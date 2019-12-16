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Гениальные изобретения, которые мы потеряли. Д. Перетолчин

10:01. 16 декабря 2019 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Писатель Дмитрий Перетолчин рассказывает о неизвестных изобретениях наших учёных.

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Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eNyWcpHV7-g

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12010 1064
    ХОХОЛ 16 декабря 2019 в 10:20

    Потеряли то что НЕ изобрели замучанные Сталиным. А то что изобрели русские но выпускают НЕ в России не потеряли. Пользуемся.

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