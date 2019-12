Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2019

Поклонника нацистов обидеть может каждый

В чемпионате Испании во втором дивизионе фанаты "Райо Вальекано" довели до слез украинского футболиста Романа Зозулю, затроллив его кричалками про то, что он украинский нацист. В результате чего матч был прерван.Зозуля с 2014 года поддерживал евромайдан, собирал деньги на АТО, вывешивал фото Бандеры у себя на странице в соц.сетях и в целом вел себя как типичный свидомый рагуль. Это почти сразу привело к проблемам в Испании, так как даже фанаты команды в которой он там играл (а это был как раз тот самый "Райо Вальекано"), требовали от руководство прогнать нациста нафиг, что привело к скитаниям нациста Зозули по Испании (когда Зозуля пытался перейти в "Овьедо", уже фанаты "Овьедо" требовали от руководства клуба не подписывать нациста), а на стадионах ему периодически "напоминают" о том, в какие цвета он окрасил себя.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сделайте это, Владимир, пусть все сядут

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Германии потребовали привлечь ДНР и ЛНР к «нормандским переговорам»

В Германии заявили, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое заявление в воскресенье, 15 декабря, сделал глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции «Альтернатива для Германии» бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ. В Минске он встретился с представителями Республик. «В переговорах в формате „нормандской четверки“ — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник — это ДНР и ЛНР», — сказал Оэмэ. Он добавил, что выступил в Совете Европы с инициативой наладить и продвинуть переговоры с Республиками Донбасса. «В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию», — сказал парламентарий. «Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в „нормандском формате“, и налаживать прямой диалог между Республиками Донбасса и Украиной», — сказал уполномоченный представитель Луганской Народной Республики на переговорах контактной группы, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова также поприветствовала такую инициативу. Напомним, Владимир Зеленский уже после избрания на пост президента заявил, что вести переговоров с «террористами» не станет. Как сообщала «Русская Весна», другой член бундестага от «Альтернативы для Германии» рассказал, как его сына чуть было не выгнали из класса после вопроса о Путине. Читайте также: Сурков не видит разницы между командами Порошенко и Зеленского

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Капитуляция перед Россией»: Зеленскому угрожают масштабными кровопролитиями на Украине

На Украине продолжаются дискуссии на тему сотрудничества с Россией. Многие выражают опасения, что Владимир Зеленский сдаст позиции, и в противостоянии с Москвой победителем выйдет Кремль. Волонтер и участница «АТО» Маруся Зверобой позвала украинского президента на личную встречу, чтобы обсудить все нюансы решений Зеленского по вопросу выполнения «минских договоренностей». В собственном Telegram-канале она написала, что лидер государства должен обсудить с ней тему национальной безопасности, прежде чем его окружение «утопит всех в крови». Зверобой отметила, что в случае положительной реакции Владимира Зеленского она даже готова пожать ему руку. «Просто объясню по пунктам, чего хотят те, кто постоянно гудят у тебя под офисом!» — написала женщина. Участница «АТО» предупредила, что оттягивать встречу не стоит. Она объяснила это возможными последствиями. Хотя и не уточнила, о каком именно исходе идет речь. Впрочем, учитывая накаленную ситуацию на Украине, вполне обоснованно предположить, что ждать мирного урегулирования вопроса не стоит. Оголтелая толпа, выступающая против соблюдения «Минских договоренностей», готова идти на самые необдуманные шаги. Ответит ли положительно на призыв Зверобой Зеленский — вопрос сложный. Но переговоры с одной из активисток помогут выиграть время. Украинский президент попросту может обмануть бывшую «АТОшницу». Вот только возникают сомнения, что гарант «незалежной» воспользуется подобным шансом, чтобы добиться для себя положительных результатов. Читайте также: Зеленский озвучил «формулу будущего» для Украины Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Порошенко сделал громкие заявления и назвал главное событие в своей жизни (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший президент Украины Петро Порошенко выступил по окончании «литургии», посвященной первой годовщине создания так называемой «Православной Церкви Украины». Порошенко сделал ряд громких заявлений в Михайловском Златоверхом соборе, где и состоялось это, скорее политическое, чем религиозное, собрание. Он отметил, что «объединительный собор» и получение «томоса» об автокефалии стали главным событием его жизни. «Когда год назад мы услышали эту новость, то вся площадь плакала от счастья. Запомните эти эмоции. И во время собора в Софии, где я имел высокую честь присутствовать, мне казалось, что там Пресвятая Богородица и Святой Дух вместе с нами», — заявил Порошенко, рассказывая о своих «достижениях». По мнению Порошенко, «новая церковь» находится в начале большого пути. Препятствием становлению раскольников внутри страны является тот факт, что нынешняя власть не может обеспечить выполнение принятого закона о переименовании других церквей (иными словами – не вмешивается в дела Церкви и не занимается насильственным отъемом имущества у прихожан УПЦ) «Те прихожане, которые добровольно переходят в ПЦУ, подвергаются преследованиям и нуждаются в нашей защите. И за рубежом оказывают сопротивление, — отметил Порошенко. Только что обнародовано, что бывший министр обороны Греции делал все для того, чтобы Элладская церковь не признала ПЦУ. И Кремль считает это государственной задачей — разрушать нашу церковь. Ничего у них не получится», – отметил бывший украинский лидер, которого небезосновательно сравнивают с Иудой. Читайте также: Во Львове волонтёры ВСУ устроили распродажу женских шуб, которые намародёрили на Донбассе

