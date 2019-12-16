Малороссийская цепь Москвы. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 5

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в пятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о процессах, происходивших в период нахождения Никиты Хрущева и Леонида Брежнева на высшем руководящем посту в Советском Союзе.

Почему именно термин “украинская группировка”, описывающий правящий элитный слой времен “брежневского правления”, гораздо полнее описывает сложившуюся тогда ситуацию “в верхах”, чем термин “днепропетровские”? Какую роль играла Украина в генезисе советского руководства в 50-х-70-х годах XX века?

На кого опирался Сталин в формировании правительственных структур Советского Союза?

Какую кадровую стратегию выбрал Никита Хрущев после марта 1953 года? Что стало причиной передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР? Для чего “украинской группировкой” инициировалась реформа системы управления государством в конце 50-х годов? Почему Никита Хрущев стал неугоден “украинскому клану”?

Какую стратегию управления страной выбрал Леонид Брежнев? Что послужило причиной “застоя”? Почему именно Михаил Горбачев стал избранником партийной номенклатуры?

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