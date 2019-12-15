Стратегия преодоления безыдейщины

Источник: Еженедельник Звезда @ Андрей Ильницкий, Советник Министра Обороны Рф

Уроки истории

Мы помним, как без единого выстрела был разрушен СССР: США «уронили» цены на нефть, перенапрягли экономику СССР, навязав гонку вооружений, подкупили часть элиты, разрушили советскую идеологию фейковыми конструктами типа «социализма с человеческим лицом». И всё — Союз рухнул! Разумеется, основная доля вины в этом лежала на нас самих и на руководстве СССР. Деградировавшая до уровня фетишей в виде американской джинсы, югославских сапожек, финских дублёнок и румынских стенок с чешским хрусталём ценностная матрица, исходившая от весьма циничной позднесоветской номенклатуры (вполне себе вписавшейся затем в новые рыночные реалии), разложила социалистическую идеологию, размыла цели великой страны и всё — СССР не стало. Потеряли смыслы — потеряли страну…

Уроки истории забывать нельзя.

Безыдейщина — экзистенциальный кризис

Ныне в России, пусть и медленно, но происходит осознание недостаточности сугубо экономических факторов общественной консолидации - частоколов «цифирек» и графиков роста, бюджетных диаграмм, объёмов ВВП и т.п. статистической мишуры. Всё это проходит мимо общественного сознания, не цепляет, а, скорее, раздражает и воспринимается как пустая трескотня чиновников, нужная лишь для отчёта перед начальством. Даже то хорошее, что делается, проходит «мимо ушей». Жизнь — сама по себе, а ведомственные статотчёты — сами по себе…

Отчего это происходит? От безыдейщины.

Гуру политтехнологий француз Жак Сегела, «избравший» немало президентов, неоднократно подчёркивал, что люди голосуют за идею, а не за правую, левую или центристскую программы! Вспомните, как генерал де Голль говорил: «У меня есть чёткая идея Франции». Или Трампа с его «Сделаем Америку великой снова! »… Вначале было слово, вернее — большая идея!

Человек всегда нуждается в большой жизнеопределяющей идее, как мечте, как ответе на вопрос, зачем и ради чего жить?.. А русский человек — в особенности. Иначе всё бессмысленно.

Идеология — как решение

Глобальные стратегические развилки, их идеологическое обеспечение — это сегодня общая проблема большинства развитых стран, тех, разумеется, кто претендует на суверенитет и на выбор собственного пути развития.

Почему всё же так важна идеология? Потому что это замысел, ради которого наши предки собирали великую страну, то, зачем мы живём на данной земле, то, что мы собираемся передать нашим детям. Все вместе и каждый в отдельности.

Идеология — есть стратегическое целеполагание, тот самый образ завтрашнего дня, ясное видение которого крайне необходимо каждому россиянину, чтобы выстроить свою жизненную стратегию. Идеология — это про то, как и куда править наше государство.

Без идеологии — мы корабль без курса.

Потому-то именно идеология и сформированная на её основе информационная политика — главный инструмент обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы России.

Идея России

В чём смысл России?

Сначала взгляд немного со стороны…

Генерал-фельдмаршал русской армии Христофор Миних, немец по происхождению, писал в далёком 1765 году: «Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом. Иначе невозможно объяснить, как оно вообще управляется…»

А современный европейский политик португалец Мануэл Баррозу, размышлявший об этом же, сказал как-то: «Россия — цивилизация, притворяющаяся страной».

Россия как идея — в чём она?

Она — в наших просторах необъятных, позволяющих жить, не толкаясь локтями…

Она — в нашей цивилизационной православной миссии, в справедливой соборности, вмещающей все народы и религии… Все мы разные внутри и все мы русские извне — особенно, когда приходит беда.

Она — в нашем миролюбии. Страна, пережившая десятки войн, терявшая миллионы, но восстававшая из пепла и побеждавшая, ценит мир — как никто и нигде.

