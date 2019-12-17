Агрессия Запада против России. Второй поход Антанты

В районах, занятых Деникиным, происходила кровавая расправа над рабочими и крестьянами: Пролетарский Донбасс был залит кровью рабочих. Добрармия (Добровольческая армия) получила от населения кличку «Грабьармия». Деникин на занятой им территории, как и Колчак в Сибири, вернул земли помещикам, восстановил власть помещиков и капиталистов и старые монархические порядки. На Украине был запрещён украинский язык. Селения горцев на Северном Кавказе сносились с лица земли. Дагестан был объявлен частью «единой неделимой России». Во всех захваченных районах «Добровольческая армия» держалась лишь с помощью беспощадного террора.

Помещики и капиталисты были уверены, что падение Москвы — вопрос ближайших дней. Донецкие капиталисты объявили миллионный приз тому из деникинских полков, который первым войдёт в Москву. Один из бронепоездов деникинцев был назван «На Москву».

3 июля Деникин издал приказ о наступлении на Москву. Деникин развернул наступление тремя колоннами: одна колонна под командой Врангеля двигалась по линии Волги, в центре шла Донская армия и на левом фланге — отборная часть войск Деникина, так называемая «Добровольческая армия». Чтобы ускорить захват Москвы, Деникин бросил в рейд конницу Мамонтова, которая действовала в тылу красных армий Южного фронта и произвела налёт на Тамбов, Козлов и Елец. 6 октября белые захватили Воронеж. 13 октября Деникин взял Орёл и двинулся к Туле. В это время Юденич начал новое наступление на Петроград.

«Второй поход Антанты,— писал товарищ Сталин,— был предпринят осенью 1919 года. Поход этот был также комбинированный, ибо он предполагал совместное нападение Деникина, Польши, Юденича (Колчак был сброшен со счёта). Центр тяжести похода лежит на этот раз на юге, в районе Деникина» (Сталин, Соч., т. 4, стр. 320—321).

Противоречия в лагере контрреволюции, а главное, отпор Красной Армии сорвали этот поход. В этот период Антанта всё своё внимание сосредоточила на помощи генералу Деникину. На него была сделана основная ставка в борьбе с Советской Россией.

Разгром Колчака не обескуражил руководителей Антанты . К осени 1919 г. они готовили против Советской России «поход 14 государств». Помимо держав Антанты, в поход должны были включиться Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, закавказские буржуазные правительства и белогвардейские силы на территории России и Украины. Но правительства окраинных буржуазных государств не верили царским генералам, мечтавшим о восстановлении «единой неделимой России».

Победа над Деникиным

9 июля 1919 г. Ленин обратился к рабочим и крестьянам с призывом: «Все на борьбу с Деникиным».

«Советская республика…— писал Ленин,—…должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле.

Всю работу Есех учреждений приспособить к войне и перестроить по-военному!»

Под руководством большевистской партии и Советского правительства Советская страна напрягла все силы для разгрома Деникина.

В течение лета и осени партия проводила «партийные недели». Двести тысяч новых членов партии вступили в её ряды и немедленно отправились на фронт и на труднейшие участки советского строительства. Беззаветную преданность революции показал комсомол. Нередко на дверях комсомольских комитетов висело объявление: «Комитет не работает. Все ушли на фронт».

Организацию разгрома Деникина Центральный Комитет большевиков поручил товарищу Сталину. Ознакомившись с положением на Южном фронте, товарищ Сталин отклонил предательский план Троцкого, заключавшийся в том, чтобы вести наступление на Деникина по линии Царицын — Новороссийск.

«…необходимо теперь же, не теряя времени,— писал товарищ Сталин Ленину 15 октября 1919 г.,— изменить уже отменённый практикой старый план, заменив его планом основного удара из района Воронежа через Харьков — Донецкий бассейн на Ростов.



Во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот— симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение.



Во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть (донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина,— линию Воронеж — Ростов…



В-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих: добровольческую оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода им в тыл.



