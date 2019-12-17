К 20-летию ВАДА. Почему приговор России — на самом деле фарс

Но помнит ли кто-то, с чего все начиналось? А начиналось все с вымогательства денег у спортсменов за сокрытие допинг-тестов. Об этом рассказала легкоатлетка Лилия Шобухова. Подождите… Это государственная программа была или банальная коррупция? Причем в международном масштабе. Ведь выяснилось, что во главе "индустрии услуг по уничтожению плохих проб" стоял сам глава ИААФ Ламин Диак.

Вы возразите: разве ВАДА не добилось ничего? А раскрытие государственной программы допинга в России чем не достижение? Так в том-то и дело, что борцы с допингом к этому непричастны. Профессор Макларен практически не выезжал из своего офиса и просто изучал документы. Прямых доказательств он нашел мало — большинство спортсменов по его делу были оправданы. Инициировали же расследование журналисты ARD, затем оно было подхвачено американскими спецслужбами. Как теперь выяснено, вывезены в США были не только Родченков, но и еще два программиста… Зачем? Какова их роль? Если копию вывез сам глава лаборатории… Вопросов в этой истории остается много.

А ведь все произошло лишь из-за того, что вымогатели слишком зарвались и требовали от спортсменки уж совсем неадекватные деньги. Именно поэтому она все рассказала. Был бы прайс гуманным, Шобухова спокойно бы продолжала выступать. Потому как ни одному спортсмену не нужно пятно на репутации.



Максимум мы получили бы откровения лет через 10-20… И ведь эти случаи не исчерпываются Россией. Аналогичная ситуация была и в Кении, где местные допинг-офицеры брали деньги у местных топовых стайеров за сокрытие допинг-проб.

А что же ВАДА? А ВАДА в этой истории лишь выступает в роли инспектора Лестрейда, прибегающего на место преступления, когда дело уже раскрыто. Потому что все эти спортсмены спокойно проходили допинг-тесты. Причем не только у себя — в России, Кении и т.д. — но и на многочисленных международных стартах. Как им это удавалось?

Практически все громкие антидопинговые скандалы — не следствие различных мер ВАДА, а результаты действий полиции, журналистов, неожиданных откровений. Целая серия таких действий вскрыла, что в велоспорте больше половины пелетона плотно сидела на допинге, в первую очередь кровяном.

Особенность велоспорта в том, что, за исключением зимних месяцев, соревнования проходят круглый год, в разных странах. То есть гонщики вроде как находятся под неусыпным контролем. И что же на выходе? Лэнс Армстронг, регулярно используя эритропоетин и не только, спокойно проходит контроли и семь раз становится чемпионом "Тур де Франс".



Его разоблачение во многом стало случайностью… Его сдал бывший напарник Флойд Лэндис, обиженный на то, что ему не дали добиться успеха на "Тур де Франс"-2006: в погоне за победой американец на одном из этапов "обожрался" тестостероном настолько, что от него начало фонить…

Еще тогда я задавался вопросом: если такое происходит в велоспорте, где проверки случаются каждую неделю, что же творится в других видах спорта на выносливость, где спортсмены месяцами сидят на сборах?!



Например, скандал вокруг лаборатории BALCO начался с того, что один из обиженных тренеров прислал в редакцию газеты шприц с веществом, которое использовала практически вся элита легкоатлетической сборной США. По сравнению с массовостью использования допинга и фигурами, задействованных в той схеме, прегрешения российских легкоатлетов выглядят шалостями.

В Испании гремела "Операция Пуэрто", когда полиция накрыла клинику, в которой происходило переливание обогащенной запрещенными вещества крови знаменитым спортсменам.



Особенность этой истории в том, что всех имен нам так и не раскрыли. По словам доктора Фуэнтеса, который непосредственно этим занимался, там было множество не только знаменитых велосипедистов, но и легкоатлетов, лыжников, теннисистов. В конце концов все кончилось тем, что испанский суд повелел уничтожить все образцы допинг-проб.



