). В РККА с 1931 года. Окончил Московскую артиллерийскую школу в 1933 году. Войну встретил на границе командиром артиллерийского дивизиона 462-го полка корпусной артиллерии 47 стрелкового корпуса. 5 июля 1941 года в районе села Бол Белинического района Могилевской области немцы атаковали позиции дивизиона. Капитан Хигрин поставил орудия на прямую наводку. Это было у моста на реке Друть. Весь личный расчет у орудий погиб. Тогда Борис Хигрин сам встал за орудие. Он уничтожил четыре орудия врага и четыре танка. Осколком вражеского снаряда капитан Хигрин был убит. Борис Хигрин первый артиллерист Советской армии, которому было присвоено звание Героя Советского Союза во время Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года это звание ему было присвоено посмертно. Он навечно зачислен в списки воинской части, в которой служил. Похоронен капитан Б.Л. Хигрин в братской могиле в городском поселке Белыничи (Могилевская область).
137. Хохлов Моисей Залманович (1923-?). В армию был призван в октябре 1941 года. В действующей армии Моисей Хохлов с февраля 1942 года. Он был командиром отделения 1318-го стрелкового попка и участвовал в оборонительных боях на Курской дуге. При освобождении Харькова, отделение Хохлова ночью, форсировав Днепр, захватила важный плацдарм. Четверо суток пришлось отбивать на этом клочке земли контратаки немцев, но, переправу роты бойцы обеспечили. Звание Героя Советского Союза М.3. Хохлову было присвоено 29 октября 1943 года. С боями он дошел до Праги. После войны Хохлов окончил МГУ, аспирантуру. Живет в Москве, работает в Институте космических
138. Хюбнер Юлиус Семенович (1912-?). Родился в Тернополе (Польша) в семье служащего. Участвовал в создании польской армии на территории СССР. Когда польским генералом 3.Берлингом была создана 1-ая польская дивизия имени Костюшко, Хюбнера назначили заместителем командира 1-го пехотного полка. В сражениях под Ленино Могилевской области (12-13 октября 1943 года) в бою заменил убитого командира полка и повел солдат в наступление. При штурме деревни Трегyбово был ранен в ноги, но не покинул поле боя, пока батальон не выполнил боевую задачу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 ноября 1943 года Ю.С. Хюбнеру было присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас Хюбнер видный специалист по атомной энергии живет в Польше.
139. Цинделис Борис Израилевич (1916-1945). В армию был призван в июне 1942 года. На фронте с декабря 1942 года. Был зачислен в 224-й артиллерийский полк 16-й литовской стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Курской дуге, при освобождении Белоруссии и родной Литвы. Отличился 13 октября 1944 года при атаке противника в районе деревни Пляйкишкен. Во время контратаки гитлеровцев наводчик орудия Б.И. Цинделис подбил самоходную артиллерийскую установку. Тяжело раненный, он продолжал вести огонь и уничтожил танк. В этом бою Цинделис погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза Указом от 24 марта 1945 года.
140. Цитовский Ефим Григорьевич (1920-?). В армии с 1938 года. Окончил полковую школу. На фронте с августа 1942 года. Был назначен командиром стрелкового батальона 216-го полка 8-й гвардейской армии (1-й Белорусский фронт). В июле 1944 года гвардии капитан Цитовский участвовал в ликвидации люблинской группировки противника. 1 августа 1944 года его батальон форсировал Вислу и захватил плацдарм в районе города Магнушева (Польша). Этим самым его подразделение обеспечило переправу войск 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 24 марта 1945 года. С 1946 года полковник Цитовский – в запасе. Жил во Львове. Работал директором фабрики в общественном питании.
141. Чайковский Иосиф Ефимович (1923-1945). Окончил в 1941 году Киевское артиллерийское училище. В действующей армии с ноября 1942 года. Командовал батареей 60-го гвардейского кавалерийского полка. В составе 1-го Белорусского фронта освобождал Польшу. Гвардии капитан Иосиф Чайковский отличился при сражениях с гитлеровцами в районе города Познань. 15 февраля 1945 года его батарея при отражении контратаки подбила три вражеских танка и четыре бронетранспортера. В этом тяжелом бою капитан Чайковский погиб. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно 31 мая 1945 года. Похоронен И.Е. Чайковский в городе Волжбих (Польша). На школе N19 в Киеве, где учился Герой, установлена мемориальная доска.
142. Чапичев Яков Иегудович (1909-1945). В армии с 1931 года. Окончил курсы младших политруков. В 1940 году окончил курс Военно-Политической Академии. На фронте с июня 1941 года. Был назначен заместителем командира батальона по политчасти 243-го стрелкового полка 1-го Украинского фронта. Майор Чапичев отличился в уличных боях в Бреслау (Вроцлав, Польша). 9 марта 1945 года он с группой разведчиков выбил гранатами засевших в доме гитлеровцев. Сам Яков Чапичев в этом бою погиб. Звание Героя ему посмертно присвоено 27 июня 1945 года. Похоронен А.И. Чапичев во Вроцлаве. На территории депо в Джанкое ему установлен памятник.
