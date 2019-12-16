Агрессия Запада против России. Первый поход Антанты

«Поход этот был комбинированный, ибо он предполагал совместное нападение Колчака, Деникина, Польши, Юденича и смешанных англо-русских отрядов в Туркестане и в Архангельске, причём центр тяжести похода лежал в районе Колчака» (Сталин, Соч., т. 4, стр. 320).

С юга должен был двигаться Деникин вместе с подчинёнными ему Донской и Кубанской казачьими армиями. С севера наступление готовил генерал Миллер. На Украине агенты белогвардейцев и Антанты подготовляли контрреволюционные мятежи бандитского атамана Григорьева. В Средней Азии должны были выступить английские оккупанты и басмачи. Таков был обширный план первого похода Антанты.

Разгромив Германию и её союзников, Антанта сосредоточила всё своё внимание на борьбе с Советской республикой . К весне 1919 г. на Восточном фронте было подготовлено наступление Колчака. Почти 300-тысячная армия Колчака была двинута через Урал на Москву. Тыл её «обеспечивали» английские, французские, американские, японские, чехословацкие отряды. Свыше 100 тыс. солдат армий интервентов помогали Колчаку. На Петроград должны были наступать при активной поддержке английского флота совместно с белоэстонцами и белофиннами белые отряды под командой Юденича.

Организация отпора Антанте

18 марта 1919 г. открылся VIII съезд РКП (б). Съезд показал, что ленинский ЦК действительно являлся «боевым органом боевой партии в эпоху гражданской войны».

Серьёзное место в работах съезда занял вопрос об отношении к середняку. В результате победы Октябрьской революции деревня становилась всё более середняцкой. Середняки составляли среди крестьян большинство, причём в 1918 г. середняк ещё колебался между буржуазией и пролетариатом.



Воспользовавшись этими колебаниями, белогвардейцы временно свергли советскую власть в Поволжье и в других районах. Но скоро среднее крестьянство на личном опыте убедилось, что победа белых ведёт за собой восстановление власти помещиков. С осени 1918 г. в настроении среднего крестьянства произошёл поворот в сторону советской власти.



Вот почему в это время Ленин выставил лозунг:

«Уметь достигать соглашения с средним крестьянином — ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и прочно опираясь только на бедноту…» (Ленин, Соч., т. 28, стр. 171).



В.И. Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин среди делегатов съезда

По докладу Ленина съезд принял резолюцию с требованием строго отделять среднее крестьянство от кулачества и внимательно относиться к нуждам середняков. На съезде было принято решение проводить политику прочного союза с середняком и опоры на бедноту при сохранении в этом союзе руководящей роли пролетариата.



Часть военных делегатов составила на съезде так называемую «военную оппозицию». Она возглавлялась разгромленной группой бывших «левых коммунистов» и пыталась тащить партию к партизанщине, к отказу от использования старых военных специалистов и т. п.

Съезд уделил большое внимание строительству Красной Армии. Ленин и Сталин дали решительный отпор «военной оппозиции».

«…Либо,— говорил товарищ Сталин,— создадим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисциплинированную регулярную армию и защитим Республику, либо мы этого не сделаем и тогда дело будет загублено» (Сталин, Соч., т. 4, стр. 250).



Одновременно съезд крепко ударил по Троцкому, засорявшему аппарат центральных военных учреждений заведомо враждебными советской власти элементами и всячески принижавшему роль коммунистов и в особенности комиссаров в армии. Съезд утвердил резолюцию об укреплении армии, а также принял особое обращение к рабочим и крестьянам о надвигающейся военной опасности и о готовящемся походе Антанты.

18 марта 1919 г., в день открытия VIII съезда партии, пролетарская Москва хоронила председателя ВЦИК Я. М. Свердлова.

В своей напряжённой работе по созданию Советского государства Я. М. Свердлов не знал отдыха. Во время одной из поездок по стране он простудился, тяжело заболел и умер. Смерть Свердлова была тяжёлой потерей для партии и советской власти.



30 марта 1919 г. по предложению Ленина на пост председателя ВЦИК был избран М. И. Калинин.

