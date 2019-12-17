Технологии погибшей цивилизации
18:39. 17 декабря 2019 330 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Неутомимый исследователь-оптимист Виктор Максименков о технологиях прошлого.
Со многими рассуждениями автора можно согласиться, но вот его датировка вызывает сомнения.
Со многими рассуждениями автора можно согласиться, но вот его датировка вызывает сомнения.
***
Я как-то на него даже подписался.
Но даже зерна интересного в потоке голимого бреда не обнаружил.
Бред это точно, бездоказательно абсолютно. Но при этом не отрицаю возможность мирового катаклизма.
Катаклизмы БЫЛИ и однозначно. И большие и маленькие типа метеорита на Тунгуске.
Но вот детали и хронология ЗАСЕКРЕЧЕНЫ.
Т.е это тема в которую не пускают вполне серьёзно.
Можно и срок схлопотать.
Вряд ли это можно назвать засекречиванием, скорее обычное утаивание, про тунгусский метеорит данных мало, но и засекречиванием это назвать сложно.