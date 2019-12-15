Сводки от ополчения Новороссии 15 декабря 2019

Донецкий поэт и публицист Анна Ревякина — о Максиме Фадееве, хроникёре донбасской войны.

Человек без лица

Максим Фадеев — вымышленные имя и фамилия героя этого материала. Журналисты, которые были аккредитованы со стороны Республик, преследуются на Украине.

Под угрозой оказываются их родственники. Многие журналисты, у которых, как и у Фадеева, семьи находятся с украинской стороны, работают под псевдонимами, скрывают свои лица.

Хроникёром донбасской войны Фадеев стал почти случайно. То, что скоро начнётся война, ему было, как и многим жителям восточной Украины, понятно ещё с конца 2013 года. Отправная точка — 1 декабря 2013 года.

Именно в этот день Максим сказал жене, что грядет война. Фадеев предсказывал начало боевых действий, но не думал, что его пророчество исполнится так скоро, да ещё и у него дома.

Он не мог предположить, что Украина так быстро раскачается, так быстро подменит понятия, думал, что в запасе ещё есть время.

Кадрами, которые делает Максим, пользуется большое количество людей, часто пользуются, даже не спросив, не указав авторство, безвозмездно. Фадеев — идеалист и романтик.

Когда я спрашиваю его о сверхзадаче, которую он себе ставил в 2014 году, Максим отвечает, что думал через видеоряд, через максимальное распространение кадров войны рассказать внешнему миру о том, что происходит на Украине. Хотел донести, предупредить, прорвать информационную блокаду и таким образом остановить гражданскую войну.

«Красота в глазах смотрящего»

А ведь прав был Оскар Уайльд! У Максима Фадеева есть невероятный дар — видеть! Он умеет выбрать такие ракурсы и такой свет, что человек и сама природа открываются зрителю своей лучшей стороной. Максим за пять лет снял 16 фильмов, сейчас работает ещё над четырьмя.

Складывается ощущение, что все герои Максима удивительно киногеничны, а иначе как может получаться такая красота там, где красоты по определению быть не может? Самый распространённый вопрос, который задают Максиму: «Почему ты снимаешь войну красиво, ведь война более уродлива в реальности, чем на твоих кадрах?»

«Война — это, и правда, жуть и страх, — отвечает Фадеев, — запахи дерьма и мочи. Никакой красоты в войне нет. У меня была идея передать войну через атмосферу войны. Так, чтобы люди увидели, что такое война изнутри. Допускаю, что у меня это не получилось. У нас какая-то „долбанутая“ война. Передать всю её „долбанутость“ невозможно!»

Максим считает, что всё, что делает человек, он должен делать туда (показывает на небо).

«И так вокруг сплошное дерьмо, — отвечает мой собеседник, — если дерьмо показывать, как дерьмо, то никто это смотреть не будет. Я, наверное, отчасти жалею своего зрителя…»

Собственно, на войну может быть только два ракурса, если человек всё же решается её снимать. Люди снимаются либо как жертвы, либо как герои. Максим выбрал путь героизации, ведь он снимает реальных героев — обычных людей.

«Каждый видит своё, — пытается объясниться Фадеев, — кто-то приезжал и видел здесь быдло, уродов и наркоманов, а я вижу другое… Я люблю людей. В их глазах я вижу Бога».

Фадеев и сам не знает, как это объяснить. Он через видео передаёт то, что видел в чужих глазах своими глазами. Сейчас он стал реже видеть Бога в глазах других людей, война стала рутиной. Сейчас в глазах других Максим видит уже не Бога, а отчаяние и боль. И только…

18 терабайт войны

Всего за пять лет войны Максимом было отснято около 18 терабайт видео. Фадеев начинал работать на своём собственном стареньком оборудовании, которое постепенно пришло в негодность.

Оборудование, на котором сегодня работает главный хроникёр донбасской войны, было приобретено на пожертвования людей со всех уголков планеты. Но и по сей день не всё ещё куплено.

Одна из главных проблем — отсутствие нормальной монтажной машины, нет возможности полноценно монтировать в 4К, «красить» и т. д. А это огромные и неподъёмные деньги для скромного Фадеева.

На сегодняшний день Максим снял уже 16 фильмов, его кадры растаскивают все — от клипмейкеров до маститых режиссёров. Более того — на данный момент два фильма уже находятся на стадии «постпродакшена», нужны лишь технические мощности для чистового финального монтажа и постобработки. А также ещё несколько документальных проектов близки к завершению.

К сожалению, сегодня, на шестом году войны, желающих помочь талантливому и отважному, но застенчивому Фадееву, который стесняется просить, — всё меньше, а потребностей — всё еще много. До сих пор у Максима и его команды нет полноценного набора необходимой техники.

Фадеев сегодня единственный, кто снимает войну в 4К и кинематографических профилях. Благодаря обычным людям с февраля по август 2019 года удалось закупить часть остро необходимого оборудования и технических аксессуаров.

«Значительная часть приобретённых вещей активно используется и неоднократно нас выручала за последние полгода, — говорит Фадеев, — но проблема в том, что условия фронтовой эксплуатации весьма жёсткие, поэтому, например, пришлось заменить „убитый“ тактический фоторюкзак, который я затаскал с 2016 года. К сожалению, пожертвования покрыли не все срочные закупки».

Ужас в том, что у Максима Фадеева однажды могут опуститься руки, он уже давно себя чувствует Дон Кихотом, сражающимся с ветряными мельницами безразличия и трудностей. Он боится, что без его хроники о войне на Донбассе забудут окончательно — о ней уже начали забывать.

Фадеев не зарабатывает своими картинами, он просто из года в год делает то, что считает своим долгом. Невероятное везение для Республики состоит в том, что у неё есть вот такой хроникёр.

Максим регулярно приезжает на передовую с камерой и живет там подолгу с бойцами — чтобы снять всё по-настоящему изнутри, он рискует своею жизнью ради нашей общей памяти.

Дорогие друзья, если у вас есть возможность поддержать Максима — не оставайтесь равнодушными, помогите! Рассчитывать он может только на нас.

Реквизиты Максима Фадеева (подтверждены на официальной странице во «ВКонтакте» vk.com/wall275554834_901):

Сбербанк: 4276520018721494 (Сергей)

Яндекс-кошелек: 410016709650824

PауPаl: [email protected] (Андрей)

Переводы с других карт: www.yasobe.ru/na/maximfadeev

Кстати, клип «Кукушка: Защитники Донбасса» на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной — на 95% состоит из кадров Макса.

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