Тверской крестьянин по происхождению, затем питерский рабочий — высококвалифицированный металлист, Михаил Иванович Калинин в своей революционной деятельности очень ярко сочетал в себе опыт революционной борьбы русского рабочего и крестьянина.

«Найти настоящего заместителя тов. Якову Михайловичу Свердлову — задача чрезвычайно трудная…— говорил Ленин.— …если мы найдем товарища, который соединит в себе жизненный опыт и знакомство с жизнью среднего крестьянства, мы эту задачу разрешить сможем, и я думаю, что кандидатура, о которой вы прочли сегодня в газете, удовлетворяет всем этим условиям. Это — кандидатура тов. Калинина» (Ленин, Соч., т. 29, стр. 209—210).

Колчаковский режим в Сибири

Весной 1919 г. большая часть военных сил иностранных интервентов вынуждена была уйти из Советской страны; но они оставили русским белогвардейцам свои пушки, танки, аэропланы. Империалисты Антанты не отказывались от интервенции, они только поручили её выполнение своим ставленникам — русским белогвардейцам.



Первым из них был адмирал Колчак. Империалисты Англии, Франции и Америки щедро снабжали его оружием, обмундированием, продовольствием, деньгами, посылали ему инструкторов и технических советников. Видные генералы Антанты с большим количеством сотрудников были направлены в Сибирь.



Полную зависимость Колчака от его иностранных хозяев народ в то время отмечал даже в своих песнях-частушках:

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский,

Правитель Омский.









В Сибири Колчак установил военно-монархическую диктатуру и восстановил царские порядки. Сибирские крестьяне, никогда не знавшие помещиков, были поставлены в почти крепостнические условия. У них реквизировали хлеб и скот, их облагали контрибуциями — собирали не только старые недоимки, но и налоги за ряд лет вперёд.



За малейшее сопротивление их подвергали публичной порке. С особенной жестокостью Колчак расправлялся с рабочими и большевиками, беспощадно расстреливая их.

Колчак выставил лозунг «За единую неделимую Россию» и жестоко душил национальное движение. Он не признавал национальной автономии ни одного народа на занятой им территории.

Белогвардейский бронепоезд «Единая Россия» на царицынском направлении. Июнь 1919

До Царицина бронепоезд так и не доехал: был протаранен махновским паровозом и полностью выведен из строя. Красные позже даже не стали его восстанавливать.

Наступление Колчака и его разгром

В начале 1919 г. Колчак перешёл в наступление по всему Восточному фронту. В северном направлении (Пермь — Вятка) продолжала действовать Сибирская армия Колчака против III Красной Армии.



Но благодаря решительным действиям товарищей Сталина и Дзержинского дальше Глазова колчаковская Сибирская армия продвинуться уже не смогла. Колчаковская Западная армия в марте и первой половине апреля 1919 г. овладела Уфой, Бугульмой и Бугурусланом.



Создалась прямая угроза Симбирску и Самаре. Средняя группа войск Колчака, связывавшая Сибирскую и Западную армии, угрожала Казани. Наконец, к югу от Уфы и далее на Туркестан действовали белоказачьи армии Дутова и Толстова, угрожавшие Оренбургу и Уральску. Наступление Колчака принимало угрожающие размеры и создавало опасность объединения восточной и южной контрреволюции.



Колчак предполагал соединиться в районе Саратова с Деникиным, чтобы оттуда единым фронтом идти на Москву. Деникин в это время захватил часть Донбасса. Юденич начал наступление на Петроград.

Над страной нависла смертельная угроза. Надо было принимать быстрые и решительные меры для разгрома колчаковщины.

12 апреля в «Правде» были опубликованы «Тезисы ЦК РКП (б) в связи с положением Восточного фронта». В тезисах, написанных Лениным, подчёркивалось, что «Необходимо самое крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака» (Ленин, Соч., т. 29, стр. 251).

Партия выдвинула лозунг: «Все на Восточный фронт!». В ответ на призыв партии и Ленина Москва и Петроград послали на фронт пятую часть всех коммунистов и десятую часть членов профсоюзов. Комсомол послал на Восточный фронт несколько тысяч лучшей молодёжи. Запись добровольцев охватртла все города. В тылу женщины заменяли мужчин, отправлявшихся на фронт.



