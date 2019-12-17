Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну.
Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнёров», — сказал Рогозин.
Гендиректор госкорпорации допустил коммерциализацию этого проекта. По словам Рогозина, это позволит оправдать «колоссальные средства, которые потребуются для его реализации»
Источник: https://regnum.ru/news/it/2808791.html
А может батут лучше и дешевле
За все годы ничего создать не сумели, прое*бав наследие СССР практически полностью.
Решили своровать ещё .
Основная интрига – как этот проект распила назовут ?
“Восточный” , “Федерация ” были .
Предлагаю – Лунтики …
185 млн долл стоимость 1 км крымского моста, лифт на луну подороже выйдет – пусть 300 млн. долл. 380 000 км до луны это будет … 114 трл долл. Что тут сказать… Молодцы конечно, но думаю не потянут хороняки такой проект
200 млн долларов километр моста в Крым?
…Напомним, протяженность строящегося Крымского или Керченского моста – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета РФ. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей (почти 4 млрд долларов). Эта сумма постоянно росла с начала строительства. На один метр Керченского моста в среднем тратится около 209 тысяч долларов…
https://online812.ru/2018/05/14/007/
Вот незадача то.
209000 долл. х 1000 м.( 1 км.) = 209 000 000 (209 млн. долл.). Или не ?
228000000000/19=12000000000. 12000000000/~65=184615384 долл. Всего то погрешность в карман на сдачу.
При чём тут это ? Т. е. Урсус прав. Да?
15 миллионов долларов – для Вас мелочь? Цент доллар бережет, уважаемый Жора.
какой ты бдительный молодец кот, всего-то 185 млн долл налогоплательщиков за км. моста. Пост поправил.
Арифметика в логику не укладывается.)
Съездите в Крым – отдохните. Не пожалеете.
Скажи спасибо тем, кто в 1991 году поддержал развал СССР. Всем тем, кто выходил на площади и скандировал “демократия”. Скажешь еще раз, если вдруг случится повтор.
Ты же главный эксперт по воровству бюджета – готовь материал заранее. Пригодится в любом случае, если твои мечты сбудутся.
Лифт на Луну – хорошая идея! Только предварительно нужно договориться с обитателями лунных колоний. А то ведь земляне по лунному лифту постараются доставить оружие и прелести дикого рынка…
Да в Кремле сидят одни лунтики.
,,,З д р а в и я Вам,,,
[i - ПСИхологического]
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-> МИКОШ – такая КЛИКУХА у этого рогозина…
МИ-ровой; КО-смический; Ш-ут = МИКОШ !!!
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~~~ димка НА Луне…~~~
…димка-рогозин – на Луну СВАЛИЛ…
по тому “ЛИФТУ” который он – на “орбите-СООРУДИЛ”…
в “капсуле-специальнОЙ”…ОН к Луне поМЧИТСЯ…
а ПОТОМ…”нажав-НА-тормоз” – он ТАМ “приземлится”…
По Луне “прОЙдётся” он – а АЙфончик улыбнётся…
После “этого-сядет-в-КАПСУЛУ” и – на Орбиту вернётся…
“ВКЛЮЧИТ-зажигание” он НА том корабле И…помчится к Земле!
…на “бАЙкануре” он “ПРИЗЕМЛИТСЯ” и – в героя превратится…
[Полит-СЕКРЕТОМ то является - ВО-СКОЛЬКО $$$ - "эТО" обОЙдётся...]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17-12-19.
Пусть сначала зуб отдаст.
Если гос.долг Америки сложить стопочкой из 100долл купюр то достанет стопочка до лУны.
Вот и лифт ))
С Маском соревнуется ?
Скрыться решили на Луне? ))
Рогозин похож на Пончика,
Незнайка – ХОХОЛ.
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/1314/0003f72b-d4be6e42/img15.jpg
Прошу не оскорблять любимого персонажа моего детства сравнением с этим самым…
“Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.” – та шо ви хавариитеее!?
Проект такого лифта еще в 1983 в журнале “Техника Молодежи” публиковался. Проблема реализации – отсутствие достаточно прочного и легкого материала для несущих конструкций. А его и сейчас нет. Или в Роснано что то изобрели? А что тогда не хвастаются?
Китайцы уже сделали. Видать раскопки в Гоби помогли.
Кто-то сказал о сабже:
Образование у него, может быть, не профильное, но Дмитрий Олегович Рогозин в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической деятельности применительно к оборонке, и он человек вполне компетентный в этой сфере
Рогозин спец в куда больших сферах, чем Вам может показаться.
Наслышан http://www.compromat.ru/page_39910.htm
Ну да: https://www.primecrime.ru/upload_photo/?addId=4127
Кто в слове скор, тот в деле редко спор
Хмы! Расходы они считают!
Хучь бы хто подумал, Луна, хоть и повёрнута одной стороной к Земле, но она всё время смещается относительно поверхности Земли. И как будет работать этот мост, когда будет день? Или безлунная ночь? При желании можно рассчитать скорость ступенек этого моста, которые будут проплывать над поверхностью Земли. Диаметр Земли известен, вычислить длину окружности по экватору, это будет отрезок пути, который Луна проходит за сутки. Останется перевести вычисления в скорость.
Считают оне…
Для ленивых: 40075км : 24часа = 1669км/ч
Вспотеете догонять!