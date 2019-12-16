Мертвые лежали повсюду. Как Америка устроила «химический Чернобыль» в Индии

За катастрофой в Чернобыле твердо закрепилась репутация самого страшного техногенного бедствия в истории человечества. Чернобылю посвящают книги, фильмы, сериалы.

Для обывателей часто оказывается откровением информация о том, что было что-то более чудовищное, чем атомная авария в СССР. Но катастрофа, происшедшая в Индии в декабре 1984 года, по числу жертв в разы превосходит случившееся в Чернобыле.

Особенно неохотно «ночь газа» в индийском Бхопале вспоминают в Соединенных Штатах. Еще бы, ведь тысячи людей погибли по вине американских бизнесменов, думавших исключительно о собственной прибыли.

Благотворные пестициды и американская прибыль

На рубеже 1960-х — 1970-х годов компания Union Carbide, гигант американской химической промышленности, получила разрешение индийского правительства на строительство в столице штата Мадхья-Прадеш — городе Бхопале — предприятия по производству пестицидов.

Для Индии, во многих регионах которой сельское хозяйство несло огромные потери от вредителей, пестициды были на вес золота. Поэтому первые годы бизнес шел отлично. Однако наметившийся в начале 1980-х годов экономический кризис привел к снижению спроса на продукцию завода.

Головной офис Union Carbide требовал от дочерней компании Union Carbide India Limited (UCIL) принятия мер по снижению расходов. Самым простым решением оказалось сокращение заработной платы сотрудникам. В результате на заводе в Бхопале к 1984 году работало немало тех, кто имел весьма низкие профессиональные навыки.

В 1982 году аудиторы, проверявшие предприятие, в своем отчете отметили, что на заводе довольно формально подходят к соблюдению мер безопасности. Защитные системы, предназначенные для действий в чрезвычайных обстоятельствах, находились в неисправном состоянии. Однако отчет не заставил руководителей предприятия исправить выявленные недостатки.





Токсичнее, чем хлор и фосген

Завод в Бхопале выпускал инсектицид севин, производившийся при помощи реакции метилизоцианата с α-нафтолом в среде четырёххлористого углерода.

Метилизоцианат (CH3NCO) является одним из самых высокотоксичных веществ, применяемых в промышленности. Он более токсичен, чем хлор и фосген. Отравление метилизоцианатом вызывает быстрый отек легких. Он воздействует на глаза, желудок, печень и кожу. Метилизоцианат хранился на заводе в трёх частично вкопанных в землю ёмкостях, каждая из которых могла вместить около 60 тысяч литров.

С учетом высокой токсичности вещества, а также невысокой температуры кипения (39,5 °С) были предусмотрены несколько вариантов защиты. Однако в ночь со 2 на 3 декабря не сработал ни один.

Ядовитый туман

В одну из трех емкостей с метилизоцианатом попала вода, что вызвало химическую реакцию. Температура вещества быстро превысила уровень кипения, что привело к повышению давления и разрыву аварийного клапана.

Незначительные выбросы происходили регулярно, были даже случаи отравления сотрудников. Поэтому, когда приборы зафиксировали утечку в ночь на 3 декабря, персонал завода поначалу не понял всю серьезность происходящего.

К химическому заводу вплотную прилегали жилища местной бедноты. Обитатели этого густонаселенного района крепко спали, когда ядовитое облако накрыло их дома.

Газ, будучи тяжелее воздуха, стелился по земле. Многие малыши, заснувшие в своих кроватках, уже никогда не проснулись. Взрослые из сна попадали прямо в кромешный ад: жуткая боль в груди, резь в глазах, тошнота и кровавая рвота… Люди не понимали, что происходит.

Лишь когда зазвучали сирены химзавода, жители Бхопала поняли, что произошла авария. В панике они пытались вырваться из ядовитого тумана. Но понять ночью, куда бежать, было сложно. Одним повезло, и они сумели вырваться из зоны отравления. Другие же, наоборот, уходили к самому эпицентру и там в муках умирали.

«Мне и моим ребятам пришлось собирать трупы»

Выброс продолжался в течение полутора часов, и за это время в атмосферу было выброшено более тонны ядовитых паров.

