69% американцев имеют менее $1000 сбережений: как отложить на будущее больше.

Согласно шестому ежегодному исследованию сбережений GOBankingRates, несмотря на сильную экономику, большинство американцев изо всех сил пытаются сэкономить деньги.

С 2014 года GOBankingRates опрашивает американцев, чтобы узнать, сколько у них на сберегательном счете. В 2019 году взрослым со всех США было предложено шесть вопросов для того, чтобы узнать, как они накопляют сбережения и что мешает больше экономить.

Результаты показывают, что по сравнению с результатами предыдущего года растет процент людей, у которых сбережения практически отсутствуют. В 2019 году 69% респондентов заявили, что у них на сберегательном счете менее 1000 долларов по сравнению с 58% в 2018 году.

Основные результаты.

Почти половина респондентов — 45% — сказали, что у них 0 долларов на сберегательном счету. Еще 24% сэкономили менее 1000 долларов.

Респонденты утверждали, что они живут от зарплаты до зарплаты. В связи с этим почти 33% опрошенным не удается экономить вообще, около 20% заявили, что высокая стоимость жизни не позволяет экономить больше.

Около 38% считают, что смогут экономить больше при условии повышения заработной платы, а 18% заявили, что уменьшение суммы кредита сделает возможным накопление денежных средств.

33% респондентов заявили, что они используют сберегательный счет для хранения своих сбережений, 29%- не имеют сбережений вообще.

Почти 70% американцев имеют менее 1000 долларов на сберегательном счете.

Опрос показал, что в 2019 году американцам было сложнее откладывать деньги. В 2017 году 57% респондентов заявили, что они сэкономили менее 1000 долларов. Этот процент немного вырос до 58% в 2018 году.

В этом году он вырос до 69%. В эту цифру включены 45% респондентов, которые абсолютно ничего не имеют на сберегательном счете. Процент респондентов с нулевым балансом не был таким высоким с 2014 года.

«На самом деле, экономия в 1000 долларов не создаст достаточной помощи для покрытия многих чрезвычайных расходов. Эта сумма будет просто «отправной точкой на ​​пути к достижению финансовой безопасности — она ​​не должна быть конечной целью», — сказал Брюс МакКлари, представитель Национального фонда кредитного консультирования.

Взрослые женщины среднего возраста, похоже, испытывают наибольшие трудности в экономии денег. Опрос показал, что 51% женщин против 38% мужчин имеют 0 долларов на сберегательном счете. И 53% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет не имеют сбережений — самый высокий процент среди всех возрастных групп.

Четверть американцев сосредоточена на пенсионных накоплениях.

В дополнение к выяснению того, сколько (или насколько мало) американцы имеют на сберегательных счетах, исследование стремилось выяснить, почему люди экономят. В планах на 2020 год 26% респондентов указали желание обеспечить свою финансовую безопасность после выхода на пенсию.

Пожилые люди гораздо чаще сберегали для выхода на пенсию, чем молодые респонденты — 74% респондентов в возрасте 55 лет и старше говорили, что в основном сберегают на пенсию. Мужчины немного чаще, чем женщины, копили на пенсию — 28% против 23%.

Без наличных средств на непредвиденные расходы люди, в конечном итоге, используют свои пенсионные счета — что является большой ошибкой, потому что придется заплатить штраф за досрочное снятие средств и налоги с суммы, которую вы снимаете с пенсионного счета, такого как 401(k) или IRA.

Опрос показал, что 19% респондентов делают сбережения на чрезвычайный фонд, что делает его второй по популярности целью сбережений после выхода на пенсию. Опрос также показал, что американцы больше сэкономят на отдыхе, чем на автомобиле, доме или учебе.

Стоимость жизни сдерживает американцев.

Одна из главных причин, по которой респонденты заявили, что они больше не экономят, заключается в том, что стоимость жизни там, где они живут, высока. Похоже, в этом году больше проблем, так как 20% респондентов заявили, что стоимость жизни была препятствием для сбережений по сравнению с 18% в 2018 году.

«По мере роста стоимости жизни во многих городах, бюджеты людей становятся все плотнее и плотнее, в результате чего у них остается меньше денег для экономии средств», — сказал МакКлари.

Тем не менее, самым большим препятствием для сбережений является жизнь от зарплаты до зарплаты. Почти 33% респондентов заявили, что это мешает им больше экономить — по сравнению с 31% в 2018 году.

Взрослые в возрасте от 35 до 44 лет утверждали, что прожиточный минимум не позволяет им экономить больше. И женщины гораздо чаще мужчин сталкивались с этим препятствием — 38% против 27%.

