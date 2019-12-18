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Авианосец “Шаньдун” вступил в строй

13:31. 18 декабря 2019 153 просмотра 5 коммент. Опубликовал:


В Китае прошла официальная церемония ввода в строй 2-го авианосца, который получил название "Шаньдун" (ранее он фигурировал как Type 002). Церемонию посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который активно поддерживают программу количественного и качественного роста китайского военно-морского флота. В рамках реализуемой кораблестроительной программы, помимо множества кораблей 1-го и 2-го класса, к 2030 году должны быть построены еще 2 полноценных авианосца, 1 из которых уже активно строится (ввод в строй ориентировочно в 2025-2026 годах).

















Ниже, видео церемонии. В начале – реклама какого-то китайского фильма про войну.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5504112.html

Метки: авианосцы, Видео, Китай, кнр, ноак, си цзиньпин, фотографии

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