«Европа нуждается в алиби». Как переписывание истории Второй мировой набирает обороты

Главы МИД одиннадцати стран, в том числе Россия и Сербия, осудили попытки фальсификации итогов Второй мировой войны, передает пресс-служба российского дипведомства.

«Исходим из необходимости неукоснительного соблюдения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведет мир к новой катастрофе», – говорится в совместном заявлении.

Современная тенденция

Главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист, писатель Александр Сосновский в материале для RT обращает внимание на тенденцию, сложившуюся в некоторых странах:

«Как бы хотели некоторые страны стряхнуть с мундиров своих дедов пепел жертв Второй мировой, переписать историю, надеть незаслуженные ордена и медали и превратиться из пособников нацистов в их победителей. Если им такую возможность дать, они оскорбительно поставят в один ряд Третий рейх и СССР, Гитлера и Сталина. Именно о такой опасности заявили главы МИД 11 стран мира, включая Россию и Сербию, потребовав сохранить и не искажать историческую правду о Второй мировой войне».

Сосновский рассказывает, как недавно он общался с редактором одной из литовских газет праворадикального толка. В частности, редактор, для которого Сосновский был представителем немецких СМИ, интересовался шансами правых получить власть.

«В конце беседы он, явно желая польстить „немцу“, снял куртку, под которой оказалась футболка с эмблемой легиона „Ваффен СС“. Это не феномен Литвы. Это образ жизни всех прибалтийских стран, которые ещё сравнительно недавно считались самыми советскими из советских. Ныне они борцы передового фронта за чистоту расы», – пишет автор.

По мнению Сосновского, последние годы балтийские республики находятся на передовой переписывания истории: "Это для них эсэсовец лучше красноармейца, Гитлер лучше Сталина, а русский язык – это язык агрессора. Поэтому они мужественно борются с памятниками советскому солдату, искореняют русский язык, объявляют Россию противником, ставят памятники нацистам, платят пенсию ветеранам СС, разрешают продажу нацистской литературы".

Образ современного неонациста

В настоящее время легко опознать современного неонациста, для которого Адольф Гитлер является практически героем. «Он всегда для собственного алиби станет рассказывать, что его лучший друг – еврей. По их логике, если у тебя друг еврей, то ты не можешь быть антисемитом», – объясняет Сосновский.

В пример журналист приводит рассказ сына гауляйтера и рейхсфюрера НСДАП Рудольфа Гесса Вольфа Рюдигера, который поведал о спасении еврейской семьи в Хрустальную ночь.

«Тогда отец немедленно позвонил Герману Герингу и потребовал, чтобы семью Томаса Манна не трогали и дали возможность уехать из Германии», – рассказал мне Вольф Рюдигер и гордо добавил: «Вот так мой отец спас еврейскую семью». Да, семь «своих евреев» спас. А остальные шесть миллионов? ".

Автор считает, что Европа нуждается в алиби, а чтобы скрыть свое страшное прошлое, в котором были и сторонники Гитлера, необходим виновный, и это Россия.

«Но как-то страшновато европейцам глаза в глаза сказать внукам победителей во Второй мировой, что их деды были хуже гитлеровцев. И тогда в ход идут иезуитские планы. Например, вытащить из затхлых могил трупы Бандеры и Шухевича, сделать из них героев для одних славян и натравить их на других славян».

Примечательно, что в ход идут лозунги по типу тех, что используются в странах Балтии:

"Русские – агрессоры, русский язык – вражеский, во Второй мировой (точнее – в Отечественной) главную победную роль сыграли украинцы. Вы помните: Украинский фронт брал Берлин, а [запрещенная в России]ОУН-УПА храбро билась против Гитлера и Сталина. Насчет Украинского фронта хотелось бы задать очень скользкий вопрос. Если националисты утверждают, что Красная армия ни при чем, а Берлин брал Украинский фронт, как быть с мифом про миллионы изнасилованных немок? Кто их насиловал в этом случае? " – приводит в пример Сосновский.

Фейки Второй мировой

Немецкие СМИ, по словам автора, сейчас соревнуются в скорости создания фейков о Второй мировой. Так, Die Welt и Deutsche Welle «старательно вдалбливают», что не было Красной армии, а были две «тоталитарные машины – Третий рейх и СССР».

«Кстати, а почему бы им не писать так, если один из самых известных российских журналистов, Алексей Венедиктов, в своем выступлении открыто говорит, что СССР был виновен в развязывании войны не менее, чем Германия? Владимир Познер, не смущаясь, заявляет, что мог бы повесить у себя дома акварели художника-любителя по фамилии Шикльгрубер. Эти люди ровно так же отрабатывают свою версию Второй мировой, как это делал литовец с майкой „Ваффен СС“. Не знаю, чей пепел и с какого мундира они стряхивают. Но очень хочется, чтобы и в их сердце постучал пепел жертв Второй мировой. Может, услышат? Очень надеюсь», – резюмирует Сосновский.

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