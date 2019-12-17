Чем мы отличаемся от первобытных людей. Виталий Сундаков

"Стыки цивилизаций…" – это не то, что ты чувствуешь. Первое – ты радуешься тому, что остался жив при встрече с ними. Второе – наконец-то я смогу просушить свою одежду и выпить горячей воды и передоверить свою безопасность другим людям. Третье – признали меня и подходит вождь, абсолютно голый, и начинает меня обнимать и хлопать по плечам, затем другие воины подходят… о чем я думаю? – "Вот, встреча цивилизаций…" Нет, я думаю о том, что никогда не думал, что буду обниматься с голыми мужиками )

Встречи и путешествия с Виталием Сундаковым sundakov.ru/schedule

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Книги Виталия Сундакова

РШРЯ Книга 1 – "Забытые тайны золотого языка" http://www.labirint.ru/books/691566/?…

РШРЯ Книга 2 – "Сокрытые тайны золотого языка" http://www.labirint.ru/books/723305/?…

"Бумажный посох. Буквоводство по эксплуатации судьбы" http://www.labirint.ru/books/576388/?…

"Выиграть жизнь" – https://www.labirint.ru/books/645179/…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-7p0cHAbzWw