В-четвёртых, мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдёт…

В-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остаётся без угля» (Стал и н, Соч., т. 4, стр. 276—277).

Ленин поддержал план Сталина и принял его требование об отстранении Троцкого от участия в делах Южного фронта.

Для проведения сталинского плана была создана ударная группа войск во главе с соратником Сталина Серго Орджоникидзе. Важнейшее место в плане отводилось коннице Будённого.

Осуществляя сталинский план, красные войска 20 октября 1919 г. освободили от белых Орёл. 24 октября конный корпус Будённого, только что разбивший деникинскую конницу Мамонтова, неожиданным геройским ударом освободил Воронеж, ошеломив белых своей отвагой и стремительностью.



Его поддержал отряд воронежских рабочих и железнодорожников во главе с Л. М. Кагановичем. Под станицей Касторная Будённый нанёс новое поражение белой коннице. В боях росла и крепла советская конница. В ноябре, по инициативе товарища Сталина, из неё была создана 1-я Конная армия. Командующим ею был назначен С. М. Будённый, а членом РВС — К. Е. Ворошилов.

Конная армия не знала поражений. Почти весь её командный состав вырос из рабочих и крестьян, организаторов партизанской борьбы против белогвардейщины. В рядах Конной армии было много отважных героев (Морозов, Пархоменко, Дундич и др.).

В тылу Деникина на Украине энергично действовали партизанские отряды. Партизанским движением руководили подпольньте организации большевиков. Крестьяне помогали партизанам и укрывали их.

Зверства деникинских банд зажигали ненависть крестьян и поднимали их на борьбу за власть Советов. Например, в селе Голубовке (Екатеринославской губернии) у схваченного белыми партизана на груди была вырезана пятиконечная звезда и затем вырезано сердце. Эта расправа подняла на борьбу с белыми в ближайших к Голубовке сёлах 300 новых партизан. Таких фактов было много.

Героическую борьбу против деникинцев вёл в подполье и комсомол. Молодые советские герои дрались с таким же мужеством, как и взрослые рабочие и крестьяне. В деникинской контрразведке было замучено 9 одесских комсомольцев. Об их поведении писала в предсмертном письме товарищам комсомолка Дера Любарская:

«Славные товарищи! я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Только теперь я действительно чувствую себя сознательной революционеркой и партийной работницей. Как вела я себя при аресте, при приговоре,— вам расскажут мои товарищи. Мне говорят, что я была молодцом. Мы все — приговорённые — держим себя прилично, бодро… Скоро-скоро вздохнёт вся Украина, и начнётся живая созидательная работа. Жаль, что не смогу принять участие в ней».

Восстание рабочих и крестьян против белых ширилось во всех районах деникинщины.

Потерпев поражение под Орлом, Касторной и Воронежом, деникинская армия стремительно покатилась на юг, к портам Чёрного моря. В начале января 1920 г. 1-я Конная армия, неутомимо преследовавшая белых, заняла Ростов на Дону, а 27 марта 1920 г. пал последний оплот белых в Черноморье— Новороссийск.



Второй поход Антанты был отбит с таким же успехом, как и первый. Ленин в письме к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным писал:

«Победить Деникина, уничтожить его, сделать невозможным повторение подобного нашествия — таков коренной интерес и великорусских и украинских рабочих и крестьян. Борьба долгая и трудная, ибо капиталисты всего мира помогают Деникину и будут помогать разного рода Деникиным» (Ленин, Соч., т. 30, стр. 272).

Организатором побед Красной Армии над Деникиным был И. В. Сталин.

В ноябре 1919 г. ВЦИК отметил величайшие заслуги товарища Сталина на фронтах гражданской войны высшей наградой — орденом Красного Знамени.

Ликвидация армии Юденича

В момент наибольших успехов Деникина Юденич организовал новое наступление на Петроград.

