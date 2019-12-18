Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2019
- 13:36 ВАЖНО: В ДНР повышают пенсии и зарплаты бюджетникам.
- 13:10 СРОЧНО: Украина закрывает границу с Россией для тех, у кого нет загранпаспорта.
- 12:44 Совсем не фермер: интересные подробности о «первой жертве нового майдана».
- 11:17 МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине.
- 09:37 Гиганты мысли Украины.
- 09:00 ДНР и ЛНР защищают Донбасс от Зеленского, — депутат Рады (ВИДЕО).
- 08:30 В Крыму оценили желание Зеленского «лишить» Севастополь спецстатуса.
- 07:32 Проклятая должность: поверенный США на Украине покидает пост.
- 06:00 Предвестник удара по ЛДНР: децентрализация Украины и «нормандский саммит».
- 05:35 Война на Донбассе и предательство «братушек» (ФОТО).
- 05:09 Bild: Россия отказалась выводить войска с Украины (ВИДЕО).
- 04:47 Интеграция ЛДНР в Россию и Минские соглашения.
- 03:59 Страшный пожар в Одессе с множеством погибших: названа официальная причина (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:48 Россия ввела дополнительные санкции против Украины.
- Вчера 22:24 «Это не голоса фермеров»: Зеленский осудил столкновения под Радой.
- Вчера 21:54 “Киев должен согласовывать свои действия с ЛДНР”, – Главы ЛДНР Пасечник и Пушилин.
- Вчера 19:28 Как Зе компрометирует героев.
- Вчера 18:14 Депутат парламента ЛНР пояснил, почему закон о границе не принимался раньше.
ВАЖНО: В ДНР повышают пенсии и зарплаты бюджетникам
С 1 января 2020 года в ДНР будут повышены пенсии и зарплаты бюджетникам. Об этом 18 декабря заявил глава Республики Денис Пушилин.
«В Республике продолжается расширение сектора экономики, появляются новые рынки сбыта продукции, соответственно, увеличиваются и поступления в бюджет.
Благодаря этому с января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам.
Кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру», — сообщил Пушилин, напомнив, что это повышение пенсий станет пятым по счёту.
«На этом этапе повышение пенсий будет одинаковым для всех, и если человек получает сейчас, к примеру, 4000 рублей, то с 1 января 2020 года размер его пенсионной выплаты составит 4800 рублей… Кроме того, в разных объемах запланировано повышение социальных выплат и пособий», — добавил главы Республики.
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СРОЧНО: Украина закрывает границу с Россией для тех, у кого нет загранпаспорта
Власти Украины ужесточают режим пересечения границы с Россией, закрывая её на выезд для тех граждан «незалежной», у которых нет загранпаспорта.
О соответствующих изменениях, которые вступят в силу весной следующего года, сообщил премьер Алексей Гончарук.
«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.
При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Госпогранслужба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — написал Гончарук в своём Telegram-канале.
Он утверждает, что нововведения позволят «уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина», поскольку сведения загранпаспортов для проверки данных выезжающего лица считываются специальными приборами.
«Наверное, Москва должна сказать нашему руководству спасибо за столь трепетную защиту российских границ! Однако, мне интересна лишь одна вещь — как эта тема будет работать на границе с Крымом…» — пишут авторы Telegram-канала «Дежурный по ООС».
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Совсем не фермер: интересные подробности о «первой жертве нового майдана»
Стала известна личность мужчины, умершего вчера у отеля «Киев» в паре кварталов от места проведения протестных митингов и назначенного «патрiотами» «первой жертвой нового майдана».
Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что скончавшийся 17 декабря деятель — трижды судимый Павел Боков.
Сообщается, что по спецлинии «102» 17 декабря в 11:30 поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40-летний киевлянин П. Боков, у которого был диагностирован инфаркт.
Согласно данным информационного портала национальной полиции, Боков был ранее неоднократно судим за различные виды преступлений.
Так, в 1999 и 2002 году он был осужден за грабеж (ч. 2 ст. 186 УК), а в 2009-м — за кражу имущества (ч. 3 ст. 185 УК). Также Боков числился подозреваемым в кражах по делам, заведённым в Шевченковском (дважды) и Соломенском управлениях нацполиции Украины.
