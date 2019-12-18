Лесная братва: как в Литве зачищали антисоветских партизан

Жили в землянках, убивали коммунистов — примерно так действовали антисоветские партизаны в Литве. Всего от рук «лесных братьев» погибли 25 тыс. человек, из них 23 тыс. — литовцы, тысяча — дети. Сейчас в республике деятелей подполья считают героями борьбы за независимость. Устанавливают памятники, называют их именами улицы. Специальную награду литовского сейма — премию Свободы — второй год вручают оставшимся в живых партизанам. «Известия» вспоминали, как в республике боролись с советской властью, с чем связана героизация «лесных братьев» в современной Прибалтике.

Формирование «лесных братьев» началось задолго до Второй мировой войны. Еще в начале 20-х годов в Литве был создан Союз стрелков Литвы. Военизированная организация исповедовала националистическую идеологию и обучала гражданское население партизанской войне. В 1924 году появились «таутининки» — сторонники крайне правого Союза литовских националистов. В 1926 году они организовали профашистский переворот и установили диктатуру президента Антанаса Сметоны.

После включения Литвы в состав СССР большую часть литовских военнослужащих приняли на службу в Красную армию. Те, однако, служить новой власти не намеревались. После нападения немцев на Советский Союз литовцы убивали командиров и дезертировали. Начальник штаба 29-го стрелкового (литовского) корпуса генерал-майор Чернюс дезертировал в первом же боестолкновении, а полковник Масюлис вообще оказался агентом абвера. Всего из 16 тыс. литовских военнослужащих с частями РККА отступили только 2 тыс. человек.

Остальные бойцы остались в Литве. В соседних Латвии и Эстонии немцы создали из местных жителей дивизии СС. Но литовцы считались недостаточно «арийскими». Здесь немцы создали только батальоны самообороны и отряды вспомогательной полиции. Литовские части, однако, активно участвовали в убийствах евреев. За время немецкой оккупации было уничтожено от 190 до 210 тыс. евреев. Всего было убито более 95% еврейского населения Литвы — больше, чем в любой другой стране, пострадавшей от холокоста.

Сохранились жуткие свидетельства казней. «Едва рассвело, мы пошли в форт и окружили яму, где держали заключенных. На склонах стояли два или три легких пулемета. По команде начался расстрел. Расстреливаемые стали кричать, метаться по яме, но убежать никуда не могли, везде их встречали пули. После расстрела солдаты выбирали себе одежду получше. Я брал только золотые зубы», — рассказывал на суде в 1962 году участник убийств в каунасском гетто Пранас Матюкас.

На высоте

В Литве антисоветское движение действовало с наибольшим в Прибалтике размахом. На пике — в 1944–1946 годах — в регионе насчитывалось 65 тыс. «лесных братьев». Из них в Литве сопротивление Советскому Союзу оказывали 30 тыс. человек, в Латвии — 20 тыс., в Эстонии — 15 тыс. Отчасти этому способствовали особенности местности — в Литве много лесистых участков с уединенными хуторами.

Еще одна особенность состояла в том, что только в Литве борцы за независимость республики действовали не разрозненно, а в рамках хорошо организованной Армии свободы Литвы (АСЛ). В формировании была установлена жесткая субординация, подчинение штабам, действовала система подготовки и централизованное снабжение боеприпасами.

Красная армия заняла территорию Литвы 22 октября 1944 года. АСЛ пополнилась дезертирами из РККА, бывшими служащими немецкой оккупационной власти и самоуправления, которым грозило суровое наказание. На вооружении бойцов было германское и советское стрелковое оружие, иногда легкая артиллерия и минометы.

Наибольшего размаха антисоветская партизанская война в Прибалтике достигла в 1944–1946 годах. «Лесные братья» верили, что страны Запада помогут им в борьбе за независимость. Поэтому шли на прямые столкновения с советскими войсками. В указанный период для борьбы с ними проводились целые войсковые операции с привлечением бронетехники и авиации.

Одним из знаковых столкновений стал бой в Кальнишкском лесу на юге Литвы в мае 1945 года. Советские войска окружили там отряд из 90 боевиков, на вооружении которых находились станковые и ручные пулеметы, автоматы и винтовки. «Бандиты, почувствовав безнадежность своего положения, трижды пытались вырваться из окружения, но, натолкнувшись на огневое сопротивление, несли потери и возвращались обратно на высоту», — сообщал позже командир 220-го погранполка войск НКВД майор Яценко. После массированной огневой подготовки советские штурмовые группы заняли высоту, а противник потерял убитыми и захваченными в плен 71 человека.

