Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2019

Пока Президент Украины Владимир Зеленский вещает о мире не только на Донбассе, но и чуть ли не на всей Земле, концерн «Укроборонпром» под шумок закупает тяжелые артиллерийские системы и гонит их прямиком на восток страны, в зону гражданского конфликта, вплотную к границам ДНР и ЛНР.

И происходит это всё чётко по древнему римскому выражению «Хочешь мира? Готовься к войне!». Так что старик Оруэлл был вовсе не оригинален — всё придумали до нас…

А собственно, о чем речь? Ведь закупки Украиной оружия у бывших восточноевропейских собратьев по соцлагерю — это никакая не тайна, а тот самый, известный всем и каждому секрет Полишинеля.

Еще в 2017 г. «Радио Свобода» ошарашило своих слушателей скандальными разоблачениями, что подконтрольная Киеву территория, видимо, в шутку называющаяся «государством», стала по сути обычной перевалочной базой для поставки образцов советского вооружения из стран Восточной Европы в охваченные войной регионы Северной Африки и Ближнего Востока.

Да-да, то самое запрещенное в России ИГИЛ* вооружено стрелковым оружием производства СССР со складов Польши, Болгарии и трех балтийских недоразумений — Литвы, Латвии и очень горячей Эстонии. И руководили всей этой налаженной схемой — ну кто бы сомневался — американские вездесущие кураторы.

Успехи российского ограниченного контингента в Сирии вскрыли всю подноготную этого бизнеса на крови — широкой публике не раз демонстрировались образцы и сопроводительная документация, выдающая с головой причастность как Украины, так и ряда стран Восточной Европы к поставкам вооружения исламским террористам.

И хрен бы с ним, с этим «маленьким гешефтом» киевских нелегитимных властей — но так ведь часть оружия оседала и в самой Украине! Причем часть довольно значительная — и шла она… прямиком на Донбасс…

Иными словами, под вопли о «российской агрессии» на самом деле на востоке Украины происходит самая настоящая агрессия со стороны стран-членов НАТО!

Бойцы Народной милиции как Луганской, так и Донецкой Народных Республик неоднократно приводили свидетельства участия натовских инструкторов и даже наемников в войне на Донбассе.

Разведки ДНР и ЛНР не единожды демонстрировали документальные подтверждения и маркировку на захваченном у ВСУ трофейном вооружении производства Чехии, Румынии, Польши и Болгарии.

Причем последняя страна, как ни удивительно, особенно отличились за все это время, начиная с 2014 г.

Еще в советское время про Польшу и Болгарию существовала своеобразная шутка: «Курица не птица — Варшава (София) не заграница!».

И связана она была с тем, что эти две «братские», тогда еще социалистические страны настолько воспринимались, что называется, своими в доску — что одно время даже стоял вопрос о принятии их в состав СССР в качестве союзных республик! И в то время поляки и болгары из благодарности за освобождение от гитлеровской оккупации называли русских не иначе как «братушки»!

Но вот после развала СССР эти восточноевропейские страны, обязанные русским не только своей государственностью, но и вообще своим существованием как народов на этом Земном шаре, отплатили сполна — и стали оплотом американизма и русофобии на всем постсоциалистическом пространстве.

В подлости и каверзах, замысливаемых как против России, так и против русских вообще, с Болгарией и Польшей могут посоревноваться разве что токсичные правительства трех балтийских «шпротов». Но если оголтелую русофобию Латвии, Эстонии, Литвы и Польши еще можно хоть как-то объяснить влиянием католицизма, то как объяснить прямо-таки исходящее ненавистью и желчью отношение к России со стороны Болгарии?

Обе страны — православные, восходящие своими цивилизационными корнями к Византии и ее самобытной культуре. Русский и болгарский литературные языки, по сути, обязаны своим появлением фактически одним и тем же просветителям — Кириллу и Мефодию. Что Болгарское, что Русское царства пережили в своей истории сходные периоды тяжелого ига восточных завоевателей…

По сути, если разобраться, то у русских на Балканах, кроме сербов и болгар, нет других, более родственных, народов! И вот, поди ж ты…

В Первую мировую войну Болгария вдруг оказывается… на стороне антироссийской коалиции.