Напомним, что вчера главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий утверждал, что во время митинга умер «фермер, приехавший протестовать из села».
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МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Ведомство рассчитывает, что в Киеве будут ответственно подходить к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения договорённостей лидеров «нормандской четвёрки».
Дипломаты выразили уверенность, что это поспособствует всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в Донбассе.
Проект был внесён в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и определён как неотложный. В частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны.
В Кремле отметили, что инициатива должна быть проанализирована.
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Гиганты мысли Украины
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ДНР и ЛНР защищают Донбасс от Зеленского, — депутат Рады (ВИДЕО)
Бывший заместитель генпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в эфире украинского телевидения заявил, что ДНР и ЛНР защищают Донбасс от Зеленского и что формирование ополчения в 2014 году было необходимой мерой.
«Нужно определить причину возникновения конфликта на Донбассе и этой войны, устранить эту причину — и война сама собой сойдет на нет. Если мы скажем, что создание ДНР/ЛНР — это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве и это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины, то в таком случае ДНР и ЛНР являются образованиями, которые призваны защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать необходимой обороной и крайней необходимостью.
Если нынешняя украинская власть является продолжением власти Порошенко, тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будут относиться точно так же, как и к власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от власти Зеленского», — заявил Кузьмин.
Как сообщала «Русская Весна», советник президента России Владислав Сурков после встречи «нормандской четверки» в Париже заявил, что режим Зеленского ничем не отличается от режима Порошенко.
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На видео с 47:33
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В Крыму оценили желание Зеленского «лишить» Севастополь спецстатуса
Упоминание Крыма и Севастополя следует полностью исключить из конституции Украины, которая пока не отвечает современным реалиям, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя планы украинского президента Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса».
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается «Автономная республика Крым», а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.
«Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Гемпель.
По его словам, только после этого конституцию Украины можно считать документом, отвечающим современным международным реалиям. На сегодняшний момент этот документ «устарел почти на шесть лет», отметил депутат.
В свою очередь глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что украинские власти вправе выдвигать любые инициативы, но для полуострова и его жителей, ставших гражданами России, они не имеют никакого значения.
Севастополь после возвращения Крыма в состав России получил статус города федерального значения. Украина по-прежнему считает Крым и Севастополь своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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Проклятая должность: поверенный США на Украине покидает пост
Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года. Об этом сообщает американская телекомпания NBC со ссылкой на источник.
Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии на Украине Кристине Квиен 1 января и 2 января покинет страну.
Напомним, Тейлор занял этот пост в июне 2019 года после того, как США отозвали посла на Украине Мари Йованович.
Тейлор был послом США на Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.
Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
В октябре Билл Тейлор дал показания в Конгрессе против президента Дональда Трампа. Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против политического конкурента президента Трампа Джо Байдена.
Правда, открыто о возможности приостановки военной помощи, по словам Тейлора, заявила женщина, лица которой он так и не увидел.
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Предвестник удара по ЛДНР: децентрализация Украины и «нормандский саммит»
Самым важным событием уходящего 2019 года в российско-украинских отношениях является итог встречи четырёх лидеров в «нормандском формате», которая произошла в начале декабря; и итог этот описывается одним словом — не договорились.
Россия, Украина, Германия и Франция обсуждали проблему транспортировки российского газа через территорию Украины, а также проблему выполнения перемирия «Минск — 2», но не договорились.
А тем временем, 125 тысяч дончан и луганчан уже стали гражданами России, и ещё сотни тысяч стоят в очереди на получение российского гражданства.
Весной на Украине сменился Президент — новый лидер говорил, что он за мир и против войны. Летом на Украине сменился парламент, и появилось новое правительство. Но сейчас декабрь — на фронтах ЛДНР всё также идёт вялая позиционная война с потерями с обеих сторон.
Не договорились!
Не договорились!!
Не договорились!!!
И вот первые итоги того, что не договорились: на Украине будет приниматься закон о децентрализации, в котором нет ни слова о Донбассе; ДНР с ЛНР подтверждают курс на интеграцию с Россией, а в Москве прошёл съезд Союза Добровольцев Донбасса.
Всё это вполне можно рассматривать как предвестника некоего силового решения вопроса с ЛДНР, а может быть, и силового решения более широкого круга вопросов.