143. Шандалов Юрий Абрамович (1923-1945). В действующей армии с мая 1942 года. Участвовал в защите Москвы. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. После этого был назначен командиром роты 674-го стрелкового полка 3-й ударной армии (1-й белорусский фронт). Отличился в боях 16 апреля 1945 года в районе деревни Гросс-Нойендорф в Германии. Рота Шандалова в тот день штурмовала оборону противника. Захватив важный плацдарм, рота во главе с командиром отразила несколько контратак гитлеровцев. В этом же бою Шандалов погиб. 15 мая 1945 года Ю.А. Шандалову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похорон с воинскими почестями в той же деревне, где он вел последний бой. Именем Юрия Шандалова названа одна из улиц в его родном городе Гомеле.
144. Шапиро Валентин Ефимович (1922-?). В РККА – с 1940 года. Командир звена истребительного авиационного полка старший лейтенант Шапиро к маю 1945 года совершил 590 боевых вылетов, в т. ч. 455 разведывательных. В 48 боях сбил 12 самолетов. Герой Советского Союза (1946). В 1950 окончил Военно-воздушную академию. Командовал полком. С 1978 года – полковник запаса. Награжден 10 орденами.
145. Шахнович Моисей Давидович (1918-1982). В армии с 1938 года. Окончил Бакинское пехотное училище. На фронте с ноября 1941 года. Назначен командиром батареи 321-го артиллерийского полка (Южный фронт). Капитан Шахнович отличился в уличных боях при освобождении Мелитополя. Его батарея при этом уничтожила два танка, четыре автомашины, подавила огонь нескольких вражеских батарей. Звание Героя Советского Союза Шахновичу было присвоено в ноябре 1943 года. После войны он ушел в запас и поселился в Баку. В 1958 году окончил Московский институт народного хозяйства. Работал директором гастронома в Баку.
146. Шварцман Моисей Фроимович (1913-1944). С первых дней войны на фронте. Воевал под Москвой, под Великими Луками, в Белоруссии. Как заместитель командира батальона по политчасти 1124-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии майор Моисей Шварцман в числе первых 23 июня 1944 года со штурмующей ротой ворвался во вражеские траншеи у деревни Козоногово (Шумилинский район Витебской области). В этом бою было уничтожено 80 гитлеровцев. Через два дня зам. командира батальона М.Ф. Шварцман участвовал в форсировании Западной Двины у деревни Гринево. Во время одной из яростных атак майор Шварцман погиб. Это произошло 25 июня 1944 года в бою за село Гнездиловичи Витебской области. За отвагу и мужество, проявленные в боях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года М.Ф. Шварцману присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
147. Шевелев Марк Израилевич (1908-?). Был начальником Полярной авиации Главсевморпути. В мае 1937 года руководил высадкой в районе Северного полюса экспедиции И.Д.Папанина. За успешное выполнение этого задания 27 июня 1937 года присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны был заместителем командира авиационной дивизии, начальником штаба соединения авиации дальнего действия. Участвовал в Московской битве. Марк Шевелев, как опытный лётчик, сам регулярно совершал боевые вылеты, нанося удары по скоплениям вражеских войск. Затем он был назначен начальником воздушной трассы Красноярск-Аляска. После войны окончил курсы при Военной академии Генштаба. С 1971 года генерал-лейтенант М.И. Шевелев – в отставке. Жил в Москве.
148. Шиндер Арон Евсеевич (1911-1984). На фронте ВОВ Арон Шиндер с сентября 1942 года. Назначен помощником командира саперного взвода (5-я ударная армия 1-го Белорусского фронта). Геройский подвиг Шиндер совершил при разминировании моста через реку Пилица. 14 января 1945 года под огнем противника он обезвредил на мосту взрывчатку, а потом, захватив другой берег, огнем прикрывал переправу подразделений. Смелость старшины А.Е. Шиндера была оценена по достоинству. 27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Шиндер демобилизовался и вернулся в Харьков, где жил и работал.
149. Шнейдерман Михаил Ефимович (1909-1981). Младший лейтенант командир танка 87-ого танкового полка (1-й Украинский фронт) отличился в боях за овладение плацдармом на западном берегу Одера. Его экипаж, умело маневрируя во время атаки, уничтожил два танка и два бронетранспортера и заставил гитлеровцев в панике отступить. Через пять дней, 4 февраля его танк был в бою поврежден, сам Шнейдерман ранен. Несмотря на это, он пересел в другой танк и пошел в атаку. И снова действовал успешно: уничтожил три транспортера, два танка, пять орудий и около роты вражеской пехоты. Указом Президиума Верховного Совета от 27 июня 1945 года лейтенанту М.Е. Шнейдерману было присвоено звание Героя Советского Союза. С 1946 года Шнейдерман – в запасе. Жил он в Киеве, работал в государственном проектном институте машиностроения.
