Малороссийская цепь Москвы. Александр Пыжиков
Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 5
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в пятом видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о процессах, происходивших в период нахождения Никиты Хрущева и Леонида Брежнева на высшем руководящем посту в Советском Союзе.
Почему именно термин “украинская группировка”, описывающий правящий элитный слой времен “брежневского правления”, гораздо полнее описывает сложившуюся тогда ситуацию “в верхах”, чем термин “днепропетровские”? Какую роль играла Украина в генезисе советского руководства в 50-х-70-х годах XX века?
На кого опирался Сталин в формировании правительственных структур Советского Союза?
Какую кадровую стратегию выбрал Никита Хрущев после марта 1953 года? Что стало причиной передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР? Для чего “украинской группировкой” инициировалась реформа системы управления государством в конце 50-х годов? Почему Никита Хрущев стал неугоден “украинскому клану”?
Какую стратегию управления страной выбрал Леонид Брежнев? Что послужило причиной “застоя”? Почему именно Михаил Горбачев стал избранником партийной номенклатуры?
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/malorossiyskaya-tsep-moskvy-aleksandr-pyzhikov