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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Война на Донбассе и предательство «братушек» (ФОТО)
Пока Президент Украины Владимир Зеленский вещает о мире не только на Донбассе, но и чуть ли не на всей Земле, концерн «Укроборонпром» под шумок закупает тяжелые артиллерийские системы и гонит их прямиком на восток страны, в зону гражданского конфликта, вплотную к границам ДНР и ЛНР.
И происходит это всё чётко по древнему римскому выражению «Хочешь мира? Готовься к войне!». Так что старик Оруэлл был вовсе не оригинален — всё придумали до нас…
А собственно, о чем речь? Ведь закупки Украиной оружия у бывших восточноевропейских собратьев по соцлагерю — это никакая не тайна, а тот самый, известный всем и каждому секрет Полишинеля.
Еще в 2017 г. «Радио Свобода» ошарашило своих слушателей скандальными разоблачениями, что подконтрольная Киеву территория, видимо, в шутку называющаяся «государством», стала по сути обычной перевалочной базой для поставки образцов советского вооружения из стран Восточной Европы в охваченные войной регионы Северной Африки и Ближнего Востока.
Да-да, то самое запрещенное в России ИГИЛ* вооружено стрелковым оружием производства СССР со складов Польши, Болгарии и трех балтийских недоразумений — Литвы, Латвии и очень горячей Эстонии. И руководили всей этой налаженной схемой — ну кто бы сомневался — американские вездесущие кураторы.
Успехи российского ограниченного контингента в Сирии вскрыли всю подноготную этого бизнеса на крови — широкой публике не раз демонстрировались образцы и сопроводительная документация, выдающая с головой причастность как Украины, так и ряда стран Восточной Европы к поставкам вооружения исламским террористам.
И хрен бы с ним, с этим «маленьким гешефтом» киевских нелегитимных властей — но так ведь часть оружия оседала и в самой Украине! Причем часть довольно значительная — и шла она… прямиком на Донбасс…
Иными словами, под вопли о «российской агрессии» на самом деле на востоке Украины происходит самая настоящая агрессия со стороны стран-членов НАТО!
Бойцы Народной милиции как Луганской, так и Донецкой Народных Республик неоднократно приводили свидетельства участия натовских инструкторов и даже наемников в войне на Донбассе.
Разведки ДНР и ЛНР не единожды демонстрировали документальные подтверждения и маркировку на захваченном у ВСУ трофейном вооружении производства Чехии, Румынии, Польши и Болгарии.
Причем последняя страна, как ни удивительно, особенно отличились за все это время, начиная с 2014 г.
Еще в советское время про Польшу и Болгарию существовала своеобразная шутка: «Курица не птица — Варшава (София) не заграница!».
И связана она была с тем, что эти две «братские», тогда еще социалистические страны настолько воспринимались, что называется, своими в доску — что одно время даже стоял вопрос о принятии их в состав СССР в качестве союзных республик! И в то время поляки и болгары из благодарности за освобождение от гитлеровской оккупации называли русских не иначе как «братушки»!
Но вот после развала СССР эти восточноевропейские страны, обязанные русским не только своей государственностью, но и вообще своим существованием как народов на этом Земном шаре, отплатили сполна — и стали оплотом американизма и русофобии на всем постсоциалистическом пространстве.
В подлости и каверзах, замысливаемых как против России, так и против русских вообще, с Болгарией и Польшей могут посоревноваться разве что токсичные правительства трех балтийских «шпротов». Но если оголтелую русофобию Латвии, Эстонии, Литвы и Польши еще можно хоть как-то объяснить влиянием католицизма, то как объяснить прямо-таки исходящее ненавистью и желчью отношение к России со стороны Болгарии?
Обе страны — православные, восходящие своими цивилизационными корнями к Византии и ее самобытной культуре. Русский и болгарский литературные языки, по сути, обязаны своим появлением фактически одним и тем же просветителям — Кириллу и Мефодию. Что Болгарское, что Русское царства пережили в своей истории сходные периоды тяжелого ига восточных завоевателей…
По сути, если разобраться, то у русских на Балканах, кроме сербов и болгар, нет других, более родственных, народов! И вот, поди ж ты…
В Первую мировую войну Болгария вдруг оказывается… на стороне антироссийской коалиции.
