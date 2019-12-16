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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 декабря 2019

10:47. 16 декабря 2019 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ПНС обвиняет ОАЭ и Россию в поддержке наступления Хафтара



ПНС Ливии, используя показания пленного полковника ВВС Хафтара, фактически обвинила ОАЭ и Россию в том, что они координируют и обеспечивают наступление войск Хафтара на Триполи.

Пилот военно-воздушных сил Халифы Хафтара, который был задержан после того, как его MIG-23 был сбит несколько дней назад, рассказал, как русские и Эмираты принимают участие в боях за Триполи; Россия планирует тактику, а ОАЭ использует беспилотники.

Амер аль-Джагам, заместитель командующего военно-воздушными силами Хафтара и командир авиабазы ​​Аль-Ватия, сбитый силами правительства Национального согласия (ПНС) проводящими операцию «Вулкан ярости», признался военным следователям, что офицеры ОАЭ проводят атаки беспилотников с авиабазы ​​Аль-Хадим в Мардж – к востоку от Бенгази – и что у них есть еще один командный пункт в Раджме, где базируется командование сил Хафтара.

Он также признал, что наносил авиаудары по Бенгази, Дерне, южному региону и Триполи.

Аль-Джагам рассказал, что россиянам поручено заниматься тактикой наземного боя, обеспечением технической и технологической поддержки войск Хафтара, что они находятся в Каср Бен Гашире в южной части Триполи и городе Тархуна, и добавил, что они занимаются обслуживанием самолетов Су, ремонтом и восстановлением этих и других боевых машин на авиабазе Аль-Ватия.

«В ходе операции «Вулкан ярости», несколько русских были убиты, а другие получили ранения, когда они попали под артиллерийский обстрел в Каср-Бен-Гашире. В то же время несколько офицеров ОАЭ также были убиты в результате авиаударов сил ПНС по авиабазе Аль-Джуфра. Остальные офицеры ОАЭ покинули авиабазу "- добавил Аль-Джагам.

Он указал, что воздушные удары по Таджура, Мисрата, аэропортам Митига, Зувара и другим странам были осуществлены самолетами Эмиратов, заявив, что ВВС было поручено проложить путь для продвижения наземных войск, но они не смогли продвинуться вперед.

«Пилот, совершивший авиаудар по Фурнай, в результате которого погибли трое детей, был гражданином Ливии, и он вылетел с авиабазы ​​Аль-Ватия» – сообщил Аль-Джагам.

http://perevodika.ru/articles/1207427.html – цинк

И до кучи.



1. Персонаж, который допрашивает пленного полковника ВВС на заглавной фотографии находится в розыске за связи с ИГИЛ.
2. На днях в результате авиаудара ВВС Хафтара был уничтожен турецкий военно-транспортный самолет доставлявший оружие для Сарраджа.
3. Египет выражает полную политическую поддержку подконтрольному Хафтару "парламенту Ливии" и сокращает свое присуствие в Триполи.
4. Турция продолжает угрожать развертыванием регулярных войск на территории Ливии.Это может стать возможно уже в январе-феврале.

В целом, конфликт уже полностью интернационализирован и за обеими воюющими сторонами стоят группировки стран преследующих в Ливии свои интересы.

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Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США | Русская весна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Анкара может признать геноцид коренных американцев в США в ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.

«Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — заявил он в эфире телеканала A Haber.

Напомним, ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, которая признаёт истребление полутора миллионов армян в 1915 году геноцидом.

Это обострило и без того непростые в последнее время отношения Анкары и Вашингтона. И нет никаких сомнений в том, что Штатами это было сделано в пику взбунтовавшейся Турции.

Однако, если в итоге истребление коренного североамериканского народа будет признано геноцидом, это будет неожиданно позитивный результат внутринатовской пикировки.

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Новый опасный враг заходит в Сирию

Новый опасный враг заходит в Сирию | Русская весна

Саудовская международная компания «Saudi Aramco» намерена инвестировать в разработку нефтяных месторождений на территории оккупированной американцами части провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. 

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Saudi Aramco — это гигантская компания, которая работает в области нефти, природного газа, нефтехимии и связанных с этим работ, таких как разведка, добыча, переработка, распределение, отгрузка и маркетинг.

Буквально на днях «Aramco» стала самой ценной компанией в мире за всю историю человечества. Ее капитализация достигла 1,9 трлн долларов в первый день торгов в Эр-Рияде. Крупнейший в мире виновник климатического кризиса был оценен больше, чем Apple и Facebook — ранее самые ценные и пятые по величине компании в мире соответственно — вместе взятые. Это также в два раза больше Amazon, Alphabet, Google, и больше, чем следующие пять нефтяных компаний вместе взятых.

«Aramco» уже приступила к осуществлению практических шагов по разработке нефтяных месторождений в Сирии, для чего группа представителей компании прибыла с официальным визитом на нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр эз-Зор. Инвестиции будут сделаны через контракты, подписанные Aramco с правительством США, силы которых оккупировали большую часть месторождений нефти и газа на северо-востоке Сирии.

Стоит отметить, что американская администрация через своего президента Дональда Трампа неоднократно заявляла в последние дни, что она направит выручку с продажи краденного богатства Дейр эз-Зора, Хасаки и Ракки напрямую на противостояние законному правительству Сирии во главе с Башаром Асадом, а также противодействие интересам России и Ирана в Сирии.

Такая позиция США еще раз демонстрирует, что единственная и истинная цель их нахождения в Сирии — это не борьба с терроризмом и помощь в восстановлении страны, а только разграбление и продажа сирийской нефти, что, впрочем, не отрицают уже и первые лица США. 

Однако, появление в Сирии такого гиганта свидетельствует об уверенности американского руководства в том, что нефтяные месторождения в обозримом будущем останутся под их контролем, что на самом деле может не соответствовать действительности. Ситуация на севере страны уже показала, что события могут развиваться далеко не по плану Вашингтона и что в таких обстоятельствах Штаты не брезгуют предательством своих союзников.

Как США будут регулировать свои отношения с самой богатой компанией в мире в случае потери контроля над нефтяными месторождениями, остается большим вопросом. В любом случае саудиты стали первой, но далеко не последней «ласточкой», прилетевшей на краденную американцами сирийскую нефть.

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Метки: главное, компиляция

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