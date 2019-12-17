Михаил Леонтьев: От Майдана родилась — от Майдана и погибнет

Однако, здравствуйте!

Владимир Зеленский, вы будете смеяться, таки ответил Владимиру Путину.

— А у нас в квартире газ. А у вас?

— А у нас газопровод. Вот!

Блестящая реприза. Через три дня… Чегой-то наш КВНщик Зеленский не слишком находчивый и уж точно не очень веселый.

А у нас сегодня кошка родила вчера котят.

Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят.

Вот, ровно по этому принципу. Зеленский подписывает, потом переписывает, потом говорит, что все надо поменять. Петляет и лавирует. Котята выросли немножко. Дело даже не в том, что Зеленский слаб. Слаба и зависима сама украинская государственность. Нынешняя украинская государственность рождена Майданом. И от Майдана и погибнет с высокой степенью вероятности.

На Украине стали достоянием гласности видеозаписи допросов в Генеральной прокуратуре Украины участников Евромайдана, из которых следует, что организаторами и исполнителями расстрелов силовиков, а затем и самих митингующих были сами активисты и руководители Майдана.

И «беркутовцев», и «Небесную сотню» отправляли на тот свет сами организаторы Майдана. Этот, в общем, очевидный факт, проникая в украинский ум, разрывает его на части. Нет «Небесной сотни» — нет Новой Украины. Для таких случаев есть умы, в которые ничего подобного проникнуть не может, потому что они сами эти «небесные сотни» и оформляют.

В обвинительном заключении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении главного обвиняемого, в частности, утверждается: «Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности, находясь на территории АТО, из числа лиц, умеющих обращаться с оружием и взрывчатыми предметами, решил создать ОПГ, чтобы в ее составе совершить убийство Павла Шеремета».

Ничего себе! Ветеранов АТО, овеянных славой патриотов Украины, официально обвиняют в нацизме. А ведь все эти годы была такая хорошая, добрая версия о кровавой руке Москвы!? Неужто лед тронулся?

Из всех версий, рассматриваемых в «деле Шеремета», следствие позже остановилось на одной, заявил замглавы национальной полиции Евгений Коваль. Это «убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине». С этой целью, по утверждению Коваля, по всей стране было совершено 35 различных преступлений, и убийство журналиста — одно из них.

Вот, наконец-то, понятно о чем речь. Это и называется — нарастающий паралич власти. От Майдана родилась — от Майдана и погибнет. В общем, станешь тут веселым и находчивым.

Дело было вечером, спорить было нечего.

Однако, до свидания!

Источник: https://nstarikov.ru/mihail-leontev-ot-majdana-rodilas-ot-majdana-i-pogibnet-111427