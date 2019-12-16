Главная » История, Мировоззрение

Малороссийская цепь Москвы. Александр Пыжиков

20:46. 16 декабря 2019 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 5

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в пятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о процессах, происходивших в период нахождения Никиты Хрущева и Леонида Брежнева на высшем руководящем посту в Советском Союзе.

Почему именно термин “украинская группировка”, описывающий правящий элитный слой времен “брежневского правления”, гораздо полнее описывает сложившуюся тогда ситуацию “в верхах”, чем термин “днепропетровские”? Какую роль играла Украина в генезисе советского руководства в 50-х-70-х годах XX века? 

На кого опирался Сталин в формировании правительственных структур Советского Союза? 

Какую кадровую стратегию выбрал Никита Хрущев после марта 1953 года? Что стало причиной передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР? Для чего “украинской группировкой” инициировалась реформа системы управления государством в конце 50-х годов? Почему Никита Хрущев стал неугоден “украинскому клану”? 

Какую стратегию управления страной выбрал Леонид Брежнев? Что послужило причиной “застоя”? Почему именно Михаил Горбачев стал избранником партийной номенклатуры?

Рекомендуем:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

=======================================================================

Александр Пыжиков

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/malorossiyskaya-tsep-moskvy-aleksandr-pyzhikov

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия. Настоящая история. Малороссийская цепь Москвы
... Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в третьем видео из... Александр Владимирович========================================================================== Комсомольская площадь 107140 Россия, Москва +7 (495) 755 44 13 Александр...
Западничество как орудие уничтожения России
...жандармов, Дмитриев-Мамонов, Александр Сергеевич Меньшиков, князь, ... за помощью к малороссийскому духовенству, прошедшему выучку... в Москве”. Постепенно киевские ученые заполонили Москву. Полагая...мнению Толанда, составят цепь всемирного братства исповедующих “...
Бэкграунд, выпуск-270 за 18 августа 2012
... русского языка, ни Москвой, ни Россией отнюдь...- это практически непрерывная цепь военных агрессий запада, ...» российский политолог Александр Нагорный:Цитата: Александр Нагорный, политолог.... тысяч выходцев из малороссийских губерний сражались с наполеоновскими...
Россия не теряла Украину, она сдала ее со своим прошлым
... — вспоминает пан Корчинский. Москва тоже до сих пор любит...год, издал Манифест к малороссийскому народу с осуждением гетмана... в пределы России. Цепь кровавых боев вплоть до... Владимир и Александр. Революция развела братьев навсегда. Александр сражался в ...
Кто раскачивал Россию для февральского переворота
...благодаря покровительству Великого Князя Александра Михайловича. Как указывают ...розенкрейцеры имели свои ложи в Москве, Саратове, Казани, Нижнем...1913 году «особую автономную цепь с тамплиерской окраской», ...Создаются ложи и в малороссийских губерниях. В 1900 ...
А.В. Пыжиков. Отречемся от украинского мифа
... «Евровидение», ухитрился ткнуть Москву носом в угол. В..., насквозь пропитанную полонизированной малороссийской поэтикой, стали покушаться ...к Украине.Порвать эту цепь возможно, когда правление...до конфликтов чужого омута.Александр Пыжиков, Профессор МПГУ,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)