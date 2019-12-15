Сводки от ополчения Новороссии 15 декабря 2019
- 11:27 СРОЧНО: В ДНР сделали заявление по разведению сил.
- 09:57 «Разведение» – ещё один фильм о Донбассе.
- 09:27 В штабе оккупантов заявили о новых потерях на Донбассе.
- 05:30 Человек без лица: неизвестный герой войны на Донбассе, чью работу видели по всему миру (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 В ЛНР самоуничтожилась группа ВСУ, западные СМИ готовят «бомбу» про Донбасс — сводка (ВИДЕО).
СРОЧНО: В ДНР сделали заявление по разведению сил
В ДНР заявили о готовности к обоюдному разведению сил на новых участках на линии соприкосновения. Предполагается, что эти участки будут определены и согласованы на переговорах.
Кроме того, Донецк может предложить Киеву новые точки разведения.
Об этом сообщает глава представительства Донецкой Народной Республики в СЦЦК.
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«Разведение» – ещё один фильм о Донбассе
Донбасс живёт после разведения сил и средств военного противостояния Украины и Донбасса. Его символичность и постоянные нарушения тишины порождают много домыслов и слухов вокруг реального положения на местах. Чтобы избежать намеренных искажений, ставшие знаменитыми в народе военкоры едут на места бывших сражений, а также на трагические места обстрелов ВСУ. Никита Возмитель, один из таких смельчаков, военкор из ЛНР, снял документальную ленту «Разведение» – о ситуации как она есть.
Чего стоило будущим участкам разведения дождаться его, хорошо показывают кадры из города Первомайска, находящегося в 2,5 км южнее линии разведения, где три года назад рвались снаряды «Градов» и «Ураганов». Символично на стене одного из строений выведено: «Спасибо … укропы, за мой разрушенный дом…»
Фильм рассказывает о том, где находятся участки разведения, какие населённые пункты расположены непосредственно на участках разведения (и есть ли они там вообще). И как воспринимают этот процесс мирные жители на местах.
Жительница посёлка Михайловка, находящегося в двух километрах от участка разведения, Жанна Михалёва рассказывает о продолжающихся обстрелах с украинских позиций по жилому массиву: «Обстрелы происходят до сих пор. Бомбёжки, свистит, гремит…»
ДК обложен мешками с песком со всех сторон – защищаются, как могут.
На смену этим кадрам вновь идут недавние хроники. Год назад именно в Михайловке, на ул. Почтовой, 26 в результате обстрела ВСУ погибли мать и дочь.
«Через час я узнал. Позвонили, сказали, что погибли двое людей… Девочке Настеньке было лет 17. Разве не видно с той стороны, что посёлок? Разве они, корректировщики, наблюдатели, не видят откуда стреляют, куда мины падают, куда снаряды падают? Прекрасно видят. Вот посёлок шахты Родина, там есть террикон, с которого всё прекрасно видно.
Добрых слов в отношении тех, кто стреляет, у меня нет. Доброго к той стране, в которой я когда-то жил, тоже нет ничего. Ненависть, ненависть, ненависть – больше ничего», – говорит местный житель Вячеслав Гульнов.
Люди здесь знают о словах Зеленского о том, что они могут уехать в Россию. И возмущаются, почему они должны уезжать, если Донбасс – их родина, здесь они выросли, здесь работали, воспитывали детей, здесь похоронены их родители.
Они очень хотят, чтобы закончилась война, и живут в режиме ожидания, что потом, после войны, «будет всё хорошо».
Но война длится шестой год. А войска разведены только на трёх участках линии фронта…
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В штабе оккупантов заявили о новых потерях на Донбассе
ВСУ продолжают, несмотря на достижения во время встречи «нормандской четверки» договоренности об устойчивом прекращении огня, обстрелы позиций защитников Донбасса и мирных городов и посёлков.
Штаб оккупантов в своих сводках представляет эти обстрелы как ответ на нарушения огня со стороны Народных милиций.
Кроме того, штаб так называемой ООС сообщает о потерях среди личного состава ВСУ.
«В результате этих коварных действий погиб один из военнослужащих Объединенных сил, еще два наших защитника получили ранения», — говорится в сообщении.
По версии штаба «ООС», горячими направлениями на Донбассе за минувшие сутки были авдеевское, красногоровское, район посёлка Пески.
Напомним, у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В администрации президента состоялось заседание рабочей группы по этим вопросам.