Где была принципиальность ВАДА тогда? Почему они палец о палец не ударили, чтобы довести расследование до конца и раскрыть самую громкую сеть в истории спорта. Почему не пригрозила испанцам отстранением на несколько Олимпиад?

А разве была менее масштабной программа использования допинга в финской лыжной сборной?! Бывший главный тренер этой команды Кари-Пекка Кюре рассказал, что запрещенные вещества в ней использовали на протяжении более десятка лет.



Или вот недавний скандал, когда немецкая полиция накрыла австрийскую лыжную братию, занимавшуюся переливанием крови. Это самый крупный последний скандал. Но слышим ли мы что-то о нем? Объясняет ли ВАДА, каким образом допингисты спокойно преодолевают многочисленные проверки?

Но ВАДА ведь не сидит сложа руки: ввела паспорт крови, систему АДАМС. Только работает это все очень странно. В том смысле, что картина получается очень двоякая: ловят почему-то тех, кто беднее, а вот те, кто побогаче и работает с серьезными докторами, знает, кому дать на лапу, может пострадать лишь в результате случайности.

Особенно яркий пример — система TUE. Нас уверяют, что она прекрасно и адекватно работает. Действительно? Как тогда было возможно, что теннисистка Беттани Маттек-Сандс по рецепту знакомого доктора получила разрешение на применение искусственного тестостерона?! Тестостерона!! Главного мужского гормона и короля всех стимуляторов!!!



Потом это решение ВАДА отменило. Но наказала ли кого-нибудь? Зачем, система же прекрасно работает… Бывает. Человек, отвечавший за выдачу TUE, подумал: что поделать, если у теннисистки такая болезнь и нужно такое лекарство…

Выясняется, что спортсмены очень больные люди. 22-летняя американка Симона Байлз на пути к тому, чтобы стать величайшей гимнасткой всех времен.



Четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира совершенно официально использует допинг — метилфенидат. Сильное психотропное вещество, за хранение которого без рецепта во многих странах вам может угрожать уголовное преследование. Но у Байлз есть справка, что она больна синдромом дефицита внимания.



А ведь психостимулятор в гимнастике это все равно что тестостерон у бегунов… Один из принципов TUE — он не должен давать преимущество. И здесь он наглым образом нарушается…

Лично для меня вся система рухнула с делом Уиггинса. Британец, известный мастер гонок на время в велоспорте, никогда не отличался умением преодолевать сложнейшие горные перевалы на трехнедельных многодневках. И тут он вдруг превратился в топового горняка: выиграл "Тур де Франс"-2012 и претендовал на победу на "Джиро"-2013.



Но благодаря все тем же мишкам выяснилось, что прямо накануне гонок он получал разрешение на использование кортикостероидов, запрещенных в соревновательный период. Основание для TUE — аллергия… Которой, правда, не было в момент запроса. Но могла возникнуть по ходу гонки… Теоретически…

Глава UKAD Николь Степстед признала, что стимулятор триамцинолон влияет на улучшение результатов и предложила запретить его не только во время соревнований, но и во внесоревновательный период. Каков же вердикт? Британца оправдали. Хотя была масса и других косвенных улик с сомнительными пакетами, которые доставлялись докторами в обход таможни.



Почему оправдали? Вся процедура была законной. Уиггинс подал запрос на TUE и, дескать, не виноват в том, что врач дал разрешение. Так вот вопрос: не являются эти случаи с Маттек-Сандс и Уиггинсом, получавшими одобрямс на официальный допинг, или оправдание американского бегуна Коулмена за пропуск трех допинг-тестов лишь малой завесой грандиозных коррупционных схем в спорте? Ответа на эти вопросы мы не узнаем…

Потому что у ВАДА, кажется, другая задача. Не заниматься серьезной рутинной работой по улучшению просто-таки крайне неэффективной антидопинговой системы, которая исключала бы хотя бы явные злоупотребления… А громко пиарить себя, выбивать финансирование на расследование "государственных допинговых программ", отлучать какую-то страну от спорта повторно! Хотя в большинстве стран за одно и то же преступление дважды судить нельзя… И получать все более неограниченную власть. А там, где над властью нет контроля, там и коррупция.

