Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну.
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнёров», — сказал Рогозин.
Гендиректор госкорпорации допустил коммерциализацию этого проекта. По словам Рогозина, это позволит оправдать «колоссальные средства, которые потребуются для его реализации»
Источник: https://regnum.ru/news/it/2808791.html
А может батут лучше и дешевле
За все годы ничего создать не сумели, прое*бав наследие СССР практически полностью.
Решили своровать ещё .
Основная интрига – как этот проект распила назовут ?
“Восточный” , “Федерация ” были .
Предлагаю – Лунтики …
185 млн долл стоимость 1 км крымского моста, лифт на луну подороже выйдет – пусть 300 млн. долл. 380 000 км до луны это будет … 114 трл долл. Что тут сказать… Молодцы конечно, но думаю не потянут хороняки такой проект
200 млн долларов километр моста в Крым?
…Напомним, протяженность строящегося Крымского или Керченского моста – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета РФ. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей (почти 4 млрд долларов). Эта сумма постоянно росла с начала строительства. На один метр Керченского моста в среднем тратится около 209 тысяч долларов…
https://online812.ru/2018/05/14/007/
Вот незадача то.
209000 долл. х 1000 м.( 1 км.) = 209 000 000 (209 млн. долл.). Или не ?
228000000000/19=12000000000. 12000000000/~65=184615384 долл. Всего то погрешность в карман на сдачу.
При чём тут это ? Т. е. Урсус прав. Да?
15 миллионов долларов – для Вас мелочь? Цент доллар бережет, уважаемый Жора.
какой ты бдительный молодец кот, всего-то 185 млн долл налогоплательщиков за км. моста. Пост поправил.
Арифметика в логику не укладывается.)
Съездите в Крым – отдохните. Не пожалеете.
Скажи спасибо тем, кто в 1991 году поддержал развал СССР. Всем тем, кто выходил на площади и скандировал “демократия”. Скажешь еще раз, если вдруг случится повтор.
Ты же главный эксперт по воровству бюджета – готовь материал заранее. Пригодится в любом случае, если твои мечты сбудутся.
Лифт на Луну – хорошая идея! Только предварительно нужно договориться с обитателями лунных колоний. А то ведь земляне по лунному лифту постараются доставить оружие и прелести дикого рынка…
Да в Кремле сидят одни лунтики.
,,,З д р а в и я Вам,,,
[i - ПСИхологического]
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-> МИКОШ – такая КЛИКУХА у этого рогозина…
МИ-ровой; КО-смический; Ш-ут = МИКОШ !!!
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~~~ димка НА Луне…~~~
…димка-рогозин – на Луну СВАЛИЛ…
по тому “ЛИФТУ” который он – на “орбите-СООРУДИЛ”…
в “капсуле-специальнОЙ”…ОН к Луне поМЧИТСЯ…
а ПОТОМ…”нажав-НА-тормоз” – он ТАМ “приземлится”…
По Луне “прОЙдётся” он – а АЙфончик улыбнётся…
После “этого-сядет-в-КАПСУЛУ” и – на Орбиту вернётся…
“ВКЛЮЧИТ-зажигание” он НА том корабле И…помчится к Земле!
…на “бАЙкануре” он “ПРИЗЕМЛИТСЯ” и – в героя превратится…
[Полит-СЕКРЕТОМ то является - ВО-СКОЛЬКО $$$ - "эТО" обОЙдётся...]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17-12-19.
Пусть сначала зуб отдаст.
Если гос.долг Америки сложить стопочкой из 100долл купюр то достанет стопочка до лУны.
Вот и лифт ))
С Маском соревнуется ?
Скрыться решили на Луне? ))
Рогозин похож на Пончика,
Незнайка – ХОХОЛ.
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1314/0003f72b-d4be6e42/img15.jpg
Прошу не оскорблять любимого персонажа моего детства сравнением с этим самым…
“Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.” – та шо ви хавариитеее!?
Проект такого лифта еще в 1983 в журнале “Техника Молодежи” публиковался. Проблема реализации – отсутствие достаточно прочного и легкого материала для несущих конструкций. А его и сейчас нет. Или в Роснано что то изобрели? А что тогда не хвастаются?
Китайцы уже сделали. Видать раскопки в Гоби помогли.
Кто-то сказал о сабже:
Образование у него, может быть, не профильное, но Дмитрий Олегович Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке, и он человек вполне компетентный в этой сфере
Рогозин спец в куда больших сферах, чем Вам может показаться.
Наслышан http://www.compromat.ru/page_39910.htm
Ну да: https://www.primecrime.ru/upload_photo/?addId=4127