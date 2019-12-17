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Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну.

12:11. 17 декабря 2019 293 просмотра 26 коммент. Опубликовал:

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Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы. Об этом сегодня, 16 декабря, на пресс-конференции на космодроме «Восточный» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнёров», — сказал Рогозин.

Гендиректор госкорпорации допустил коммерциализацию этого проекта. По словам Рогозина, это позволит оправдать «колоссальные средства, которые потребуются для его реализации»

Источник: https://regnum.ru/news/it/2808791.html

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