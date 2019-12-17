Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 декабря 2019

Одной из основных официальных версий нахождения американцев на территории Сирии является борьба с международным терроризмом, в частности с ИГИЛ*, для чего США потребовалось заручиться поддержкой курдов, которые стали главной ударной наземной силой Коалиции. В ходе боёв с террористами они потеряли тысячи своих бойцов. Однако, интервенция Турции на территорию Сирии повлекла за собой стремительный развал недолговечного союза.

Американцы отвернулись от своих подопечных именно в тот момент, когда Вооруженные силы Турции совместно с протурецкими боевиками атаковали курдов, стали реками проливать их кровь, обстреливать жилые кварталы и убивать мирных жителей, включая невинных детей и женщин. Жители Рожавы в момент превратились в боевиков, с которыми не было никаких договоренностей. Трамп даже умудрился быстро заявить, что курдские силы хуже террористов ИГИЛ.

И это уже далеко не первый случай, когда Америка жёстко предаёт своих союзников.

Действия по выводу войск США с северо-запада Сирии были вполне предсказуемыми, ведь американцы не хотят идти на прямой конфликт с турецкими властями, даже на территории чужого государства. Любые конфликты интересов приведут к неприятным шагам со стороны Турции, например, к закрытию базы «Инджирлик», которая является стратегически важной для американцев.

Ко всему прочему, отношения усугубляются на фоне покупки Турцией российских зенитных ракетных систем С-400, которые превосходят аналогичные комплексы, разработанные в Штатах.

На днях министр обороны США Марк Эспер сделал громкое заявление на тему взаимоотношений курдов и американцев. Оказывается, что Вашингтон и Рожава никогда союзниками и не были. Все совместные операции были лишь обыденной работой по борьбе с ИГИЛ. Однако курды настаивают на том, что Соединенные Штаты клятвенно обещали оказать содействие в создании автономного курдского государства в северной части Сирии и были подписаны конкретные договоренности.

По заявлению министра обороны США, нефть контролируется и выкачивается, во избежание попадания ее в руки ИГИЛ, которое, кстати, почти полностью уничтожено при активном участии Вооруженных сил Российской Федерации.

Сейчас, когда операция «Источник мира» сбавила обороты, американцы начинают передислоцировать свои войска в район Дейр-эз-Зора, а на охрану нефтяных месторождений брать все тех же бойцов из курдо-арабских Сирийских демократических сил (теперь уже большей частью из арабских племён), которых в перспективе ждет аналогичная участь с предательством.

Далеко не все курды располагают информацией о том, что США заключили договор с саудовской гигантской международной корпорацией «Saudi Aramco» по добыче нефти в районе Дейр-эз-Зора. Очевидно, что денег с этой сделки курды и арабские племена не получат.

Стоит заметить, что предательство американцев может сыграть злую шутку. Курды, которые обучались инструкторами из сил специальных операций США, могут передать знания и методы обучения иностранной разведке. Такие данные, как время отклика вызванных самолетов ССО, факты о проведении совместных специальных операций и личная информация об инструкторах и наёмниках могут серьезно дискредитировать вооруженные силы Соединённых Штатов.

Почему Вашингтон считает, что нефть в Сирии — это их ресурс, логически объяснить невозможно. Любые попытки сирийцев забрать свои нефтяные месторождения заканчиваются вооруженными столкновениями. Мировая общественность закрывает глаза на сильного игрока и делает вид, что ничего не замечает, хотя международная коалиция, возглавляемая США, действует в Сирии без одобрения Совета Безопасности ООН и сирийского правительства.

Если какая-то часть курдов в очередной раз пойдёт на поводу американцев, то с большой долей вероятности через некоторое время снова окажется под угрозой уничтожения. Вспоминаются слова Дональда Трампа, сказанные, когда войска США в спешке покидали курдские районы после начала наступления турок:

«Американские военные сделали отличную работу… Теперь пусть другие сражаются за этот кровавый песок». Именно в этих словах отражается все безразличие американцев к курдскому народу.

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Сирийский военно-политический эксперт Мируан Ахмад, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая группировка