Она — в нашем воинстве. Русский солдат любит жизнь и не ищет смерти, но готов жизнь отдать за землю нашу — таков воинский долг и так было всегда. Нам чужого не надо, но что наше — то наше.

Она — в нашей семейственности, в красоте наших женщин и детей, в прекрасной природе, где есть всё для души…

Она — в нашей тысячелетней истории, где были и революции, и бунты, и предательство элиты, и героизм народа, и великие свершения и громкие победы…

Она — в наших культуре и науке, которыми гордится всё человечество.

Она — в нашем суверенитете. Мы САМОдержим себя. Иного не дано. Русский философ Василий Розанов писал: «Единственный порок государства — это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а просто его нет».

Суть идеи России — в самом её существовании. В обеспечении сохранения её народа и территории — смысл Государства Российского. Это трудно, но это великая историческая миссия.

Что нам делать для её выполнения, каковы возможности, вызовы и угрозы? Смыслы должны быть обеспечены политикой. Порассуждаем подробнее об этом.

Вызовы

Борьба за истощающиеся энергию и ресурсы — доминанта мировой политики на ближнюю и среднесрочную перспективу. РЕСУРСНЫЙ КОЛЛАПС проступает всё отчётливее.

При этом у России очень специфическая и неоднозначная ситуация. С одной стороны, мы обладаем гигантской территорией и ресурсами, обеспечили — благодаря армии России — свою безопасность в среднесрочной перспективе, имеем определённые технологические заделы, позволяющие «срезать углы» в соревновании с глобальными конкурентами. Здесь у нас всё совсем неплохо по сравнению с остальным миром.

С другой стороны — есть сугубо наш и серьёзнейший вызов!

НАС МАЛО и становится всё меньше, мы распылены и инфраструктурно слабы…

Государства без людей не бывает. Люди и есть государство. Не будет людей — не будет государства. А придут иные люди, и это уже будет иное государство — не Россия. Как говорил наш лидер: «А зачем нужен такой мир, если там не будет России? »

Угрозы

Необходима смена социально-экономической модели/парадигмы развития. Почему? В той глобальной либеральной парадигме, что правит миром и навязана нам Западом, ЛЮДИ (в пределе) НЕ НУЖНЫ. В том, сегодняшнем и привычном, количестве и качестве. Нужна немногочисленная каста элиты — квалифицированных управляющих и благоприобретателей и… роботы и/или относительно небольшое количество «служебных людей» — таких непритязательных, по пирамиде Маслоу, функционеров, работающих если не за еду, то за примитивные «радости жизни»…

Люди в либеральной модели — издержки. «Социалка» — обременение. Депопуляция — то, что выгодно, а значит — целесообразно. Очевидно, что Россия обречена на постепенное вымирание в этой парадигме.

ИМЕННО ОТСЮДА И СЛЕДУЮЩИЕ УСТАНОВКИ, продвигаемые глобалистами из США, пытающимися сохранить мировую гегемонию:

сокращение рождаемости путём внедрения в массовое сознание представлений, отрицающих естественное продолжение рода (ЛГБТ, «child-free», пять или более полов);

разрушение института семьи;

слом системы базовых моральных принципов;

абсолютизация свободы личности, уничтожение под этим лозунгом суверенитета государств.

Сюда же можно добавить целенаправленное снижение качества человеческих ресурсов в странах-изгоях и странах — противниках и конкурентах США.

Дебилизация — через масс-культуру — населения, деградация системы образования, подрыв генофонда (через внедрение фастфуда и ГМО-продуктов питания), организованный переток всего лучшего, что есть, в страны «золотого миллиарда» — США, прежде всего, и, наоборот, растворение национального качества человеческого ресурса конкурентов запуском волн миграции из стран третьего мира…

Что делать?

Характер глобальных трансформаций таков, что действовать рефлексивно, пытаясь реагировать на кризис, просто бессмысленно. Главной задачей становится формирование собственной системы мер, обеспеченных стратегическим видением, ресурсами, людьми и организационными инструментами. Важно оставаться в своей повестке, не суетиться, уметь терпеть и ждать своего часа, не втягиваться в чужие игры, упорно двигаясь по собственному пути. Это подразумевает переход к новой — стратегической — системе целеполагания.