Причем в эту союзническую для Софии коалицию входит не только Германия и Австро-Венгрия, но и Турция — недавний поработитель Болгарии, от деспотии которой болгар освободили русские штыки… Что это? Временное помутнение сознания?

Но и во Вторую мировую Болгария вновь оказывается… на стороне антисоветской (читай — антироссийской) коалиции!!! Что за наваждение!

И вот, после развала Советского Союза всё та же Болгария оказывается снова на стороне ярых врагов России — США и НАТО. И даже более того, становится членом этого милитаристского североатлантического альянса!

А с 2014 г. София и вовсе начинает проводить откровенно русофобскую политику, без особого стеснения поставляя Украине различные образцы вооружения для ведения войны на Донбассе!

За 2014–19 гг. «Вазовский машиностроительный завод» (VMZ, «ВМЗ»), входящий в структуру болгарского ВПК и производящий различные образцы советского оружия, каждый год показывает прибыли в несколько сот процентов! Например, в 2016 г. «ВМЗ» показал прибыль… в 400%! Возникает вопрос — за счет чего? Оказывается, что за счет поставок… на Украину…

Иными словами, из болгарского оружия убивают не только в Северной Африке и Сирии. Прежде всего, болгарское оружие убивает русских на Донбассе — стариков, женщин, детей…

Потому что продукция «ВМЗ» — это, к примеру, ручные гранатометы РПГ-7 и выстрелы к ним ОГ-7В, термобарические гранаты ГТБ-7ВМ, которыми ВСУ активно утюжили, к примеру, населенный пункт Широкино…

Но самая вишенка на торте в другом — оказывается, в июле 2019 г. государственная компания «Укрспецэкспорт» поставила из Болгарии партию боеприпасов для зенитных самоходных установок 2С6 «Тунгуска» (75 тыс. осколочно-фугасных и осколочно-трассирующих снарядов) и 60 тыс. выстрелов ВОГ-25П для 40-мм подствольных гранатометов ГП-25/ГП-30. Как указывается в сопроводительных документах, все боеприпасы произведены в 2015 г. — т. е. это современная продукция болгарского концерна «ВМЗ».

«Тунгуска» — это зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) на базе зенитной самоходной установки (ЗСУ), имеющий на вооружении 8 ракет с радиусом поражения целей до 8 км дальности и 3,5 км высоты.

Наряду со «Стрелой-10» этот ЗРК составлял основу зенитно-ракетных комплексов ближнего действия в ВСУ — на момент начала войны на Донбассе в украинской армии было более 100 «Тунгусок».

Министерство обороны Украины при этом цинично заявляет, что «…продолжает закупки оружия как у отечественных производителей, так и за рубежом. Ведь вполне очевидно, что даже если завершится „горячая“ фаза войны на Донбассе, потенциальные угрозы со стороны северного соседа останутся…»

Ну, в оруэлловском сленге киевских проходимцев никто уже особо не сомневается — ни в Донецке с Луганском, ни теперь даже и в Москве. Но вот то, что именно Болгария стала для Украины поставщиком № 1 по артиллерийским боеприпасам — это вопрос, конечно, уже намного интересней…

Ведь именно по НАТОвской методике артиллерия постоянно должна «кошмарить» населенные пункты, денно и нощно изнуряя противника и подталкивая его к сдаче.

Но ведь пушки, как известно, без снарядов не стреляют. А снаряды, ракеты и гранаты для украинской армии как раз и поставляют во все возрастающих количествах те самые «партнеры» из Болгарии.

Вот так болгарские «братушки» платят русским и за свое освобождение и за помощь…

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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»

*Запрещённая в РФ террористическая организация