Англичане снабдили наступавших белогвардейцев танками. Вся западноевропейская печать уверенно писала о скором взятии Петрограда. Ленин направил рабочим Петрограда приказ не сдавать столицы. Петроградские коммунисты и комсомольцы были мобилизованы для защиты города.



На фронт шли женщины и старики. Целыми семьями рабочие выходили на рытьё окопов. Предприятия работали на оборону днём и ночью. Рабочие помогали раскрывать измену и шпионаж. Они обыскали весь город и изъяли оружие у буржуазии.

Пролетарский Петроград превратился в крепость. В окнах домов были установлены пулемёты. Хотя рабочим выдавали по полфунта хлеба и по одной селёдке в день, дух красного Питера был непоколебим.

21 октября VII Красная Армия перешла в контрнаступление.

26 октября советские войска овладели Красным Селом, 14 ноября заняли Ямбург и захватили большую часть арм’ии Юденича в плен. Солдаты Юденича убивали своих офицеров и переходили на сторону Красной Армии. Крестьяне били отступавших белогвардейцев с тыла.

Так перестала существовать армия Юденича.

Разгром Деникина и Юденича ускорил полную ликвидацию Колчака. Осенью 1919 г. Красная Армия быстро остановила попытку Колчака продвинуться в районе Тобольска.



В жестокие сибирские морозы Красная Армия гнала издыхающую колчаковскую армию через сибирские степи и тайгу на восток. Мощными союзниками Красной Армии были красные партизаны Урала и Сибири. Большевики возглавляли борьбу за власть Советов в Сибири. 14 ноября 1919 г. Красная Армия заняла Омск — столицу Колчака.



В начале января 1920 г. был освобождён восставшими рабочими и партизанами город Иркутск, куда был доставлен арестованный вскоре Колчак. 7 февраля Колчак был расстрелян. В Сибири установилась советская власть.

III

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Политика военного коммунизма

В годы гражданской войны Республика Советов представляла военный лагерь, осаждённый врагами. Интервенты окружили её кольцом экономической блокады. Контрреволюция отрезала от пролетарских центров питавшие их хлебные и сырьевые районы. Отсутствие сырья, топлива, продовольствия вызвало сокращение производства.



Промышленная продукция в 1919 г. составляла лишь четвёртую часть довоенной. Рабочие, не ушедшие на фронт, расходились по деревням.

Многочисленные фронты требовали от советской власти гигантского напряжения. Надо было снабжать армию хлебом, оружием, обувью, обмундированием. Чтобы продержаться и накормить основные кадры рабочих и Красную Армию, советская власть взяла на учёт все запасы продовольствия, топлива, товаров.

Были национализированы не только крупные, но и средние и даже мелкие предприятия.

Распределение крайне ограниченных запасов сырья, топлива и готовой продукции производилось в централизованном порядке и подчинялось задачам фронта.

24 января 1919 г. Совнарком принял декрет о введении продовольственной развёрстки. Этот декрет обязывал крестьян отдавать государству по твёрдым ценам все продовольственные излишки. Объясняя необходимость этой меры, Ленин писал:

«Если ты, крестьянин, окажешь государству ссуду и дашь хлеб, тогда рабочий может восстановить промышленность. Другого способа… нет!» (Ленин, Соч., т. 29, стр. 485).



Продовольствие распределялось по карточкам, по строго классовому принципу. Буржуазия получала вчетверо меньше, чем рабочие. Дети имели особые карточки с повышенными нормами.

Советская власть ввела всеобщую трудовую повинность для всех классов. Привлекая буржуазию к труду, советская власть осуществляла лозунг: «Кто не работает, тот не ест». В советских, хозяйственных, профессиональных организациях приходилось устанавливать железную дисциплину, назначать комиссаров или создавать политические отделы вместо выборных руководителей.

В прифронтовой или освобождённой от белых полосе вместо избранных Советов создавались ревкомы. Вся эта система мероприятий, вызванных условиями обороны страны, получила название «военного коммунизма».