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Благодаря кому они неприкасаемы?

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Зеленский рассказал, что поможет закончить войну на Донбассе

По мнению президента Украины, встреча «Нормандской четверки» по вопросам Донбасса дает возможность достичь важного результата — завершения военного конфликта на Украине. Об этом Зеленский заявил российским журналистам во время саммита в «Нормандском формате». Журналисты спросили украинского гаранта, как прошла встреча с Президентом России Владимиром Путиным, на что он ответил: «Первая встреча, личная. Поговорили, поднимали очень важные вопросы». «Я считаю, что правильное начало, в принципе, на таких встречах такого формата: у нас есть возможность достичь результата — конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через четыре месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить, и действительно очень много разных мнений, много разных вопросов», — добавил президент Украины. По заверениям Зеленского, украинская сторона обладает «немножко другими взглядами» на Минские договоренности, но главное — положено начало общению. Читайте также: Человек без лица: неизвестный герой войны на Донбассе, чью работу видели по всему миру (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Информационные войска Украины

Механизм диверсионно-психологической войны

Ни для кого не секрет, что Украина при прямой поддержке и финансировании со стороны США, ведёт активную информационную войну против Донбасса. Со своей стороны, Донбасс борется и достаточно эффективно, хоть силы, мягко говоря, не равны. За эти годы из открытых источников удалось собрать данные и провести анализ полученной информации о силах, средствах и методах информационной войны со стороны Украины.По состоянию на декабрь 2019 г. на территории Украины развёрнута сеть центров информационно-психологических операций (далее ЦИПсО), курируемых спецслужбами США. Украинские ЦИПсО используют собственные и привлекаемые средства массовой информации и ресурсы Интернета.разведывательно-подрывная деятельность;контрразведывательные мероприятия;выявление потенциальных противников внутри Украины посредством инвентаризации компьютерной сети региональных Интернет-провайдеров;профилактическая и превентивная деятельность по дезинформации населения;информационный терроризм;«слив» нужной информации;деморализация гражданского населения и военнослужащих Донбасса;проведение и сопровождение информационных спецопераций;формирование общественного мнения;создание и публикация «фейковой» информации, фото/видео материалов.Кроме официальных украинских СМИ, под руководством украинских сил ИПсО действует несколько тысяч ресурсов в сети Интернет – информационно-новостных сайтов, «пабликов» в соцсетях, скоординированных групп пользователей соцсетей. Также украинские ИПсО взаимодействуют с оппозиционными ресурсами в РФ и с их позиций действуют на Донбассе. Также, при поддержке иностранных спецслужб украинские силы ИПсО используют западные СМИ.Стандартная структура украинских центров ИПсО включает в себя:аналитический отдел;отдел наблюдения и специальных действий (в составе группы информационного обеспечения и группы специальных действий);отделение печатной пропаганды;отделение информационно-компьютерных технологий;отделение телекоммуникационных сетей.В составе силовых структур Украины центры ИПсО существуют в следующих ведомствах:в составе Сил специальных операций (ССО);в составе штаба Операции объединенных сил;в рамках пресс-службы бригад ВСУ – подразделений Сухопутных войск МОУ в составе группировки войск Операции объединенных сил;в составе Службы безопасности Украины.В составе Сил специальных операций (ССО) действуют 4 центра ИПсО:16-й центр ИПсО (А1182, Гуйва, Житомирская обл.);72-й центр ИПсО (А4398, Бровары, Киевская обл.);74-й центр ИПсО (А1277, Львов);83-й центр ИПсО (А2455, Одесса).При этом численность личного состава 72-го ЦИПсО составляет 146 человек, все – офицеры младшего и старшего командного состава. Учитывая оклад офицера ВСУ по состоянию на 2019 г. в размере 11700 грн (лейтенант) и 15600 грн (полковник), завтра на содержание 72-го ЦИПсО составляют 1708200 – 2277600 грн. (или в среднем около 2 млн грн.) в месяц.Также в сети Интернет членами хакерских групп публиковались данные о численности командного состава 74-го ЦИПсО в количестве 14 и 22 командиров подразделений. Исходя из стандартной организационно-штатной структуры в/ч ВСУ, численность личного состава 74-го ЦИПсО предположительно также составляет 140-150 человек.