Броневой: обиженный Советской властью. Календарь #LenRu
16:34. 17 декабря 2019 94 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Когда враг гнездится в душе, тогда надо больше МОЛЧАТЬ, ибо тогда мы недостойны слов, которые есть дар. Прогони врага, водвори мир в сердце и тогда говори.
Никогда не понимал и не пойму любви к “Покровским воротам”. Да и не москвич я, к счастью! А Мюллер хороший получился, только ч/б, а не цв.
КрасавчеГ ))