«Военный коммунизм,— указывал товарищ Сталин,— есть навязанная военной обстановкой и интервенцией политика пролетарской диктатуры, рассчитанная на то, чтобы установить, прямой продуктообмен между городом и деревней не через рынок, а помимо рынка, мерами, главным образом, внеэкономического и отчасти военного порядка, и имеющая своей целью организовать такое распределение продуктов, которое бы могло обеспечить снабжение революционных армий на фронте и рабочих в тылу» (Сталин, Соч., т. 11, стр. 146).



Гражданская война обязывала строить всю жизнь по-военному. Только такая политика могла обеспечить пролетариату крепкий тыл и непобедимый фронт. Только строжайшая дисциплина, организация и централизация управления государством давали возможность рабочему классу и крестьянству организовать победу над неизмеримо более сильным врагом.

В обстановке гражданской войны сложился военно-политический союз между рабочим классом и крестьянством. Он имел целью объединить усилия рабочих и крестьян для того, чтобы отразить нападение иностранных империалистов и отстоять советскую власть и землю, отобранную у помещиков. Рабочие и крестьяне совместно защищали завоевания революции от интервентов и белогвардейцев.

Хозяйственное и культурное строительство в годы гражданской войны

В годы гражданской войны и интервенции вся жизнь Страны Советов была подчинена интересам фронта. Но в тягчайших условиях голода, холода, эпидемий, контрреволюционных заговоров и мятежей, трудностей и опасностей войны рабочий класс Страны Советов продолжал перестраивать все стороны жизни.

Уже в первые месяцы советской власти Ленин уделял большое внимание электрификации страны. По его инициативе в 1918 г. была начата подготовка к строительству мощной гидроэлектростанции на реке Волхове («Волховстрой»). В 1919 г. было начато строительство Каширской электростанции, недалеко от Москвы.



Тогда же была начата постройка Шатурской электростанции, имевшей задачу использовать торф в качестве топлива. Благодаря изобретению русского инженера эта задача использования торфа была удачно разрешена, и в 1920 г. временная Шатурская электростанция вступила в строй. В 1918—1920 гг. было построено довольно значительное количество мелких электростанций.



Мощность всех электростанций в 1920 г. была даже больше довоенной, но выработка электроэнергии значительно меньше, так как большинство электростанций не работало из-за отсутствия топлива.

Топливный кризис в связи с захватом Донбасса белыми и разрушением его шахт был особенно острым. Почти все виды топлива были заменены дровами, но заготовка и вывоз дров проходили с большими трудностями. Совет обороны и Совнарком выработали ряд мер для выхода из топливного кризиса. На железных дорогах было введено военное положение, перевозка дров по железной дороге приравнивалась к военно-оперативным заданиям.

В ноябре 1919 г. была введена трудовая повинность по заготовке, погрузке и выгрузке всех видов топлива, а также гужевая повинность для подвоза дров к железным дорогам и пристаням.

Таким образом, с помощью самоотверженного труда рабочих и крестьян, благодаря твёрдой дисциплине Советская республика постепенно выходила из топливного кризиса.

Чрезвычайно тяжёлым было продовольственное положение трудящихся. В заготовительную кампанию 1918—1919 гг. органы Наркомпрода заготовили в 3 раза больше хлеба, чем в предшествующем году. Заготовки следующего года дали 30 млн. ц хлеба.

Но это было ничтожно мало по сравнению с потребностями населения и армии. От государственных органов рабочие получали только половину продовольственных продуктов, а другую половину они вынуждены были покупать на вольном рынке, у спекулянтов. За хлеб спекулянты брали втридорога.

Для борьбы со спекуляцией на кооперацию была возложена задача заготовки продуктов, не подлежащих развёрстке. Советское правительство поощряло огородничество рабочих.

14 февраля 1919 г. был опубликован декрет о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию. Декрет намечал ряд конкретных мер помощи социалистическому сельскому хозяйству — совхозам и колхозам. За два года пролетарской диктатуры было организовано 900 крупных совхозов и 5 960 коммун и артелей.