Данных по численности личного состава 16-го и 83-го ЦИПсО в открытом доступе обнаружено не было, однако учитывая аналогичный объём работ с 74-м и 72-м ЦИПсО, численность этих центров также составляет 140-150 человек в каждом.Таким образом, общее количество сотрудников центров ИПсО в составе Сил специальных операций Украины насчитывается 560-600 человек, денежное содержание которых составляет не менее 7 млн грн. в месяц.Помимо этого, за период 2017-2019 гг. на украинском сайте государственных тендерных закупок «Прозорро» было обнаружено большое количество заявок от указанных выше ЦИПсО с суммами на отдельные виды работ.Например, в 2017 г.:А4398 (72-й ЦИПсО) разместил 25 заявок на сумму 8 968 000 грн;А1277 (74-й ЦИПсО) разместил 6 заявок на сумму 752 000 грн;А2455 (83-й ЦИПсО) разместил 6 заявок на сумму 663 000 грн.Т.е. за один только год, помимо денежного содержания сотрудников, дополнительное финансирование ЦИПсО для проведения информационно-пропагандистских акций (ИПА) составило сумму 10 383 000 грн.В составе СБУ центры ИПсО существуют на базе:Департамента контрразведки (ДКР);Департамента оперативно-технических мероприятий (ДОТЗ);Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД);Управления специальной связи (УСЗ).В структуре СБУ информационные акции на своей и чужой территории осуществляются всеми существующими оперативными подразделениями. В частности, в структуре Департамента защиты национальной государственности СБУ функции ИПсО выполняют:Управление контрразведки по защите национальной информационной сферы;Управление по вопросам безопасности избирательного процесса.Департамент защиты национальной государственности СБУ включает главные отделы при областных УСБУ и сектора при межрайонных отделах. В структуре Центрального Управления СБУ также имеется профильное подразделение ИПсО.Также в результате анализа информации из открытых источников стало известно, что сотрудники ЦИПсО Департамента контрразведки СБУ плотно взаимодействуют с 8-м полком специального назначения ГУР МОУ. При этом в СБУ создан специальный отдел, который непосредственно занимается организацией диверсионно-террористической деятельности на территории Республик – возглавляет его начальник Департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной «Хутор». В настоящее время в г. Старобельске Луганской обл. развернут сводный отряд 8-го полка спецназначения численностью 130-150 человек, что также позволяет сделать оценочные выводы о размере финансирования данного подразделения.К своим операциям сотрудники СБУ активно привлекают исполнителей из хакерского сообщества, являющихся агентами СБУ (добровольными и такими, которые завербованы в результате раскрытия совершённых ими преступлений). Все мероприятия СБУ непосредственно курируются кадровыми сотрудниками ЦРУ США.В настоящее время в составе группировки Операции объединенных сил на Донбассе задействованы следующие подразделения Вооруженных сил Украины:20 бригад Сухопутных войск;3 подразделения Военно-морских сил;1 бригада Военно-воздушных сил;3 полка специального назначения Главного управления разведки.При этом на базе как самого штаба Операции объединенных сил, так и на базе каждой бригады ВСУ существуют свои собственные пресс-службы в общем количестве 27 подразделений ИПсО.Центры ИПсО в других ведомствах и организациях УкраиныПо данным, полученным в результате анализа открытых источников, подразделения ИПсО и схожие по функционалу структуры имеются также в следующих украинских ведомствах:ДССЗЗІ Украины (Госцентр защиты информационно-телекоммуникационных систем);CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine);Министерство информационной политики;Министерство внутренних дел.Отдельного интереса заслуживает CERT-UA (сокр. Computer Emergency Response Team of Ukraine – Украинская служба реагирования на компьютерные инциденты) – специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты и противодействия киберугрозам (ГЦКЗ) Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). CERT-UA аккредитована в FIRST (сокр. Forum for Incident Response and Security Teams – Форум для команд, занятых реагированием на инциденты в области информационной безопасности). По состоянию на 2017 г., членство в FIRST в рамках противодействия киберугрозам на международном уровне уже предоставляло возможность оперативно взаимодействовать с 307 командами реагирования на компьютерные инциденты (CERT) из 67 стран мира. https://asd.news/articles/ukraina/informatsionnye-voyska-ukrainy/ – цинк

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com