Причем в эту союзническую для Софии коалицию входит не только Германия и Австро-Венгрия, но и Турция — недавний поработитель Болгарии, от деспотии которой болгар освободили русские штыки… Что это? Временное помутнение сознания?
Но и во Вторую мировую Болгария вновь оказывается… на стороне антисоветской (читай — антироссийской) коалиции!!! Что за наваждение!
И вот, после развала Советского Союза всё та же Болгария оказывается снова на стороне ярых врагов России — США и НАТО. И даже более того, становится членом этого милитаристского североатлантического альянса!
А с 2014 г. София и вовсе начинает проводить откровенно русофобскую политику, без особого стеснения поставляя Украине различные образцы вооружения для ведения войны на Донбассе!
За 2014–19 гг. «Вазовский машиностроительный завод» (VMZ, «ВМЗ»), входящий в структуру болгарского ВПК и производящий различные образцы советского оружия, каждый год показывает прибыли в несколько сот процентов! Например, в 2016 г. «ВМЗ» показал прибыль… в 400%! Возникает вопрос — за счет чего? Оказывается, что за счет поставок… на Украину…
Иными словами, из болгарского оружия убивают не только в Северной Африке и Сирии. Прежде всего, болгарское оружие убивает русских на Донбассе — стариков, женщин, детей…
Потому что продукция «ВМЗ» — это, к примеру, ручные гранатометы РПГ-7 и выстрелы к ним ОГ-7В, термобарические гранаты ГТБ-7ВМ, которыми ВСУ активно утюжили, к примеру, населенный пункт Широкино…
Но самая вишенка на торте в другом — оказывается, в июле 2019 г. государственная компания «Укрспецэкспорт» поставила из Болгарии партию боеприпасов для зенитных самоходных установок 2С6 «Тунгуска» (75 тыс. осколочно-фугасных и осколочно-трассирующих снарядов) и 60 тыс. выстрелов ВОГ-25П для 40-мм подствольных гранатометов ГП-25/ГП-30. Как указывается в сопроводительных документах, все боеприпасы произведены в 2015 г. — т. е. это современная продукция болгарского концерна «ВМЗ».
«Тунгуска» — это зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) на базе зенитной самоходной установки (ЗСУ), имеющий на вооружении 8 ракет с радиусом поражения целей до 8 км дальности и 3,5 км высоты.
Наряду со «Стрелой-10» этот ЗРК составлял основу зенитно-ракетных комплексов ближнего действия в ВСУ — на момент начала войны на Донбассе в украинской армии было более 100 «Тунгусок».
Министерство обороны Украины при этом цинично заявляет, что «…продолжает закупки оружия как у отечественных производителей, так и за рубежом. Ведь вполне очевидно, что даже если завершится „горячая“ фаза войны на Донбассе, потенциальные угрозы со стороны северного соседа останутся…»
Ну, в оруэлловском сленге киевских проходимцев никто уже особо не сомневается — ни в Донецке с Луганском, ни теперь даже и в Москве. Но вот то, что именно Болгария стала для Украины поставщиком № 1 по артиллерийским боеприпасам — это вопрос, конечно, уже намного интересней…
Ведь именно по НАТОвской методике артиллерия постоянно должна «кошмарить» населенные пункты, денно и нощно изнуряя противника и подталкивая его к сдаче.
Но ведь пушки, как известно, без снарядов не стреляют. А снаряды, ракеты и гранаты для украинской армии как раз и поставляют во все возрастающих количествах те самые «партнеры» из Болгарии.
Вот так болгарские «братушки» платят русским и за свое освобождение и за помощь…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
*Запрещённая в РФ террористическая организация
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Bild: Россия отказалась выводить войска с Украины (ВИДЕО)
Нападок со стороны западных пропагандистов на Россию становится всё больше и больше. Причём, не стесняются искажать даже очевидные вещи. Так, политолог из Германии, редактор издания World Economy Александр Сосновский прокомментировал недавнюю публикацию в немецком журнале Bild, посвящённую итогам саммита «нормандской четвёрки».
«Поразительно, как на Западе умеют стряпать фейковые новости, хотя обвиняют, конечно, они в этом в первую очередь Россию, — заметил он. — Вот состоялся саммит в Париже. И буквально через несколько часов немецкая газета Bild (ну, конечно, это такая жёлтенькая газета, если не сказать точнее — жёлтая газета), она вдруг публикует большую статью «То, о чём не смогли договориться в Париже».