М. В. Фрунзе

Задача разгрома Колчака была поручена М. В. Фрунзе, назначенному командующим южной группой войск Восточного фронта, и В. В. Куйбышеву, назначенному членом Революционного военного совета южной группы войск Восточного фронта.

В боях гражданской войны старый большевик Михаил Васильевич Фрунзе вырос в замечательного пролетарского полководца. Ещё в декабре 1918 г. он был направлен в качестве командующего IV армией для усиления Восточного фронта.



Опираясь на рабочих- текстилыциков, прибывших ему на помощь, Фрунзе быстро восстановил революционный порядок в армии и развернул успешное наступление против белоказаков, а затем и против Колчака.



Вместе С Фрунзе на передовых позициях против Дутова, белоказаков и Колчака в самых опасных местах находился иВ. В. Куйбышев. Фрунзе и Куйбышев вырастили многих замечательных пролетарских командиров и военных политических работников. Одним из таких героев-командиров был легендарный В. И. Чапаев.



Василий Иванович Чапаев

Василий Иванович Чапаев родился в Чувашии. В детстве он плотничал с отцом и дедом в поволжских деревнях, в юности прошёл суровую муштру царской армии, лучшие годы жизни отдал фронтам империалистической войны.



В этих тяжёлых скитаниях загорелась в его сердце ненависть к угнетателям и эксплуататорам. Вернувшись после Февральской революции в Поволжье, Чапаев вступил в партию большевиков и с первых дней Октябрьской революции стал на путь борьбы за власть Советов.

Сформированная Фрунзе южная группа в конце апреля 1919 г. начала общее наступление. В начале мая 25-я дивизия Чапаева успешно провела бои у Бузулука и Бугуруслана. 13 мая Красная Армия овладела Бугульмой.



Белые стали отходить к Уфе. В этот решающий момент Троцкий предательски предложил задержать наступление Красной Армии на Уфу, снять часть войск с Восточного фронта и перебросить на Южный. Осуществление этого плана оставило бы в руках Колчака Урал с его заводами и далобы ему возможность оправиться от поражения. Фрунзе решительно возражал против приказа Троцкого. Ленин поддержал Фрунзе, требуя освобождения Урала до наступления зимы.

Под руководством Фрунзе Красная Армия форсировала реку Белую и повела бои за Уфу.

Чапаевская дивизия отбила контратаки отборного колчаковского корпуса Каппеля. В результате яростных боёв Уфа была занята красными войсками. Армия Колчака быстро откатилась на восток. Преследуя колчаковцев, Красная Армия вступила в предгорья Урала. 13 июля был занят Златоуст, открывавший путь в Сибирь, 14 июля — Екатеринбург (Свердловск).

В это время в тылу Колчака развернулась ожесточённая борьба партизанских отрядов, состоявших из рабочих и крестьян Приуралья и Сибири. Одновременно Красная Армия начала наступательные действия и против союзников Колчака — белоказаков.

25-я дивизия Чапаева была переброшена на Уральский фронт.

С боями Чапаев двигался на помощь Уральску, который героически выдерживал двухмесячную осаду. Освободив Уральск, Чапаев погнал белоказаков к Каспийскому морю. 5 сентября 1919 г. в станице Лбищенской чапаевский штаб был окружён прорвавшимися в тыл казаками.



Отстреливаясь от окружавших его врагов, Чапаев бросился в реку Урал, уже в воде был ранен и утонул. Образ Чапаева навсегда останется в памяти советского народа.



П. Васильев. Чапаев в бою

Красная Армия нанесла Колчаку сокрушительный удар, но он ещё сохранил часть своих сил и пытался оказывать сопротивление. В августе Ленин в своём «Письме к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» предупреждал:

«Враг далеко еще не уничтожен. Он даже не сломлен окончательно.

Надо напрячь все силы, чтобы изгнать Колчака и японцев с другими иноземными разбойниками из Сибири…» (Ленин, Соч., г. 29, стр. 511).

В это время на помощь Колчаку выступили Деникин на юге и Юденич на западе.

