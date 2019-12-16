“Кухарка может и должна управлять государством” . С. Кара-Мурза
Вспомним, как интенсивно и целенаправленно высмеивался в ходе перестройки афоризм Ленина о том, что "кухарка может и должна управлять государством". Уже забывшие о социальных антагонизмах советские люди доверились этому, и в советы всех уровней были избраны почти исключительно интеллигенты. Люди поверили, что "государством должен управлять ученый". Для доказательства проблема была перенесена в социальную плоскость и связана с именем Ленина. На деле же проблема философская и касается самой сущности власти, поставлена она была задолго до Ленина - Платоном, который и сформулировал принципы "грамматократии", власти образованных людей, ученых.
Дилемма "кухарка - ученый" формулирует проблему соответствия функций власти и типов мышления . "Кухарка" символизирует обыденное мышление , а "ученый" - специфическую научную рациональность . Создание в общественном сознании образа глупой неграмотной женщины в грязном переднике как альтернативы элегантному и умному депутату-ученому - элементарный подлог, о нем даже не стоит много говорить. А проблема в том, что принимать политические решения должен человек, обладающий именно обыденным сознанием, а не ученый. Обыденное сознание целостно, системно, оно воспринимает реальность со всеми ее неформализуемыми и неизмерямыми сторонами. Ученый же моделирует реальность, отвлекается от факторов, второстепенных с точки зрения процесса познания, но важных с точки зрения решения проблем. Весь пафос "кухарки" - прокормить семью с имеющимися средствами, обеспечить воспроизводство жизни . "Ученый" же нацелен на познание, на эксперимент . Тот объект, который находится в его власти, сам по себе не представляет для него самостоятельной ценности, а есть лишь носитель информации о целом классе подобных объектов. И ученый ради эксперимента не останавливается перед тем, чтобы вскрыть и сломать объект. Это свойство в ученом доведено до такой степени, что совершенно нормальным в науке явлением была постановка эксперимента на себе самом! Даже личность самого ученого в его глазах не представляет существенной ценности по сравнению с той информацией, которая может быть получена при ее разрушении. Наконец, вся деятельность "кухарки" сопряжена с любовью, она вся пронизана нравственными ценностями. "Ученый" же по определению должен быть беспристрастным и объективным, его решения свободны от моральных ценностей. Потому-то в западной социальной философии общепринято, что ученый по своему типу мышления не должен быть политиком, его роль - быть экспертом . Все это - банальные, прекрасно известные философам вещи. Архитекторы перестройки совершенно сознательно их скрыли.
(из книги "Интеллигенция на пепелище родной страны", 1996 г.)
Всё верно.
Но сначала пусть поуправляет самолётом и Карую Мурзу в него посадить.
А уж потом они ОБА начнут рулить государствами.))
…А проблема в том, что принимать политические решения должен человек, обладающий именно обыденным сознанием, а не ученый…
Это все равно что дать построить ракету туземцам.
Серый, серый…
А что разве Серый здесь не даёт бесценные советы как надо?
Разве Майдан из кухарок не сделал великой его Нэню?
Что Серый что Мурза – одного поля ягода. Им же хочется развалить страну – пускай пытаются. На их призывы пойдут те, кто хочет того же. Всем им туда и дорога.
Бездарно. Будь я у вас в руководстве, вы бы оба уже не работали. Эй, ихние начальники! Они плохо работают, скучно и полное отсутствие креатива. Лишите их там премии или отпуска. А лучше меня возьмите – я круче буду, с огоньком и выдумкой. В качестве презентации – первое задание бесплатно.
А почему ты НЕ у нас в руководстве а гремишь кастрюлями?
В школе плохо училась?
Третье место на городской олимпиаде по математике в 10 классе. Одно задание списать удалось, тоже навык иметь надо.
Ого. Уважаемо.
Впрочем судя по переипске нечто подобное и предполагал ))
Но вопрос почему Не во власти остался.
Почему?
Повеселили)
Полную цитату В.И.Ленина об этом – в студию. И весь базар.
Не весь.
Смотрим “документалистику” и про Ленина и ЕГО кухарок (как можно жить без прислуги)и про РАБОТЯГУ.
И что ему Ильичь наобещал.
https://www.youtube.com/watch?v=tcr_Tk3yR9A
Землю крестьянам говоришь?
ДАДИМ.
Метр на два и два в глубину
Я – за первоисточник. В оригинале.))