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Больше приватизации, Самозанятых обложили, Вазелин в подарок // Галопом по Европам #129

20:05. 16 декабря 2019 159 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В этом выпуске:
- Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах страны;
- Приватизация в России приобретает все более массовый характер;
- Госдума предлагает жильцам ветхих домов самим платить за свое переселение;
- Бывший мэр Нижнего Новгорода Булавинов вручил главе администрации Балахнинского района банку вазелина;
- Выездная проверка МЧС в одной из школ Нового Уренгоя закончилась для многих учеников простудой;
- Москве определились, куда будут отправлять вагоны с мусором;
- Между США и Китаем – торговое перемирие;
- Викиликс опубликовал новую порцию документов по использованию химоружия в Сирии;
- Власти калифорнийского города Окленда предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер;
- Росатом к 2024-му году обещает создать квантовый компьютер, но просит на денег на исследования;
- Рогозин хочет объединить все проекты Роскосмоса в единую госпрограмму;
- В Перми на митинг вышли работники завода имени Дзержинского;
- В Петрозаводске работники скорой помощи приостановили итальянскую забастовку.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PXx6uP4sitk

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 979 548
    Георгий 16 декабря 2019 в 21:35

    Семин не может не услужить своим американским хозяевам! Новости подаёт со смыслом до полностью наоборот! -”Путин обложил налогом самозанятых”! Не обложил, а дал возможность дополнительно зарабатывать, не хочешь – не регистрируйся, дело добровольное и даёт возможность получать безналичными от предприятий платя не 13, а 7%, притом, что пенсионерам полностью остаётся пенсия, как не работающим! И кто так может преподнести новость – ясное дело подпиндосник, работающий на разрушение России и нагнетающий напряжение в обществе. Ехал бы к своей семье в США, тем более что и гражданство,говорят, у него двойное, а не мутил здесь воду!

    Ответить
    1
  • 979 548
    Георгий 16 декабря 2019 в 21:38

    Семин не может не услужить своим американским хозяевам! Новости подаёт со смыслом до полностью наоборот! -”Путин обложил налогом самозанятых”! Не обложил, а дал возможность дополнительно зарабатывать, не хочешь – не регистрируйся, дело добровольное и даёт возможность получать безналичными от предприятий платя не 13, а 7%, притом, что пенсионерам полностью остаётся пенсия, как не работающим! И кто так может преподнести новость – ясное дело подпиндосник, работающий на разрушения России и нагнетающий напряжение в обществе. Ехал бы к своей семье в США, тем более что и гражданство,говорят, у него двойное, а не мутил здесь воду!

    Ответить
    1
  • 2602 1654
    чужой 16 декабря 2019 в 21:51

    Согласен, георгий, но тем не менее он есть. и сайт публикует, и соответствующие комментаторы здесь имеются. Надо продолжать жить как то.

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