Российская допинговая программа мало чем отличается по характеру и масштабу от австрийских, финских, американских, испанских лабораторий допинга. Почему же так жестко наказывается только Россия, да еще повторно? По мне, это просто хайп и попытка перевести процесс в политическую плоскость.



В таких видах спорта как легкая, тяжелая атлетика, лыжные виды, велоспорт рыльце в пушку у всех. Это глобальная проблема и прежде всего этих видов.



И чего я совсем не понимаю, почему должны страдать стрелки, волейболисты, футболисты, фигуристы, фехтовальщики, настольные теннисисты и представители других дисциплин, где нет допинговой культуры. И почему федерации согласились на это? Это какой-то расцвет идиотизма и двойных стандартов!



В их мире даже Родченков, всю жизнь промышлявший продажей допинга, вдруг превратился в ангела с крылышками и непримиримого борца с ним.

Все это очень большое лицемерие. Наивных людей пугали более жестким решением об отстранении всех российских спортсменов от всех соревнований, но его не могло быть. Потому что уж в этом случае многие федерации просто послали бы ВАДА на три буквы. Нашли бы как все переиграть — через CAS или изменением хартии МОКа.



Потому что на кону большие деньги, усилия, сам спорт наконец.



Кому нужно фигурное катание без Загитовой, Щербаковой, Косторной? Скандинавские лыжники плачут: только не лишайте нас россиян — самых "любимых врагов". Ведь интерес к соревнованиям резко упадет.



Более того, можете быть уверены, что даже Универсиаду-2023, чемпионат мира по плаванию-2022 у России не заберут — вопреки решению ВАДА. Банально потому, что это никому особенно не нужно. И неслучайно комиссия спортсменов, которая угрожала подать апелляцию в Лозанну и добиться полного отстранения россиян, быстренько дала задний ход.

Активно следя за велоспортом, где велико влияние медиа, немало наслушался "чистых спортсменов". Ловят Расмуссена — спрашивают Меньшова, что он думает по этому поводу. Тот как на духу заявляет: ненавижу допинг и никак не мог предположить, что мой партнер по команде такой обманщик. Ай-яй-яй.



Как же жить теперь? Надо жестче бороться с допингом! Через пару лет попадается Меньшов — спрашивают Богерд. И тот говорит ровно то же — если не слово в слово, то по смыслу. И так далее по кругу. Заметьте, все фигуранты из разных стран. Допинг интернационален! Причем велоспорт— очень показательный пример спорта с огромной нагрузкой на организм. Запачкались практически все ведущие страны, в первую очередь западные.

Допинговые программы (именно программы, а не эксперименты одиночек) существовали в клубах Италии, Испании, Голландии, Германии, США. И это доказано и уже ни для кого уже не секрет! А нам говорят, будто допинговая культура существует только в России и что мы не можем быть уверены в чистоте только российских спортсменов.

К слову, допинга в спорте действительно стало меньше — в основном благодаря усилиям как раз государств, а не ВАДА. Но меньше — не значит, что его нет. Нам говорят, что ЭПО теперь ловится безупречно. Но если бы это было так, новые дела по нему не открывались бы — сейчас в ходу микродозы.



С другими препаратами используются различные хитроумные, более дорогие, серые схемы — как у Уиггинса, например. Коррупция процветает!



И это видно по делам Шобуховой, лыжника Дюра, раскрывшего клинику в Германии. Нам приоткрыли вершину айсберга, но не более того. И в результате справедливости, по ощущениям, тоже стало меньше. Раньше все жрали ЭПО (речь, опять же, про "лошадиные" виды спорта с дикой нагрузкой) и были примерно в равных условиях. Сейчас же кому-то позволено то, что нельзя другим…

Константин Лобандиевский



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