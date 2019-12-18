Как Человеку снова стать Богом: главные Тайны Тела, Души и Духа. Виктор Максименков. Часть 1

Основой функционирования Мироздания является Человек Духовный, который пришел из высших Многомерных Духовных сфер Мироздания, и своей деятельностью, в грубом материальном мире, обеспечивает стремление материи к самосовершенствованию и движению по пути Духовного развития.



Автор-сказитель – Виктор Максименков

Часть 2 – https://youtu.be/JCFWyouddr4



В этом эфире мы постараемся собрать все имеющиеся сведения из Народной Культуры Славян, чтобы показать основы строения человека как в физическом плане: Тело-УМ (Сознание – “Царь в голове””), так и в энергетическом: Душа-Энергоны (Чакры-Подсознание), Дух – РОД (Сверхсознание).

Все это нужно знать для того, чтобы понять, что нужно сделать чтобы снова стать Богом.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tlYBtATzSeA