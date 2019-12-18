Как Человеку снова стать Богом: главные Тайны Тела, Души и Духа. Виктор Максименков. Часть 1
Основой функционирования Мироздания является Человек Духовный, который пришел из высших Многомерных Духовных сфер Мироздания, и своей деятельностью, в грубом материальном мире, обеспечивает стремление материи к самосовершенствованию и движению по пути Духовного развития.
Автор-сказитель – Виктор Максименков
Часть 2 – https://youtu.be/JCFWyouddr4
В этом эфире мы постараемся собрать все имеющиеся сведения из Народной Культуры Славян, чтобы показать основы строения человека как в физическом плане: Тело-УМ (Сознание – “Царь в голове””), так и в энергетическом: Душа-Энергоны (Чакры-Подсознание), Дух – РОД (Сверхсознание).
Все это нужно знать для того, чтобы понять, что нужно сделать чтобы снова стать Богом.
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Бог (Богъ) – Более (б) Оного (о) Потоков (г) Сотваряше (ъ). Под потоками понимается энергоинформационные, т.к. по разумению Предков ВСЁ состоит из энергии в различных её проявлениях, т.е. понятие “БОГъ” – есть множественная, многомерная (б) структура, форма (о) энергоинформационный поток (г) создающая (ъ). “Богатый”, т.е. владеющий богатством: параллельным миром, какой-либо стихией и т. д.; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы. Боги которые взрастили деваконическое (духовное) тело, имеющее человекоподобную форму – живут в мире Слави; те, кто полностью познали Добро и Зло и взрастили саттвическое (световое) тело – живут в мире Прави. Есть ещё Боги, имеющие форму жизни не подвластную ни времени, ни пространству, они являются проявлением Изначального Бога. Мы потомки Богов, см Ас (Аз), которых создали (родили), а не сотворили, т.е. мы не рабы божьи, как учат некоторые религии, а их дети.
По славянскому мировоззрению, мы – потомки своих Богов – это наши родители, дедушки с бабушками и т.д. (это они же нас создали)… Следовательно, мы сами – Боги для своих потомков…