150. Штерн Григорий Михайлович (1900-1941). Генерал-полковник (1940). Герой Советского Союза (1939). В Красной Армии с 1919 года, в Гражданскую войну был военкомом полка, бригады, 46-й стрелковой див. В 1921-23 гг. – военком полка, штаба 3-й стрелковой дивизии и штаба 1-го кавалерийского корпуса. В 1923-25 гг. – командир частей особого назначения Хорезмской группы войск. В 1925-26 гг. – начальник политотдела 7-й кавалерийской дивизии. Окончил курсы усовершенствования высшего начальственного состава при Военной академии им. М.В. Фрунзе (1926) и восточный факультет той же академии (1929). В 1929-34 гг. – состоял для особо важных поручений при наркоме по военным и морским делам. В 1934-36 гг. – начальник управления делами НКО. Комдив (1935). В 1937-38 гг. – главный военный советник при республиканском правительстве Испании. С мая 1938 года начальник штаба, с 1939 года – командующий Дальневосточным фронтом, затем Забайкальским фронтом, участник боевых действий на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. Командарм 2-го ранга (1939). В советско-финской войне 1939-40 гг. командарм 8-й армией, в 1940-41 гг. командующий Дальневосточным фронтом. В 1941 году начальник Управления ПВО. В июне 1941 года арестован. Осенью 1941 года вывезен в Куйбышев, расстрелян.
151. Шурас Калман Маушович (1917-?). В 1939-40 гг. служил в армии Литвы. С 1942 года – в РККА. Командир орудия сержант Шурас был удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной Пруссии. В 1950-70-х гг. – закройщик кожгалантерейного комбината в Вильнюсе. С 1979 года живет в Израиле.
152. Юфа Иосиф Семенович (1915-1974). Профессиональный военный. Окончил Ленинградское (1936) Артиллерийское Училище. В ВОВ командовал батареей минометов, дивизионом “катюш”, затем полком минометов. В боях под Белгородом полк И.С.Юфы за пять дней уничтожил 33 немецких танка, 85 автомашин, три склада с боеприпасами, 13 батарей и 8 рот пехоты. Участвовал в переправе группы из 8 минометных полков на Лютежский плацдарм севернее Киева. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии полковнику И.С. Юфе 2 февраля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал служить в армии. В 1951 году окончил Военную артиллерийскую академию. C 1952 года гвардии полковник И.С. Юфа – в запасе.
153. Якубовский Израиль Семенович (1924-1943). Младший лейтенант, командир взвода ПТР в стрелковом полку. На фронте с 1942 года, сражался на Таманском полуострове. 2 ноября 1943 года 6-й стрелковый полк 2-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в десанте на берег Керченского полуострова, занятого противником. Взвод Якубовского подвергался непрерывным контратакам немцев, но выстоял. Командир Якубовский пал смертью храбрых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года младшему лейтенанту Якубовскому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Героя носит одна из улиц Самарканда.
ЕВРЕИ- Герои России:
1, 2. Коэн Моррис и Леонтина, советские разведчики, супруги.
Моррис Коэн (1910-1995), профессиональный разведчик. Родился в Нью-Йорке в семье российских эмигрантов. Воевал добровольцем в Испании против фашистов. Окончил советскую разведшколу в Барселоне и внедрен в армию США. Воевал как офицер армии США в Европе в 1942-1945 гг.
Леонтина Коэн (1912-1992), эмигрировала в США из Польши, с 1941 года – жена и сотрудница Морриса по разведывательной работе. Одна из первых стала сообщать об американских ядерных иссследоваениях.
Супруги Коэн выполняли разведку и в странах Европы. В 1960 году супруги были арестованы в Англии и 9 лет провели в тюрьме. Были обменены на крупного британского разведчика и поселились в СССР. Звание Героев России было присвоено супругам посмертно – Моррису в 1995 году, Леонтине в 1996 году.
3. Черняк Янкель Пинхусович (Ян Петрович) (1909-1995). Профессиональный разведчик. Единственным известным сейчас агентом Черняка была Марика Рекк, знаменитая кинозвезда, героиня фильма “Девушка моей мечты” и любовница Геббельса. Она сотрудничала с Черняком с 1937 года и до дня Победы. Имена других агентов Черняка из немецкого Генштаба, Главного управления гестапо, военно-промышленных ведомств рейха засекречены до сих пор. Донесение Черняка о плане Барбаросса поступило в Центр 12 июня 1942 года. Агенты Черняка заблаговременно передали ему копию оперативного плана немцев в районе Курской битвы, чертежи танка “Тигр” и другие ценные данные. После Черняк войны выполнял задачи ГРУ в США. На пенсии с 1969 года. В 70-х годах с разрешения ГРУ встречался с Юлианом Семеновыми и послужил прототипом образа знаменитого Штирлица. Жил в однокомнатной “хрущевке”. Приказ о присвоении ему звания Героя России был зачитан ему в феврале 1995 года генерал-полковником начальником Генштаба М. Колесниковым в больнице, когда Черняк Я.П. был уже без сознания. Звезда Героя России была вручена его жене.