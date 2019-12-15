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Виды русского Туркестана по рисункам с натуры О. А. Федченко, исполненные гг. Саврасовым в Москве

22:55. 15 декабря 2019 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


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Источник: https://humus.livejournal.com/6984882.html

Метки: искусство, история, Россия, средняя азия, туркестан, фото

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