«Люди падали на землю, изо рта у них шла пена. Многие не могли открыть глаза. Я проснулась после полуночи. Люди выбегали на улицу кто в чем был…» — вспоминала местная жительница Хазира Би, одна из тех, кому в ту ночь повезло.

Глава полиции Бхопала впоследствии в интервью британским журналистам вспоминал: «Начался рассвет, и перед нами представала более ясная картина масштаба катастрофы. Мне и моим ребятам пришлось собирать трупы. Мертвые тела лежали повсюду. Я подумал: боже мой, что это? Что случилось? Мы буквально онемели, мы не знали, что делать! »

Репортеры, прибывшие в переживший катастрофу город, рассказывали, что ничего подобного ранее им не приходилось видеть. На улицах вперемешку лежали тела людей, животных, птиц. А рядом находились ещё живые, но умирающие, буквально выплевывавшие кровавые куски собственных легких. В Бхопале не хватало медиков, да и те, кто там находился, просто не в состоянии были оказать помощь людям со столь тяжелым химическим поражением.

Мнимый саботаж

«Ночь газа», как назвали её местные жители, унесла жизни 3000 человек. В последующие трое суток количество жертв достигло 8000. Всего же число людей, умерших непосредственно в результате отравления ядовитым газом, составило, по разным оценкам, от 18 до 20 тысяч человек. Десятки тысяч стали инвалидами. Из 900-тысячного на тот момент населения Бхопала в той или иной степени пострадали свыше 570 тысяч человек.

Руководство компании Union Carbide придерживалось версии, согласно которой катастрофа произошла в результате саботажа: якобы некий уволенный сотрудник сознательно устроил попадание воды в цистерну с метилизоцианатом, чтобы отомстить работодателям.

Впрочем, никаких доказательств того, что саботажник в действительности существовал, предъявлено не было. В отличие от многочисленных нарушений мер безопасности, выявленных на предприятии.

Самое удивительное, что завод продолжал работу ещё на протяжении почти двух лет. Лишь после полной выработки имевшегося сырья он был остановлен.

Цена жизни — 2000 долларов

Компания Union Carbide отказывалась признавать свою вину в случившемся, переадресовывая претензии «дочке»: Union Carbide India Limited. В конечном итоге в 1987 году Union Carbide в рамках внесудебного урегулирования выплатила жертвам и пострадавшим 470 млн долларов в обмен на отказ от дальнейших судебных исков.

Эта сумма с учетом масштабов случившегося была попросту смехотворной: семьи погибших в итоге получили менее 2100 долларов за каждую потерянную жизнь, а пострадавшим заплатили от 500 до 800 долларов.

Трудно себе представить, какие суммы пришлось бы платить Union Carbide, случись катастрофа в США. Но белые господа ещё раз показали, что не считают каких-то там индийцев ровней себе.

Условное наказание

Лишь спустя 26 лет после катастрофы, в 2010 году, суд вынес приговор в отношении семи бывших руководителей индийского отделения компании Union Carbide. Их признали виновными в халатности, повлекшей гибель людей, и приговорили к двум годам условно и штрафу, эквивалентному 2100 долларам США.

Глава Union Carbide Уоррен Андерсон, которого индийские власти пытались привлечь к ответственности, избежал какого-либо наказания. Американские власти, к которым Индия обращалась с запросом, заявили, что не существует каких-либо доказательств причастности Андерсона к катастрофе в Бхопале.

Уоррен Андерсон умер в 2014 году в доме престарелых во Флориде в возрасте 92 лет.

По заявлениям индийских властей, в настоящий момент последствия катастрофы полностью преодолены. Жители Бхопала считают иначе: они говорят, что живут на отравленной земле, которая так никогда и не была очищена, а дети, рожденные десятилетия спустя после «ночи газа», страдают от наследственных болезней, причиной которых стало отравление их родителей.

На обложке: Демонстрация на улицах Бхопала против Union Carbide, 2010 год. © / Yann Forget /Commons.wikimedia.org

Источник: https://nstarikov.ru/mertvye-lezhali-povsjudu-kak-amerika-ustroila-himicheskij-chernobyl-v-indii-111068