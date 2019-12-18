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Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

08:00. 18 декабря 2019 274 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
Фото: © imago stock&people / globallookpress.com
Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, передает RT.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — цитирует его газета «Красная звезда».

По его словам, с 2016 года государства Североатлантического альянса нарастили расходы на оборону на $130 млрд и к 2024 году планируют увеличить затраты на военные нужды ещё на $400 млрд.

Кроме того, Герасимов напомнил, что НАТО приняло решение о милитаризации космоса.

При этом, как отмечают в Генштабе, Запад одновременно продолжает представлять Россию в качестве «угрозы миру».

«Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», — подчеркнул Герасимов.

Он также выразил опасения в связи с тем, что такая позиция усиливает напряжённость на линии соприкосновения России и НАТО, и призвал возобновить взаимодействие во избежание опасных инцидентов в военной сфере.

Ранее участники саммита НАТО в Лондоне назвали основной угрозой «агрессивные действия» России.

Лидер России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса у российских границ может потенциально нести угрозу безопасности страны.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/48905-gerasimov-predupredil-o-podgotovke-voysk-nato-k-masshtabnomu-konfliktu.html

Метки: в мире

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 5831 2311
    BlackCat 18 декабря 2019 в 12:40

    Конфликт Европы с Россией будет колоссальной ошибкой. США в нем участвовать не будут, а вот Китай с радостью освоит поля Европы на пару с Россией, как когда то было с СССР.

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    • 903 301
      LIBERMANBlackCat 18 декабря 2019 в 14:53

      Конфликт будет-”империалистам нужна война”, такой “блицкриг” как у Гитлера, ребята хотят опять наломать дров. А расхлебывать будут их правнуки…если выживут.

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      • 5831 2311
        BlackCatLIBERMAN 18 декабря 2019 в 14:59

        В общем то да. Но это будет великой глупостью. Хоть и понятны мотивы. Если случится ситуация, многих мировых лидеров поставят перед выбором неудобным. Едва ли это им выгодно. Так что скорее всего где то снова что то не получится, и задумка останется задумкой.

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        • 903 301
          LIBERMANBlackCat 18 декабря 2019 в 15:03

          Поставят и поставят так, что выбора у них не будет, они все уже подписали канцлер-акт и будут делать то, что хозяин скажет. Фас пока не сказали, но свора уже внимательно следит за командой…

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