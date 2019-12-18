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Администрация “ВКонтакте” навечно заблокировала страницу Захара Прилепина

21:46. 18 декабря 2019 162 просмотра 6 коммент. Опубликовал:


Администрация соцсети "ВКонтакте" заблокировала страницу писателя, лидера движения "За Правду", члена Центрального штаба и Исполкома ОНФ Захара Прилепина.

Причина блокировки – сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса в рамках "Благотворительного фонда Захара Прилепина" (с данной целью и созданного). Теперь заходящих на его страницу "ВКонтакте" встречает надпись: "К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу Захара за нарушение правил сайта".


Российская социальная сеть "ВКонтакте" – составная часть компании Mail.ru Group, крупнейшего холдинга РФ по дневной мобильной аудитории. Контрольный пакет голосующих акций Mail.Ru Group принадлежит компании "МФ Технологии", в числе владельцев которой "МегаФон", Газпромбанк, "Ростех" Сергея Чемезова и холдинг USM Алишера Усманова. Генеральным директором Mail.Ru Group является Борис Добродеев, сын влиятельного медиаменеджера, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева и внук советского сценариста, соавтора сценария телесериала "Карл Маркс. Молодые годы" Бориса Добродеева.

Продолжают действовать аккаунты Прилепина в ЖЖ и FB. В последнем Захар написал: "Меня мои товарищи всё попрекали: чего ты сидишь в этом ФБ, у врагов, нечего там делать, а если тебе там вредят — не жалуйся. Иди, говорили, домой, в ВК. Я не жаловался на ФБ. Меня банили, я всё это стоически сносил. Впрочем, в ВК тоже зашёл, и стал писать туда даже чаще, чем в ФБ. Однако сегодня у меня заблокировали мою страницу ВКонтакте, как сообщила администрация, НАВСЕГДА. За сборы гуманитарки на Донбасс. Администрация намекнула, что цели у меня не вполне благотворительные. Я так понял, смысл в том, что я на войну и наёмников собирал — в этом беда? О, Родина моя. Сколь ты удивительна. Как вы думаете, это какой-то конкретный человек принимает такое решение? Не робот ведь? Кто-то там сидит и визирует такие решения? Впрочем, ладно. В связи со случившимся, хочу ответственно заявить. Дорогой Марк Цукерберг. Благодаря вашей площадке мне и моей команде удалось помочь тысячам людей. Десяткам — в буквальном смысле спасти жизнь. Накормить — десятки тысяч. К сожалению, не все площадки столь демократичны, как Ваша. Низкий Вам поклон от всего Донбасса".



Также Прилепин недавно обосновался в Telegram.




Алексей Иванов
источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9546933.html

Метки: блокировка интернет-ресурсов, донбасс, прилепин, соцсети

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