«В комнату влетела граната»

После 1946 года «лесные братья» перешли непосредственно к партизанской борьбе. На смену прямым столкновениям с войсками НКВД/МГБ пришли диверсии, террор, разрушение инфраструктуры, различные виды информационной войны. Органы советской госбезопасности также изменили тактику. Они активизировали агентурную работу, выявляли и уничтожали лидеров повстанцев, активно использовали истребительные батальоны, состоявшие из партийных активистов.

Атаковать красных командиров было опасно, так как те имели при себе оружие. Но нападениям часто подвергались связанные с коммунистами мирные жители. «Первых участников голосования задерживать, допрашивать и выяснять, как они голосовали. Всех, кто голосовал по собственному желанию, расстреливать на месте», — говорилось в директиве одного из партизанских соединений, выпущенной в период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР в 1946 году. По имеющимся свидетельствам, «лесные братья» отличались особой жестокостью — вырезали на телах жертв звезды, снимали со спин полосы кожи, заворачивали людей в колючую проволоку, бросали в колодцы, сжигали.

Об одном из нападений подробно рассказала житель деревни староверов-колонистов Опшрутай Елена Кашаускене. «Мы, дети, перед сном молились, когда неожиданно разбилось окно и в комнату влетела граната. Мама успела выскочить с детьми во двор. А я осталась под железной кроватью. В дверь вломилась банда вооруженных людей. Они застрелили отца. Я от страха сжалась в комок. Когда они ушли, я в окно увидела, что горит сарай и хлев. А потом и дом подожгли. Мы не были активистами, оружия тоже у нас не было», — вспоминала она.

Ожесточение, впрочем, не вело к успеху. К началу 50-х годов партизанские силы были в основном разгромлены. Серьезный урон нанесла депортация сочувствовавшего подполью населения из Прибалтики в марте 1949 года (операция «Прибой»). В первой половине 1950-х годов были выявлены и уничтожены ключевые лидеры. В 1951 году при задержании застрелили Юозаса Лукшу. В 1952 году арестовали перенесшего микроинсульт бригадного генерала Йонаса Витаутаса. В 1956 году арестовали проживавшего по поддельным документам Адольфаса Раманаускаса.

Отдельные вооруженные партизаны, которым грозил трибунал, действовали до конца 1960-х годов. Одним из последних литовских партизан считается Костас Люберскис-Жвайнис. Он жил в тайнике под печкой в доме шурина, в 1965 году погиб в бою со спецгруппой КГБ.

История и «русская угроза»

В современной Литве «лесных братьев» считают национальными героями. В их честь устанавливают памятники, называют улицы. Несколько работников советских спецслужб осудили за ликвидацию «лесных братьев». В начале декабря специальную премию литовского сейма присудили одному из активистов подполья Альбинасу Кентре. Соответствующее решение одобрили 88 депутатов. Год назад аналогичную награду вручили сразу семерым партизанам.

За несогласие с официальной позицией может последовать наказание. Так, в ноябре в Клайпеде прошел суд над депутатом горсовета Вячеславом Титовым. Год назад он выступил против установки мемориальной таблички в честь Адольфаса Раманаускаса. Прокурор настаивал на тюремном заключении Титова. Суд приговорил политика к штрафу, а коллеги лишили депутатского мандата.

Эксперты говорят, что причин реабилитации деятелей подполья несколько. По одной из версий, современной Литве требуется обоснование независимости. Для этого нужен и пантеон героев. «С точки зрения международного права «лесные братья» — грабители, убийцы, преступники. Но история самостоятельной Литвы крайне ограничена. Если не погружаться в глубину веков, то это периоды с 1920 по 1940 год и с 1991 по настоящее время. В таких условиях на пьедестал ставят даже тех, кто хвастался, что убивал евреев одним ударом. Людей, которые не принимали прямого участия в убийствах, и вовсе канонизируют», — объясняет «Известиям» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Вторая причина — внешнеполитический курс республики. Литва занимает откровенно враждебную по отношению к России позицию. Образ антисоветских партизан используется для подтверждения верности выбранного направления. «Борцы за независимость необходимы Вильнюсу и для мобилизации населения, и для постоянного напоминания Западу о «русской угрозе». Идет консервация антироссийского тренда. Стоит задача сделать его постоянным, системным, главным элементом идеологии», — отмечает Межевич.

На обложке: Фото reddit.com