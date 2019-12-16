Гениальные изобретения, которые мы потеряли. Д. Перетолчин
Писатель Дмитрий Перетолчин рассказывает о неизвестных изобретениях наших учёных.
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Потеряли то что НЕ изобрели замучанные Сталиным. А то что изобрели русские но выпускают НЕ в России не потеряли. Пользуемся.