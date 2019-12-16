Новости Украины и Новороссии 16 декабря 2019

В Германии заявили, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.

Такое заявление в воскресенье, 15 декабря, сделал глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции «Альтернатива для Германии» бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ. В Минске он встретился с представителями Республик.

«В переговорах в формате „нормандской четверки“ — Германии, Франции, России и Украины — отсутствует очень важный участник — это ДНР и ЛНР», — сказал Оэмэ.

Он добавил, что выступил в Совете Европы с инициативой наладить и продвинуть переговоры с Республиками Донбасса.

«В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию», — сказал парламентарий.

«Для нас абсолютно важно, чтобы был диалог с теми, кто принимает участие в „нормандском формате“, и налаживать прямой диалог между Республиками Донбасса и Украиной», — сказал уполномоченный представитель Луганской Народной Республики на переговорах контактной группы, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова также поприветствовала такую инициативу.

Напомним, Владимир Зеленский уже после избрания на пост президента заявил, что вести переговоров с «террористами» не станет.

Как сообщала «Русская Весна», другой член бундестага от «Альтернативы для Германии» рассказал, как его сына чуть было не выгнали из класса после вопроса о Путине.

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