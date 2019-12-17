Чем мы отличаемся от первобытных людей. Виталий Сундаков
"Стыки цивилизаций…" – это не то, что ты чувствуешь. Первое – ты радуешься тому, что остался жив при встрече с ними. Второе – наконец-то я смогу просушить свою одежду и выпить горячей воды и передоверить свою безопасность другим людям. Третье – признали меня и подходит вождь, абсолютно голый, и начинает меня обнимать и хлопать по плечам, затем другие воины подходят… о чем я думаю? – "Вот, встреча цивилизаций…" Нет, я думаю о том, что никогда не думал, что буду обниматься с голыми мужиками )
Встречи и путешествия с Виталием Сундаковым sundakov.ru/schedule
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Книги Виталия Сундакова
РШРЯ Книга 1 – "Забытые тайны золотого языка" http://www.labirint.ru/books/691566/?…
РШРЯ Книга 2 – "Сокрытые тайны золотого языка" http://www.labirint.ru/books/723305/?…
"Бумажный посох. Буквоводство по эксплуатации судьбы" http://www.labirint.ru/books/576388/?…
"Выиграть жизнь" – https://www.labirint.ru/books/645179/…
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Виталия обманули, это были не древние люди, а просто голые мужики.
На любую свалку к БОМЖАМ идёшь и там настоящее первобытное племя.
Т.е всё как Сундаков рассказывает.
Просто и примитивно.
Это ваши предки, от которых вы недалеко ушли и думаете, что не окажетесь снова в их стае.