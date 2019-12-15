Время. Прожектор перестройки. Эфир 18.12.1987
20:53. 15 декабря 2019 158 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Какими же мы были наивными идиотами!
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Надо упрощать вещи, жить аскетичнее и выигрывать время, чтобы вместо этого его терять. Стремитесь накопить и совершенствуйте жизнь духовную. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души.
Как буд-то СЕЙЧАС Стали Другими))))….. Индивидуализм + Злость не Реализованных ОЖИДАНИЙ
Только Усилило Ваши Настоящие Мотивы….
Хорошее Время ПРИШЛО))))))Нужное..
Таблетки для памяти. Никому не нужны сегодня.
Я ПОСМОТРЕЛ 5 минут, , офигеть ,с ума сойти !
Такая большая страна и в сказках нету, братцы !
У меня, болгара, из маленькой как деревушка страной по сравнение с вами, ,очущение ,как буд-то стою в подножие ХИМАЛАИ !
И как ни стыдно , , но вас управляли пенЦионеры ,которым доктора предписывали сон после сытого обеда с 14.00 до 16.00 !
Ето так смешно , , , что не могу остановится !
ЦИФРОВЫЕ СКАЧКИ , ,А ?
ПРЫЖКИ В БУДУЩЕЕ,ДА? ФОРУМЫ ДЛЯ МИЛЛИАРДЕРАФ , , , , МНОГО РАЗ В ГОД !
И сегодня вас обманывает опять 1 дурачок , ДИМОНЧИК с галстучек , и телИфончик !
А мы ему смеемся !
Какая дикция, профессионалы, а сейчас картавые заполонили эфиры.