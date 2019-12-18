Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
По его словам, с 2016 года государства Североатлантического альянса нарастили расходы на оборону на $130 млрд и к 2024 году планируют увеличить затраты на военные нужды ещё на $400 млрд.
Кроме того, Герасимов напомнил, что НАТО приняло решение о милитаризации космоса.
При этом, как отмечают в Генштабе, Запад одновременно продолжает представлять Россию в качестве «угрозы миру».
Он также выразил опасения в связи с тем, что такая позиция усиливает напряжённость на линии соприкосновения России и НАТО, и призвал возобновить взаимодействие во избежание опасных инцидентов в военной сфере.
Ранее участники саммита НАТО в Лондоне назвали основной угрозой «агрессивные действия» России.
Лидер России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса у российских границ может потенциально нести угрозу безопасности страны.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/48905-gerasimov-predupredil-o-podgotovke-voysk-nato-k-masshtabnomu-konfliktu.html
Конфликт Европы с Россией будет колоссальной ошибкой. США в нем участвовать не будут, а вот Китай с радостью освоит поля Европы на пару с Россией, как когда то было с СССР.
Конфликт будет-”империалистам нужна война”, такой “блицкриг” как у Гитлера, ребята хотят опять наломать дров. А расхлебывать будут их правнуки…если выживут.
В общем то да. Но это будет великой глупостью. Хоть и понятны мотивы. Если случится ситуация, многих мировых лидеров поставят перед выбором неудобным. Едва ли это им выгодно. Так что скорее всего где то снова что то не получится, и задумка останется задумкой.
Поставят и поставят так, что выбора у них не будет, они все уже подписали канцлер-акт и будут делать то, что хозяин скажет. Фас пока не сказали, но свора уже внимательно следит за командой…