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Человек без лица: неизвестный герой войны на Донбассе, чью работу видели по всему миру (ФОТО, ВИДЕО)
Донецкий поэт и публицист Анна Ревякина — о Максиме Фадееве, хроникёре донбасской войны.
Человек без лица
Максим Фадеев — вымышленные имя и фамилия героя этого материала. Журналисты, которые были аккредитованы со стороны Республик, преследуются на Украине.
Под угрозой оказываются их родственники. Многие журналисты, у которых, как и у Фадеева, семьи находятся с украинской стороны, работают под псевдонимами, скрывают свои лица.
Хроникёром донбасской войны Фадеев стал почти случайно. То, что скоро начнётся война, ему было, как и многим жителям восточной Украины, понятно ещё с конца 2013 года. Отправная точка — 1 декабря 2013 года.
Именно в этот день Максим сказал жене, что грядет война. Фадеев предсказывал начало боевых действий, но не думал, что его пророчество исполнится так скоро, да ещё и у него дома.
Он не мог предположить, что Украина так быстро раскачается, так быстро подменит понятия, думал, что в запасе ещё есть время.
Кадрами, которые делает Максим, пользуется большое количество людей, часто пользуются, даже не спросив, не указав авторство, безвозмездно. Фадеев — идеалист и романтик.
Когда я спрашиваю его о сверхзадаче, которую он себе ставил в 2014 году, Максим отвечает, что думал через видеоряд, через максимальное распространение кадров войны рассказать внешнему миру о том, что происходит на Украине. Хотел донести, предупредить, прорвать информационную блокаду и таким образом остановить гражданскую войну.
«Красота в глазах смотрящего»
А ведь прав был Оскар Уайльд! У Максима Фадеева есть невероятный дар — видеть! Он умеет выбрать такие ракурсы и такой свет, что человек и сама природа открываются зрителю своей лучшей стороной. Максим за пять лет снял 16 фильмов, сейчас работает ещё над четырьмя.
Складывается ощущение, что все герои Максима удивительно киногеничны, а иначе как может получаться такая красота там, где красоты по определению быть не может? Самый распространённый вопрос, который задают Максиму: «Почему ты снимаешь войну красиво, ведь война более уродлива в реальности, чем на твоих кадрах?»
«Война — это, и правда, жуть и страх, — отвечает Фадеев, — запахи дерьма и мочи. Никакой красоты в войне нет. У меня была идея передать войну через атмосферу войны. Так, чтобы люди увидели, что такое война изнутри. Допускаю, что у меня это не получилось. У нас какая-то „долбанутая“ война. Передать всю её „долбанутость“ невозможно!»
Максим считает, что всё, что делает человек, он должен делать туда (показывает на небо).
«И так вокруг сплошное дерьмо, — отвечает мой собеседник, — если дерьмо показывать, как дерьмо, то никто это смотреть не будет. Я, наверное, отчасти жалею своего зрителя…»
Собственно, на войну может быть только два ракурса, если человек всё же решается её снимать. Люди снимаются либо как жертвы, либо как герои. Максим выбрал путь героизации, ведь он снимает реальных героев — обычных людей.
«Каждый видит своё, — пытается объясниться Фадеев, — кто-то приезжал и видел здесь быдло, уродов и наркоманов, а я вижу другое… Я люблю людей. В их глазах я вижу Бога».
Фадеев и сам не знает, как это объяснить. Он через видео передаёт то, что видел в чужих глазах своими глазами. Сейчас он стал реже видеть Бога в глазах других людей, война стала рутиной. Сейчас в глазах других Максим видит уже не Бога, а отчаяние и боль. И только…
18 терабайт войны
Всего за пять лет войны Максимом было отснято около 18 терабайт видео. Фадеев начинал работать на своём собственном стареньком оборудовании, которое постепенно пришло в негодность.
Оборудование, на котором сегодня работает главный хроникёр донбасской войны, было приобретено на пожертвования людей со всех уголков планеты. Но и по сей день не всё ещё куплено.
Одна из главных проблем — отсутствие нормальной монтажной машины, нет возможности полноценно монтировать в 4К, «красить» и т. д. А это огромные и неподъёмные деньги для скромного Фадеева.
На сегодняшний день Максим снял уже 16 фильмов, его кадры растаскивают все — от клипмейкеров до маститых режиссёров. Более того — на данный момент два фильма уже находятся на стадии «постпродакшена», нужны лишь технические мощности для чистового финального монтажа и постобработки. А также ещё несколько документальных проектов близки к завершению.