Дальше они делают перечисление Минских соглашений. И, оказывается, не смогли договориться о том, чтобы Россия вывела свои войска с оккупированной территории, о том, чтобы Украина полностью взяла контроль над всей границей и прочее, прочее».
Действительно, авторская позиция в этой статье такова, что «Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Украины и вернуть ей контроль над российской-украинской границей». Но если внимательно прочитать то, что написано в документе по Минским соглашениям, то выяснится, что Российская Федерация не является стороной конфликта. Есть только две стороны — это Украина и ЛДНР, с руководством которых официальный Киев категорически отказывается разговаривать.
«То есть они делают перечисления какой-то ерунды, которой вообще и близко нету ни в Минских соглашениях, о которых вообще никто не говорил, — и выдают это за чистую монету!» — пояснил Сосновский.
Причём, он акцентирует на том, что Bild является самой читаемой газетой Германии и имеет огромное влияние на формирование общественного мнения. И вот, что говорит он далее:
«Этот фейк появляется в самой читаемой газете Германии — она, действительно, самая читаемая, с самым большим тиражом. И, конечно же, люди начинают это принимать за чистую монету. При этом они успевают сказать, что русские журналисты, русские СМИ врут, что они говорят неправду, что они показывают то, чего не происходило, и не стесняются сами стряпать и создавать подобные фейки!».
По мнению политолога, есть только один способ добраться до истины — думать и анализировать.
«Поэтому я просто могу порекомендовать моим немецким коллегам: читайте различные источники, не доверяйте жёлтой прессе. Ну, а тех, кто у нас читает, например, ту же самую немецкую прессу: читайте различные газеты, не только Bild.
Читайте, сравнивайте с английской, с немецкой, с российской прессой. И тогда можно себе сделать вывод о том, что действительно происходит в мире. Потому что, к сожалению, наплыв фейковых новостей на российского читателя, на русского читателя — он гигантский. И если это не понимать, если не бороться, то мы завтра начнём верить во все эти фейки. А они врут!» — резюмировал он.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Интеграция ЛДНР в Россию и Минские соглашения
Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что интеграционные процессы с Россией во всех направлениях никак не противоречат минским соглашениям.
По его мнению, прошедший неделю назад саммит «нормандской четверки» наглядно показал, кто действительно стремится к миру в регионе — «кто наш друг, а кто наш враг».
Именно поэтому ДНР планирует идти на сближение с РФ без оглядки на реакцию со стороны Киева. Кроме того, такие шаги никоим образом не противоречат минским договоренностям, подчеркнул он.
Его коллега, лидер ЛНР Леонид Пасечник лишь присоединился к словам Пушилина, подтвердив, что весь Донбасс выступает консолидированным фронтом.
Напомню, 10 декабря состоялась встреча в «нормандском формате», впервые за три года. Лидеры Франции, Германии, России и Украины обсудили ситуацию на востоке Украины.
Итогом встречи стало коммюнике, подтверждающее намерение всех сторон к выполнению минских соглашений, подписанных в 2015 году.
Президенты и канцлер сошлись во мнении, что необходимо обеспечить прекращение огня до конца года, а к марту 2020 года добавить три новые точки разведения сил.
Также были достигнуты предварительные договоренности об обмене пленными в формате «все на все».
Перед самим саммитом многие эксперты опасались, что президент Украины попробует дискредитировать минские соглашения, предпримет попытку каким-то образом переписать достигнутые ранее договоренности.
Однако украинский лидер этого делать не стал, согласившись на предложения коллег.
При этом нет сомнений, что на Донбассе давно не верят обещаниям Киева, который в очередной раз согласился выполнять «Минск» в полном объёме.
С 10 декабря уже минула неделя, а не проходит и дня, чтобы В ЛДНР не сообщали об огне со стороны ВСУ. Понятно, что Донбасс истощён пятилетней войной и нуждается в мощной протекции.
И ведь перед глазами есть один очень наглядный пример — Крымский полуостров. Совсем недавно это место напоминало советскую глубинку — дороги, инфраструктура и прочие атрибуты современной жизни были здесь не в чести.