Борьба за Астрахань



Захватив Северный Кавказ, Деникин устремился к Волге — на соединение с Колчаком. Опорным пунктом революции, охранявшим устье Волги от белогвардейцев и не дававшим Колчаку и Деникину сомкнуть силы, в это время была Астрахань. Во главе обороны Астрахани стоял С. М. Киров, прибывший туда в январе 1919 г.



Положение в Астрахани было тяжёлое. Вооружённых сил было мало. После героического перехода через безводные астраханские степи сюда пришли остатки XI армии, но её бойцы были почти поголовно больны тифом. В городе также свирепствовали тиф и цынга. Население голодало.



Контрреволюционеры вели открытую антисоветскую агитацию. Рабочих в городе было мало. Со всех сторон Астрахань окружали враги: колчаковцы и белоказаки— с востока, деникинцы — с запада. Почти к устью Волги подходили военные суда английских интервентов.

Киров организовал Военно-Революционный комитет и навёл в городе революционный порядок. Ревком издал приказ: «Бандитов и мародёров расстреливать на месте». Саботажникам было объявлено:

«Кто не желает работать, тот не должен есть. Всё продовольствие — только работающим на Советскую Россию».



На помощь Астрахани пришла Волжская флотилия, которую ещё весной 1918 г. нижегородские большевики во главе с Л. М. Кагановичем составили из речных судов и катеров, обшитых бронёй и вооружённых пушками. На подкрепление Волжской флотилии Ленин послал из Кронштадта по каналам Мариинской системы несколько лёгких миноносцев.



Под личным руководством Кирова около 40 судов прошло через опасные мели в Каспийское море, где господствовали англичане. Неожиданным налётом Киров захватил радиостанцию, через которую Деникин вёл переговоры с Колчаком. Из донесений Деникина Киров узнал, что к Колчаку направлен один из деникинских генералов с планами дальнейших операций. Генерал с планами был захвачен.



Под Астраханью происходили упорные бои. Киров мобилизовал все силы для отпора врагу. «Пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист,— заявил он на партконференции 3 августа 1919 г.,— устье реки Волги было, есть и будет советским».



В этот период из штаба главнокомандующего была сообщена директива Троцкого: эвакуировать Астрахань в целях «выравнивания фронта». Киров обратился непосредственно к Ленину, доказывая необходимость борьбы за Астрахань. Ленин прислал ответ: Астрахань защищать до конца. Киров выполнил приказ Ленина.





Разгром Юденича под Петроградом

На помощь Колчаку весной 1919 г. империалисты Антанты организовали наступление на Петроград генерала Юденича при поддержке белофиннов, белоэстонцев и английского флота.



Силы Красной Армии под Петроградом были ослаблены переброской лучших частей на другие фронты. Английский разведчик организовал в Петрограде крупный военный заговор; Находившиеся у него на службе русские военные специалисты захватили в свои руки форты «Красная Горка» и «Серая Лошадь». Изменники начали обстрел Кронштадта.

В штабах Красной Армии в Петрограде засели шпионы и заговорщики. В зданиях дипломатических миссий хранились пулемёты, гранаты и бомбы для готовившегося заговорщиками контрреволюционного мятежа в Петрограде. Зиновьев и его сторонники сеяли панику и растерянность. Войска Юденича подходили к Петрограду.



Партия послала на Петроградский фронт испытанного организатора побед — товарища Сталина.



Он организовал борьбу со шпионами и отдал приказ Красному Балтийскому флоту с моря взять мятежные форты. Несмотря на то, что военные специалисты уверяли товарища Сталина в невыполнимости его распоряжения, славные моряки крейсера «Олег» и линкоров «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» под огнём артиллерии подошли почти вплотную к мятежным фортам и в упор обстреляли их из орудий. 16 июня приказ Сталина был выполнен. Форт «Красная Горка» был очищен от мятежников.



Этот форт был назван Краснофлотским в честь освободивших его доблестных краснофлотцев. Сдался и форт «Серая Лошадь», названный впоследствии «Передовым».



На помощь Юденичу выступил английский флот. Он пытался атаковать Кронштадт, но встретил героический отпор.



По всему фронту красные войска начали теснить белых. Сталин сообщил Ленину, что наступление идёт успешно и белые бегут. В августе 1919 г. армия Юденича была разбита.



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