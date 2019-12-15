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Время. Прожектор перестройки. Эфир 18.12.1987

20:53. 15 декабря 2019 158 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
Какими же мы были наивными идиотами!



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4790515.html

Метки: Горбачёв, Запад, история, перестройка, ссср

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 2260 1271
    Voyager 15 декабря 2019 в 22:38

    Как буд-то СЕЙЧАС Стали Другими))))….. Индивидуализм + Злость не Реализованных ОЖИДАНИЙ
    Только Усилило Ваши Настоящие Мотивы….
    Хорошее Время ПРИШЛО))))))Нужное..

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  • 6703 6081
    жора шапов 15 декабря 2019 в 23:06

    Таблетки для памяти. Никому не нужны сегодня.

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  • 629 541
    georgi tarabov 15 декабря 2019 в 23:48

    Я ПОСМОТРЕЛ 5 минут, , офигеть ,с ума сойти !
    Такая большая страна и в сказках нету, братцы !
    У меня, болгара, из маленькой как деревушка страной по сравнение с вами, ,очущение ,как буд-то стою в подножие ХИМАЛАИ !
    И как ни стыдно , , но вас управляли пенЦионеры ,которым доктора предписывали сон после сытого обеда с 14.00 до 16.00 !
    Ето так смешно , , , что не могу остановится !
    ЦИФРОВЫЕ СКАЧКИ , ,А ?
    ПРЫЖКИ В БУДУЩЕЕ,ДА? ФОРУМЫ ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРАФ , , , , МНОГО РАЗ В ГОД !
    И сегодня вас обманывает опять 1 дурачок , ДИМОНЧИК с галстучек , и телИфончик !
    А мы ему смеемся !

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  • 1612 940
    Демон 15 декабря 2019 в 23:55

    Какая дикция, профессионалы, а сейчас картавые заполонили эфиры.

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