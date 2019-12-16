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Чем нас кормят на самом деле

15:36. 16 декабря 2019 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Китай начал поставлять в Россию ПЛАСТИКОВУЮ ЕДУ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UasorR8EeHY

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