В руках коллективных хозяйств находилось свыше 3 млн. га земли. Но громадное большинство крестьян ещё оставалось мелкими собственниками.

Грозной опасностью для Советской страны в то время являлись эпидемии, особенно сыпной тиф.

«…нельзя представить себе того ужаса,— говорил Ленин на VII съезде Советов,— который происходит в местах, пораженных сыпным тифом, когда население обессилено, ослаблено, нет материальных средств,— всякая жизнь, всякая общественность исчезает. Тут мы говорим: «Товарищи, все внимание этому вопросу. Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!» (Ленин, Соч., т. 30, стр. 206).

Советское правительство мобилизовало на фронт борьбы с эпидемиями около тысячи врачей, самоотверженно работавших над спасением трудящихся. Для трудящихся была введена бесплатная медицинская помощь. Много барских особняков было отдано под больницы, амбулатории, ясли и консультации.

В годы гражданской войны было проведено массовое переселение рабочих в квартиры буржуазии. Плата за квартиру чаще всего не взималась совсем. Бесплатными были электрическое освещение и другие коммунальные услуги.

Даже в самые тяжёлые периоды гражданской войны советская власть не приостанавливала культурной работы среди рабочих и крестьян. В Советской России обучалось около 10 млн. школьников, тогда как в царской России на значительно большей территории училось только около 8 млн. детей.



Советское учительство, оставшееся верным народу, энергично перестраивало школу, приближая её к нуждам и интересам трудящихся. Нередко без хлеба, в нетопленых школах советские учителя обучали детей и взрослых, несмотря на недостаток бумаги, книг и письменных принадлежностей.

Громадную культурную роль в годы гражданской войны сыграли партийные и советские газеты, проникавшие в самые глухие углы. В городах создавались театры и рабочие клубы, открывавшие бесплатный доступ новому массовому зрителю.

Для освобождения женщины-работницы от тягот кухни создавались общественные столовые.

Особое внимание Советское правительство уделяло борьбе с массовой детской беспризорностью. По предложению Ленина Всероссийская чрезвычайная комиссия под руководством Феликса Дзержинского организовала детские колонии, где беспризорные дети приобретали трудовые навыки.

В годы гражданской войны рабочий класс показал замечательные образцы новых форм коммунистического труда. Вошли в быт коммунистические субботники — добровольный массовый выход на общественные работы Первый коммунистический субботник был устроен 10 мая 1Э19 г. на Московско-Казанской железной дороге.



Ленин назвал его «великим почином». Он видел в субботниках начало нового, коммунистического труда и зачаток новой трудовой дисциплины социалистического общества.



М.Соколов. В.И. Ленин на субботнике 1 мая 1920 года

Мирная передышка весной 1920 г.





После разгрома Колчака и Деникина Советская республика получила кратковременную передышку. Победа Красной Армии и борьба рабочих капиталистических стран против интервенции и блокады укрепили международное положение Советской России. Первой страной, подписавшей в феврале 1920 г. мир с Советской Россией, была Эстония.



В годы гражданской войны Советское правительство неоднократно предлагало державам Антанты мир, но все его предложения отвергались.



В начале декабря 1919 г. VII Всероссийский съезд Советов принял, по предложению Ленина, специальную резолюцию, в которой подтверждал «своё неуклонное стремление к миру». Резолюция в одиннадцатый раз предлагала всем державам Антанты, вместе или порознь, начать переговоры о мире.



Но и на этот раз мирные предложения советской власти не были приняты. Только в январе 1920 г. после разгрома главных сил контрреволюции Верховный совет Антанты вынес решение о прекращении экономической блокады Советской России. Но это решение не означало отказа Антанты от новых попыток интервенции.

Империалисты ожидали лишь удобного случая для того, чтобы натравить на Советскую Россию панскую Польшу Предупреждая об этом, Ленин писал в марте 1920 г.:

«Мы знаем, что Франция поджигает Польшу, бросая туда миллионы…» (Ленин, Соч., т. 30, стр. 368).



