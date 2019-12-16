Чем нас кормят на самом деле
15:36. 16 декабря 2019 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Ликвидатор
Китай начал поставлять в Россию ПЛАСТИКОВУЮ ЕДУ
Китай начал поставлять в Россию ПЛАСТИКОВУЮ ЕДУ
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Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму.