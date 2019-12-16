Переворот магнитных полюсов и катастрофические последствия для жизни

Северный магнитный полюс, движется в сторону Азии. Южный магнитный полюс направляется в сторону Австралии. Это все является частью крупномасштабного события – смены полюсов планеты.

Магнитное поле Земли защищает жизнь от вредного солнечного излучения, отклоняя заряженные частицы. Оно окружает нашу планету подобно невидимому силовому полю.

Это поле непрерывно изменяется, как показывают многочисленные глобальные магнитные реверсы, где северный и южный магнитные полюса меняются местами.

При развороте магнитное поле не будет равно нулю, но приобретет более слабую и сложную форму.

Мощность этого силового щита защищающего нас от губительного космического излучения может упасть до 10% от современной прочности и образование магнитных полюсов на экваторе или даже одновременное существование нескольких северных и южных магнитных полюсов.

Геомагнитные инверсии происходят в среднем несколько раз в миллион лет. Интервал между разворотами очень неравномерен и может составлять до десятков миллионов лет.

Возможны также временные и неполные обращения, известные как события и экскурсии, в которых магнитные полюса удаляются от географических полюсов, прежде чем вернуться обратно к своим первоначальным местоположениям.

Последний полный переворот, Брунс-Матуяма, произошел около 780 тысяч лет назад. Временная реверсия, геомагнитное событие Лашампа, произошло около 41 000 лет назад. Оно длилось менее 1000 лет с фактическим изменением полярности, длящимся около 250 лет.

Когда полюса переворачиваются, магнитное поле ослабляет свой защитный эффект, позволяя повышенным уровням излучения достигать поверхности Земли.

Увеличение числа заряженных частиц, достигающих Земли, приведет к увеличению рисков для спутников, авиации и наземной электрической инфраструктуры.

Геомагнитные бури дают нам слабое представление того, что мы можем ожидать с ослабленным магнитным щитом.

В 2003 году так называемый шторм на Хэллоуин вызвал локальные отключения электросетей в Швеции, потребовал переориентации полетов во избежание отключения связи и радиационного риска, а также нарушил работу спутников и систем связи.

Этот шторм был незначительным по сравнению с другими штормами недавнего прошлого, такими как супер-шторм “событие Каррингтона” в 1859г, который вызвал полярные сияния вплоть до Карибского моря.

Влияние крупного шторма на современную электронную инфраструктуру полностью не известно. Конечно, любое время, проведенное без электричества, отопления, кондиционирования воздуха, GPS или интернета, будет иметь серьезные последствия; широко распространенные отключения могут привести к экономическим убыткам, измеряемым десятками миллиардов долларов в день.

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С точки зрения жизни на Земле и прямого воздействия реверса на наш вид мы не можем определенно предсказать, что произойдет, поскольку современные люди не существовали во время последнего полного реверса.

Несколько исследований пытались связать прошлые реверсы с массовыми вымираниями-предполагая, что некоторые реверсы и эпизоды расширенного вулканизма могут быть вызваны общей причиной.

Однако нет никаких доказательств какого-либо надвигающегося катаклизмического вулканизма, и поэтому нам, вероятно, придется бороться с электромагнитным воздействием, если поле относительно скоро обратится.

Мы знаем, что многие виды животных обладают той или иной формой магниторецепции, которая позволяет им чувствовать магнитное поле Земли.

Они могут использовать его для помощи в дальней навигации во время миграции. Но неясно, какое влияние может оказать такое обращение на такие виды.

Ясно лишь то, что ранние люди действительно сумели пережить событие Лэшэмпа, и сама жизнь пережила сотни полных обращений, о которых свидетельствуют геологические записи.

Магнитное поле Земли генерируется в жидком ядре нашей планеты путем медленного вспенивания расплавленного железа.

Подобно атмосфере и океанам, то, как оно движется, управляется законами физики. Поэтому мы должны быть в состоянии предсказать “погоду ядра”, отслеживая это движение, точно так же, как мы можем предсказать реальную погоду, глядя на атмосферу и океан.

Разворот полюсов можно сравнить с определенным типом шторма в ядре, где динамика-и магнитное поле-идут наперекосяк (по крайней мере, на короткое время), прежде чем снова успокоиться.

Когда Произойдет Следующий Разворот?

Мы “запаздываем ” на полный разворот. Поле Земли в настоящее время уменьшается со скоростью 5% в столетие.

Таким образом, ученые предположили, что поле может измениться в течение следующих 2000 лет. Но установить точную дату будет сложно.

Трудности предсказания погоды за пределами нескольких дней широко известны, несмотря на то, что мы живем внутри и непосредственно наблюдаем за атмосферой.

Однако предсказать земное ядро – гораздо более сложная перспектива, главным образом потому, что оно погребено под 3000 км горных пород, так что наши наблюдения скудны и неясны.

Однако мы не совсем слепы: мы знаем основной состав материала внутри ядра и то, что он жидкий.

Глобальная сеть наземных обсерваторий и орбитальных спутников также измеряет изменение магнитного поля, что дает нам представление о том, как движется жидкое ядро.

Недавнее открытие реактивного потока внутри ядра подчеркивает нашу развивающуюся изобретательность и растущую способность измерять и выводить динамику ядра.

В сочетании с численными моделями и лабораторными экспериментами для изучения динамики жидкости в недрах планеты, наше понимание развивается быстрыми темпами.

Перспектива того, что мы сможем спрогнозировать земное ядро, возможно, не слишком далека от достижения.

Мы вступаем в очередной солнечный цикл, который, по мнению астрономов, будет очень слабым. Но поскольку мы находимся в середине смещения полюса, защита слабее, и даже средняя геомагнитная буря будет иметь последствия.

Будьте готовы!