Советская власть принимала все меры к тому, чтобы избавить рабочих и крестьян от новой войны. В январе 1920 г. Совет народных комиссаров предложил Польше начать мирные переговоры, но польские паны не отвечали. 2 февраля Советское правительство обратилось к польскому народу с воззванием, предлагая покончить с войной и начать совместную борьбу с голодом и разрухой. Польские паны скрыли это воззвание от народа.



В начале марта 1920 г. Советское правительство в третий раз предложило Польше мир. Панская Польша на предложение не ответила и при содействии Антанты продолжала вооружаться.



Таким образом, военная опасность не была устранена. Демобилизовать Красную Армию было нельзя. Оставаясь под ружьём, многие части её включились в работу по заготовке дров, сбору хлеба, восстановлению транспорта. Ряд частей Красной Армии на Урале, в Сибири, на Украине был превращён в трудовые армии.



В феврале 1920 г. был создан Комитет по всеобщей трудовой повинности. Совет рабочей и крестьянской обороны был преобразован в Совет труда и обороны, и в помощь ему была создана Государственная плановая комиссия (Госплан).



С громадным упорством и героизмом Советская страна использовала короткую передышку для борьбы против голода, холода и эпидемий. Хозяйственное положение Советской республики было очень тяжёлым. Запасы сырья и топлива истощились.



Угля добывалась четвёртая часть того, что было перед войной.



Выплавка чугуна составляла около 3% довоенной. Выработка хлопчатобумажных тканей составляла лишь 5% довоенной выработки. Посевная площадь и урожайность хлебов резко снизились. После освобождения хлебных районов продовольственное положение Советской республики несколько улучшилось, но разруха на транспорте срывала перевозки хлеба. «Больных» паровозов насчитывалось до 60%.



Советское правительство укрепило продовольственный аппарат и улучшило работу продовольственных органов. На транспорт было направлено несколько тысяч коммунистов. Квалифицированные рабочие были возвращены с фронта на производство.



29 марта 1920 г. открылся IX съезд партии большевиков. Он обсудил вопросы, связанные с использованием мирной передышки для хозяйственного строительства. Решено было начать с восстановления транспорта, топливного дела и металлургии.

Ленин и Сталин защищали необходимость усиления единоначалия в хозяйстве. В первый период советской власти коллегиальность являлась школой обучения советских кадров. Но в годы гражданской войны, когда особенно требовались быстрые и оперативные решения и личная ответственность за исполнение этих решений, коллегиальность становилась помехой делу. Вот почему IX съезд партии вынес решение

«установить полное и безусловное единоначалие в мастерских и цехах, идти к единоначалию в заводоуправлениях и к сокращённым коллегиям в средних и высших звеньях административно-производственного аппарата».



Против этого решения на съезде выступила группа «демократического централизма» (децисты), куда вошло много бывших «левых коммунистов».



Извращая большевистский принцип демократического централизма, они требовали выборности в любых условиях, отказа от железной дисциплины, отстаивали безбрежную «коллегиальность» и отказывались от единоличного руководства в промышленности и в советском аппарате.



В условиях, когда вся страна напрягала все свои силы для борьбы, «демократические централисты» дезорганизовывали ряды партии, ослабляли диктатуру пролетариата и тем самым помогали заклятым врагам Советского государства, готовившимся к новому нападению на него.



С гибельными предложениями выступил в этот период и Троцкий, предлагавший превратить временные меры по милитаризации труда, вызванные гражданской войной и разрухой, в систему постоянного руководства рабочим классом и крестьянством.



В частности, Троцкий предлагал сделать постоянными трудовые армии, считая принуждение в отношении к крестьянству естественным методом руководства им со стороны рабочего класса.



Партия, добившаяся в гражданской войне укрепления военнополитического союза рабочего класса со средним крестьянством, отвергла все эти гибельные предложения.



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