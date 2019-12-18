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Нацисты в Пентагоне, Гуцериев и контрабанда, Слияние автогигантов // Галопом по Европам #131

21:38. 18 декабря 2019 139 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Форбс предсказывает, что в следующем году русские заново откроют для себя капитализм;
- Акции М-Видео упали на 6 процентов после того, как силовики начали выемку документов в офисах компаний, связанных с олигархом Гуцериевым;
- Рейтер прознал о планах чиновников передать Сбербанк с баланса Центрального банка какому-нибудь из министерств, например, Росимуществу;
- На лондонской бирже металлов рекордно дорожает палладий;
- Вольво увольняет 700 человек с единственного завода в США в штате Вирджиния;
- НАСА получило разрешение на испытания первого за 30 лет сверхзвукового самолета X-59;
- В американской армии ищут ультраправых. Кадры с тайным приветствием – перевернутым жестом ОК — пять раз попали в трансляцию игры по футболу между двумя офицерскими колледжами;
- Министерство внутренних дел Германии и федеральный офис защиты конституции наймут 300 новых сотрудников для отслеживания ультраправых активистов;
- Бандеровская организация юных разведчиков “Пласт” получит государственную поддержку и финансирование;
- Украинцы бегут из страны. С 2010 го года за рубеж перебрались 4 миллиона граждан.




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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GPpDeWZfNo4

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