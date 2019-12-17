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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 декабря 2019

09:55. 17 декабря 2019 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ВМФ России и ВМС Сирии начинают совместные учения в Средиземном море

ВМФ России и ВМС Сирии начинают совместные учения в Средиземном море | Русская весна

Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря.

В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, они проводятся на едином оперативном фоне, в его ходе будут отработаны различные тактические эпизоды. В частности, тактические группы, состоящие из российских и сирийских кораблей, выполняют совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

«На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус», — сообщил Юлдашев.

Как пояснили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус, район проведения маневров выбран неслучайно: корабли ВМФ у берегов Сирии вносят огромный вклад в борьбу с международным терроризмом, в том числе благодаря ударам крылатыми ракетами «Калибр» по объектам боевиков, а база «Тартус» является основным путем снабжения группировки войск в Арабской республике.

Учения направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии — для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские военные находятся в Арабской республике с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.

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Сирия: США бросили на растерзание главную ударную силу Коалиции и снова зовут союзников (ФОТО)

Сирия: США бросили на растерзание главную ударную силу Коалиции и снова зовут союзников (ФОТО) | Русская весна

Одной из основных официальных версий нахождения американцев на территории Сирии является борьба с международным терроризмом, в частности с ИГИЛ*, для чего США потребовалось заручиться поддержкой курдов, которые стали главной ударной наземной силой Коалиции. В ходе боёв с террористами они потеряли тысячи своих бойцов. Однако, интервенция Турции на территорию Сирии повлекла за собой стремительный развал недолговечного союза.

Американцы отвернулись от своих подопечных именно в тот момент, когда Вооруженные силы Турции совместно с протурецкими боевиками атаковали курдов, стали реками проливать их кровь, обстреливать жилые кварталы и убивать мирных жителей, включая невинных детей и женщин. Жители Рожавы в момент превратились в боевиков, с которыми не было никаких договоренностей. Трамп даже умудрился быстро заявить, что курдские силы хуже террористов ИГИЛ.

И это уже далеко не первый случай, когда Америка жёстко предаёт своих союзников. 

Действия по выводу войск США с северо-запада Сирии были вполне предсказуемыми, ведь американцы не хотят идти на прямой конфликт с турецкими властями, даже на территории чужого государства. Любые конфликты интересов приведут к неприятным шагам со стороны Турции, например, к закрытию базы «Инджирлик», которая является стратегически важной для американцев.

Ко всему прочему, отношения усугубляются на фоне покупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, которые превосходят аналогичные комплексы, разработанные в Штатах.

На днях министр обороны США Марк Эспер сделал громкое заявление на тему взаимоотношений курдов и американцев. Оказывается, что Вашингтон и Рожава никогда союзниками и не были. Все совместные операции были лишь обыденной работой по борьбе с ИГИЛ. Однако курды настаивают на том, что Соединенные Штаты клятвенно обещали оказать содействие в создании автономного курдского государства в северной части Сирии и были подписаны конкретные договоренности.

По заявлению министра обороны США, нефть контролируется и выкачивается, во избежание попадания ее в руки ИГИЛ, которое, кстати, почти полностью уничтожено при активном участии Вооруженных сил Российской Федерации.

Сейчас, когда операция «Источник мира» сбавила обороты, американцы начинают передислоцировать свои войска в район Дейр-эз-Зора, а на охрану нефтяных месторождений брать все тех же бойцов из курдо-арабских Сирийских демократических сил (теперь уже большей частью из арабских племён), которых в перспективе ждет аналогичная участь с предательством.

Далеко не все курды располагают информацией о том, что США заключили договор с саудовской гигантской международной корпорацией «Saudi Aramco» по добыче нефти в районе Дейр-эз-Зора. Очевидно, что денег с этой сделки курды и арабские племена не получат.

Стоит заметить, что предательство американцев может сыграть злую шутку. Курды, которые обучались инструкторами из сил специальных операций США, могут передать знания и методы обучения иностранной разведке. Такие данные, как время отклика вызванных самолетов ССО, факты о проведении совместных специальных операций и личная информация об инструкторах и наёмниках могут серьезно дискредитировать вооруженные силы Соединённых Штатов.

Почему Вашингтон считает, что нефть в Сирии — это их ресурс, логически объяснить невозможно. Любые попытки сирийцев забрать свои нефтяные месторождения заканчиваются вооруженными столкновениями. Мировая общественность закрывает глаза на сильного игрока и делает вид, что ничего не замечает, хотя международная коалиция, возглавляемая США, действует в Сирии без одобрения Совета Безопасности ООН и сирийского правительства.

Если какая-то часть курдов в очередной раз пойдёт на поводу американцев, то с большой долей вероятности через некоторое время снова окажется под угрозой уничтожения. Вспоминаются слова Дональда Трампа, сказанные, когда войска США в спешке покидали курдские районы после начала наступления турок:

«Американские военные сделали отличную работу… Теперь пусть другие сражаются за этот кровавый песок». Именно в этих словах отражается все безразличие американцев к курдскому народу.

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Сирийский военно-политический эксперт Мируан Ахмад, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая группировка

Сирия: США бросили на растерзание главную ударную силу Коалиции и снова зовут союзников (ФОТО) | Русская весна
Сирия: США бросили на растерзание главную ударную силу Коалиции и снова зовут союзников (ФОТО) | Русская весна
Сирия: США бросили на растерзание главную ударную силу Коалиции и снова зовут союзников (ФОТО) | Русская весна

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Оккупация Сирии: турецкое военное командование начинает терять контроль

Оккупация Сирии: турецкое военное командование начинает терять контроль | Русская весна

Турецкое военное командование начинает терять контроль над прикормленными боевиками из так называемой «Сирийской национальной армии».

В рамках проведения операции «Источник мира» по оккупации северных районов Сирии Турция активно задействовала не только свои вооруженные силы, но и широко использовала группировки так называемой «Сирийской национальной армии» (СНА). Уже неоднократно подтверждалась информация о наличии в рядах этих группировок террористов из «Джебхат ан-Нусры»* и даже ИГИЛ*.

Естественно, поведение и методы ведения боевых действий СНА не сильно отличаются от игиловских. Повсеместно процветает мародерство, убийства мирных жителей, кража людей, уничтожение исторических ценностей. Снабжая и финансируя этих боевиков, Анкара почему-то была уверена, что будет способна справиться с управлением своих «бывших» террористов.

Однако, как оказалось, туркам не по силам не только реально контролировать группировки СНА, но даже не раз приходилось применять оружие против своих подопечных, в том числе для защиты своих объектов. Так, в районе Рас-эль-Айна 15 декабря боевики СНА попытались ограбить продовольственный склад с имуществом 51-й бригады Вооружённых сил Турции, в результате чего завязалась перестрелка.

Точно неизвестно пока, что вызвало нападение банд на своих покровителей. Данных о потерях пока нет, также неизвестно, какие меры Турция примет к главарям этой группировки. Понятно только то, что турецким военным с трудом получается контролировать отряды СНА, которые то воюют друг с другом, то принимаются грабить и насиловать местное население на оккупированных бандами территориях. 

Еще одной проблемой для турецкого командования стало дезертирство и переход через границу боевиков СНА. Одно дело переброска по своей территории организованных отрядов боевиков, а другое дело бесконтрольное перемещение бывших террористов ИГИЛ и «Нусры» по Турции. Всё это стало головной болью для местного командования.

Сейчас все более яснее прорисовывается картина того, что недальновидная политика Анкары по поддержке терроризма может сыграть с ней очень злую шутку, как это было с США.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Метки: главное, компиляция

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