Но все стремительно начало меняться с 2014 года, когда в регион наконец-то начали вкладывать деньги, притом не только государственные. Донбассу сильно не хватает глотка свежего воздуха — наконец-то сбросить оковы затянувшейся войны и идти вперед. Вместе и рядом с Россией.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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Страшный пожар в Одессе с множеством погибших: названа официальная причина (ФОТО, ВИДЕО)
Начальник управления украинской Нацполиции Олег Бех сообщил, что, по предварительным данным, причиной ужасной трагедии в Одессе стала неисправность электропроводки.
Напомним, возгорание в одесском колледже началось 4 декабря и унесло жизни 16 человек. В настоящее время спасательные работы закончены, тела всех жертв извлечены из-под обломков, а это значит, цифра окончательная. Тем не менее она ужасает.
Вот так, просто, студенты пришли и не вернулись домой.
Бех отметил, что версии о поджоге или неосторожном обращении с огнем следователи не рассматривают.
Любопытно, будет ли кто-то наказан за халатность, за растрату, воровство за что-то ещё. Не формально, а по-настоящему, может, даже не слишком публично.
Президент Владимир Зеленский, объявляя траур, сказал, что эта трагедия станет уроком для чиновников, руководителей и всех граждан Украины. Вот только чему она научит? Тому, что здание 1914 года требует к себе повышенного внимания, так как порядком износилось? Кажется, это вполне очевидно.
Тому, что в этой стране не только трудно выживать, но и просто опасно жить? Пожалуй.
Вероятно, украинские законы по соблюдению норм безопасности предусматривают какие-то экспертизы, исходя из возраста и состояния здания.
Однако рискну предположить, что в стране, где сохраняется высочайший уровень коррупции, все проверки осуществляются на бумаге или даже без нее. Тем более, если речь идёт об Одессе.
Об этом черноморском городе ещё с советских времен осталась молва, гласящая, что здесь живут весьма предприимчивые люди, отлично умеющие договариваться. Прибавьте сюда бедность и моральные принципы из серии «государство мне должно», сохраняющееся на всем постсоветском пространстве, и Вы получите самую плодородную почву для роста взяточничества, кумовства и так далее.
Я убежден, что вот такие беспрецедентные случаи ни в коем случае нельзя называть несчастными случаями. Это преступление, жестокое и отвратительное. Наказать виновных необходимо, вот только от этого уже ничего не изменится.
Чтобы началось какое-то ощутимое движение, нужны радикальные перемены. Будущие поколения не должны видеть, «как делаются дела» в этой стране. А тут уже речь о смене менталитета.
В России, безусловно, также существует коррупция и соответствующий рейтинг у нашей страны не самый лучший. Вот только здесь все-таки у людей осталась какая-то совесть, что-то «святое». А там — обезумевшие бедняки. Нищие, не понимающие, как можно жить иначе.
Выход у них сейчас один — не хочешь быть сволочью, уезжай. Быть патриотом в таких условиях просто невозможно, государство создало все условия, чтобы люди разбежались, как тараканы. А кто-то не успел.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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Россия ввела дополнительные санкции против Украины
Правительство РФ сегодня расширило санкции против украинских товаров.
Полный текст документа тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170054?index=3&rangeSize=1
Надо понимать, что это также является оценкой "позитивных перспектив" после саммита в Париже.
PS. Сенат США сегодня принял оборонный бюджет, где разрешается накладывать санкции на европейские компании участвующие в строительстве "Северного Потока-2" и "Турецкого потока". Как не трудно догадаться, это еще сильнее улучшит отношения США с ЕС и Турцией. России данное решение грозит дополнительными сложностями на завершающих этапах проекта, ради чего собственно и принимался пункт о санкциях против "СП-2". Как представляется, в краткосрочной перспективе проблемы для РФ эти санкции создадут, но в долгосрочной перспективе издержки подобного давления на Европу перевесят эти выгоды.
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«Это не голоса фермеров»: Зеленский осудил столкновения под Радой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли, в результате которых пострадали и полицейские, и митингующие.
«Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой.
Дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Я уважаю мнение украинцев, на протяжении месяцев мы слушаем предложения по реформам.
Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские.
Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям.
И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых „элит“. Это я вам гарантирую».
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