К сожалению, сегодня, на шестом году войны, желающих помочь талантливому и отважному, но застенчивому Фадееву, который стесняется просить, — всё меньше, а потребностей — всё еще много. До сих пор у Максима и его команды нет полноценного набора необходимой техники.
Фадеев сегодня единственный, кто снимает войну в 4К и кинематографических профилях. Благодаря обычным людям с февраля по август 2019 года удалось закупить часть остро необходимого оборудования и технических аксессуаров.
«Значительная часть приобретённых вещей активно используется и неоднократно нас выручала за последние полгода, — говорит Фадеев, — но проблема в том, что условия фронтовой эксплуатации весьма жёсткие, поэтому, например, пришлось заменить „убитый“ тактический фоторюкзак, который я затаскал с 2016 года. К сожалению, пожертвования покрыли не все срочные закупки».
Ужас в том, что у Максима Фадеева однажды могут опуститься руки, он уже давно себя чувствует Дон Кихотом, сражающимся с ветряными мельницами безразличия и трудностей. Он боится, что без его хроники о войне на Донбассе забудут окончательно — о ней уже начали забывать.
Фадеев не зарабатывает своими картинами, он просто из года в год делает то, что считает своим долгом. Невероятное везение для Республики состоит в том, что у неё есть вот такой хроникёр.
Максим регулярно приезжает на передовую с камерой и живет там подолгу с бойцами — чтобы снять всё по-настоящему изнутри, он рискует своею жизнью ради нашей общей памяти.
Дорогие друзья, если у вас есть возможность поддержать Максима — не оставайтесь равнодушными, помогите! Рассчитывать он может только на нас.
Реквизиты Максима Фадеева (подтверждены на официальной странице во «ВКонтакте» vk.com/wall275554834_901):
Сбербанк: 4276520018721494 (Сергей)
Яндекс-кошелек: 410016709650824
PауPаl: [email protected] (Андрей)
Переводы с других карт: www.yasobe.ru/na/maximfadeev
Кстати, клип «Кукушка: Защитники Донбасса» на песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной — на 95% состоит из кадров Макса.
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В ЛНР самоуничтожилась группа ВСУ, западные СМИ готовят «бомбу» про Донбасс — сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.
Командование оккупационных сил продолжает активно привлекать западные СМИ для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения НМ ЛНР в несуществующих обстрелах.
Так, по данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», с 10 декабря в зоне проведения «ООС» приступила к работе группа журналистов западных и украинских СМИ, основные из них: «ICTV факты», «Радио свобода», «Донбасс реалии», «PVS news hour USA», «ORF Austria».
Координацию работы осуществляют офицеры пресс-службы штаба «ООС» и 74 центра ИПСО Украины. Предположительно, съемки постановочных материалов закончатся к 25 декабря.
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Продолжаем фиксировать небоевые потери ВСУ в зоне проведения «ООС», вызванные низким морально-психологическим состоянием военнослужащих.
Так, в районе н.п. Крымское при проведении работ по ремонту автомобиля «ЗИЛ» и несоблюдении требований техники безопасности, получил ранение один военнослужащий 14 бригады ВСУ. Инцидент произошел вследствие отстреливания стопорного кольца при бортировании и накачивании колеса автомобиля. Военнослужащий с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в лечебное учреждение.
Кроме того, в штаб бригады прибыли сотрудники ВСП для проведения расследования по факту подрыва в районе н.п. Новотошковское военнослужащих бригады, в результате которого погибли двое, еще один получил тяжелое ранение.
Также одним и интересующих следствие вопросом является попытка умышленного сокрытия командиром бригады Войченко данного происшествия.
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В ВСУ продолжает отмечаться низкая укомплектованность личным составом. Наиболее сложная обстановка в этом вопросе складывается в соединениях и частях, находящихся в зоне проведения «ООС».
Командованием «ООС» для доукомплектования частей в зоне ответственности было принято решение о принудительном откомандировании военнослужащих соединений и частей, подлежащих ротации, в соединения, которые их меняют.
Так, по имеющейся у нас информации, из 14 бригады, готовящейся к ротации, согласно подписанных рапортов, остается в зоне «ООС» более ста военнослужащих.
Кроме того, по указанию командования ДШВ, десантные части и соединения, находящиеся в зоне проведения «ООС», до конца января 2020 года будут доукомплектованы личным составом срочной службы.
Согласно этим указаниям, в 46 отдельной десантно-штурмовой бригаде до 25 декабря ожидается прибытие до пятидесяти новобранцев осеннего призыва 2019 года.
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