По словам МакКлари, это является симптомом более серьезной проблемы: «Это часто является результатом того, что у человека нет плана расходов, и он не отслеживает, что он тратит, и не отслеживает свой доход».

По словам МакКлари, стоито потратить время на то, чтобы сесть и составить бюджет. Это может помочь людям разорвать замкнутый круг. 9% респондентов сказали, что незнание, как составить бюджет, мешает им экономить больше. Исследование финансовой грамотности, проведенное Национальным фондом кредитного консультирования в 2019 году, показало, что менее половины американцев имеют составленный бюджет, и они внимательно следят за тем, сколько они тратят.

Американцам нужна более высокая зарплата, чтобы экономить больше.

Принимая во внимание тот факт, что жизнь «от зарплаты до зарплаты» была названа главным препятствием для сбережений, неудивительно, что респонденты считали, что главное, что им нужно, чтобы копить больше денег, — это более высокая зарплата. Около 38% респондентов заявили, что большая зарплата позволит им сэкономить больше.

Уменьшение кредита или снижение долга — вторая причина, которая мешает американцам сэкономить больше — около 18% выбрали этот вариант. Хотя респонденты заявили, что высокая стоимость жизни является одним из главных препятствий на пути к экономии, только 9% сказали, что переезд в район с более низкой стоимостью жизни — это первое, что им поможет.

Американцы предпочитают сберегательные счета, но у многих нет сбережений.

Исследование показало, что респонденты, которые экономят, скорее всего, будут хранить свои деньги на сберегательном счете, таких около 33%. Тем не менее, почти равный процент респондентов — 29% — указали, что у них нет сбережений.

Сберегательный счет может быть хорошим местом для хранения чрезвычайных фондов, потому что деньги легко доступны. Но это не место для размещения пенсионных накоплений, потому что процентные ставки на сберегательных счетах относительно низкие. Что касается долгосрочных сбережений, такие счета, как 401(k) и IRA, то они определенно лучше из-за налоговых льгот, которые они предлагают. Они также позволяют инвестировать в акции или паевые инвестиционные фонды, которые, как правило, предлагают более высокую норму прибыли, чем традиционные сберегательные счета.

Как американцы могут экономить больше.

Хотя опрос показал, что американцы сталкиваются с различными препятствиями для сбережений, МакКлари сказал, что есть простые шаги, которые люди могут предпринять, чтобы отложить больше и улучшить свою финансовую безопасность.

«Найдите мотивацию, чтобы сохранить. Знание того, что нужно экономить, и мотивация — это две разные вещи. Поэтому, если вам нужна поддержка, чтобы сэкономить, подумайте о последствиях не экономии, — сказал МакКлари.- Подумайте о проблемах в будущем: если ваш сберегательный счет будет оставаться пустым, то картина вырисовывается довольно страшная. Это может мотивировать что-то делать прямо сейчас».

Сделайте экономию приоритетом. Вы не должны ждать до конца месяца, чтобы увидеть, сколько денег у вас осталось, чтобы отложить определенную сумму. Вместо этого вы должны создать бюджет и включить сбережения в начало списка основных расходов. Чтобы определить, сколько вы можете выделить, сложите расходы, которые вы должны покрыть, и определите, какие несущественные расходы вы можете сократить, чтобы сэкономить.

Это не значит, что вы должны отказаться от всего, что вам нравится. Ищите бесплатные и дешевые альтернативы. Кроме того, ищите способы снизить свои ежемесячные счета, сравнивая тарифы с другими поставщиками услуг или договариваясь с вашими текущими поставщиками.

Автоматизировать сбережения. Чтобы сэкономить деньги, попросите свой отдел кадров на работе внести часть каждой зарплаты непосредственно на сберегательный счет.

Найти кого-то, чтобы привлечь вас к ответственности. Поделитесь своими целями сбережений с другом или членом семьи или обратитесь за помощью к профессионалу. По словам МакКлари, у Национального фонда кредитного консультирования есть агентства-члены во всех 50 штатах, где вы можете сесть и составить бюджет бесплатно.

Хватит беспокоиться о неудаче. По словам МакКлари, главная причина, по которой люди не заботятся о бюджете и не экономят, заключается в том, что они боятся неудачи. Вместо того, чтобы бояться ошибиться , признайте, что можно время от времени спотыкаться на пути к достижению своих финансовых целей. Просто возьмите на себя обязательство учиться на этих ошибках.

Источник: https://www.forumdaily.com/opros-69-amerikancev-imeyut-menee-1000-sberezhenij/