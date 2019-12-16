Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 декабря 2019

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Анкара может признать геноцид коренных американцев в США в ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.

«Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — заявил он в эфире телеканала A Haber.

Напомним, ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, которая признаёт истребление полутора миллионов армян в 1915 году геноцидом.

Это обострило и без того непростые в последнее время отношения Анкары и Вашингтона. И нет никаких сомнений в том, что Штатами это было сделано в пику взбунтовавшейся Турции.

Однако, если в итоге истребление коренного североамериканского народа будет признано геноцидом, это будет неожиданно позитивный результат внутринатовской пикировки.

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