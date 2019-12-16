Больше приватизации, Самозанятых обложили, Вазелин в подарок // Галопом по Европам #129

В этом выпуске:

- Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах страны;

- Приватизация в России приобретает все более массовый характер;

- Госдума предлагает жильцам ветхих домов самим платить за свое переселение;

- Бывший мэр Нижнего Новгорода Булавинов вручил главе администрации Балахнинского района банку вазелина;

- Выездная проверка МЧС в одной из школ Нового Уренгоя закончилась для многих учеников простудой;

- Москве определились, куда будут отправлять вагоны с мусором;

- Между США и Китаем – торговое перемирие;

- Викиликс опубликовал новую порцию документов по использованию химоружия в Сирии;

- Власти калифорнийского города Окленда предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер;

- Росатом к 2024-му году обещает создать квантовый компьютер, но просит на денег на исследования;

- Рогозин хочет объединить все проекты Роскосмоса в единую госпрограмму;

- В Перми на митинг вышли работники завода имени Дзержинского;

- В Петрозаводске работники скорой помощи приостановили итальянскую забастовку.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PXx6uP4sitk