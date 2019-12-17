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Технологии погибшей цивилизации

18:39. 17 декабря 2019 330 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Неутомимый исследователь-оптимист Виктор Максименков о технологиях прошлого.

Со многими рассуждениями автора можно согласиться, но вот его датировка вызывает сомнения.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4793114.html

Метки: Гипотеза, история, максименков, славяне, технологии, цивилизация

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 12113 1047
    ХОХОЛ 17 декабря 2019 в 20:29

    Я как-то на него даже подписался.
    Но даже зерна интересного в потоке голимого бреда не обнаружил.

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    • 11154 8286
      SergeevХОХОЛ 17 декабря 2019 в 20:37

      Бред это точно, бездоказательно абсолютно. Но при этом не отрицаю возможность мирового катаклизма.

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      1
      • 12113 1047
        ХОХОЛSergeev 17 декабря 2019 в 20:44

        Катаклизмы БЫЛИ и однозначно. И большие и маленькие типа метеорита на Тунгуске.
        Но вот детали и хронология ЗАСЕКРЕЧЕНЫ.
        Т.е это тема в которую не пускают вполне серьёзно.
        Можно и срок схлопотать.

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  • 11154 8286
    Sergeev 17 декабря 2019 в 20:56

    Вряд ли это можно назвать засекречиванием, скорее обычное утаивание, про тунгусский метеорит данных мало, но и засекречиванием это назвать сложно.

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