Приоритеты

Каковы должны быть наши стратегические приоритеты?

Для начала отмечу — их не должно быть много.

Предлагаю следующие три ПРИОРИТЕТА:

рождаемость;

образование;

безопасность.

ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ — от самых бытовых до стратегических — предлагаю выверять на этот общий знаменатель, принимая лишь те из них, что усиливают эти три показателя.

Рождаемость

О рождаемости, институте семьи, как ключевых вопросах будущего России, говорил президент Владимир Путин в Послании 2019 г.:

«Теперь — о наших задачах более конкретно. И прежде всего - о ключевой из них: о сбережении народа, а значит, о всемерной поддержке семей. Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом.

Мы делали и будем делать всё для укрепления семейных ценностей…»

В этой идеологеме — сущностный корень Послания президента Путина! Именно под эту Большую цель, Большую мечту — если хотите — мы должны перестроить всю экономику и правовое поле.

Это, повторю, потребует смены парадигмы развития.

Подчеркну — РОЖДАЕМОСТЬ БОЛЕЕ ЗНАЧИМА, ЧЕМ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. Более того, это качественно иной индикатор. Численность населения — манипулируемый параметр. Рождаемость — нет.

Итак, сохранение и приумножение народа России по-настоящему — через рождаемость — СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ.

Образование

Но родить мало — надо вырастить, воспитать, дать профессию. А рынок труда весьма изменчив. Эксперты утверждают, что через пару десятков лет большинство нынешних специальностей и людей — их носителей — не потребуются. Роботы и искусственный интеллект будут делать всё, что необходимо. А то, чего нет, придумает творческий ум человека.

Что мы, в этом смысле, можем сделать, чтобы не остаться вымирать на мировой обочине и не превратиться в идеал «”Рашки” для глобалистов» — в те 10-15 миллионов «служебных людей», обеспечивающих функционирование трубы, качающей наши ресурсы за границу?

Ответ один — фундаментальное образование. Оптимальная модель образования — это воспитание творческого человека, умеющего думать и применять полученные фундаментальные знания на практике. Образованный так специалист будет легко адаптироваться под изменчивые запросы рынка труда…

Повышение качества и статуса высшего и среднего образования — актуальнейшая задача. Те, кто учит наших детей, решают задачу государственной важности. Поэтому учителя должны стать государственными служащими.

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ НА ЗЛОБУ ДНЯ: кто в эти дни орал громче всех о пожарах, мол, «почему не тушим, тушим плохо и где вся техника?! » Ответ: те, кто создавал экономику услуг, те, кто разрушал советский ВПК, нашу науку и промышленность, самолётостроение, в том числе. Мол, зачем это всё? Купим, что надо, за границей, говорили они. Продадим нефть кормилицу — и купим… Это те, кто разрушал фундаментальное советское образование, превращая его из государственного дела и базиса национальной безопасности в банальную услугу…

Низводя великую профессию учителя до услужливого менеджера, а вузы — до контор по выдаче дипломов. Те, кто наплодил легионы никому не нужных экономистов, юристов и менеджеров широкого профиля — ни к чему профессионально негодных молодых людей с корочками…

Безопасность

О безопасности. Родили, воспитали, дали профессию — теперь всё это надо сохранить и защитить. Почему безопасность — элемент стратегии? Если она не обеспечена, всё остальное — пустое и останется на уровне лозунгов и прокламаций… Причём речь идёт о безопасности, как всеобъемлющем понятии: от демографической, продовольственной и экологической до охраны здоровья, информационной, кибер- и, собственно, военной безопасности.

«Безопасность для нас — это глагол, то, чем мы занимается ежедневно и ежечасно», — подчёркивал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Обеспечение безопасного развития и суверенитета — миссия армии России.

Китайский военный стратег Сунь Цзы ещё примерно 2.500 лет назад писал: «Самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; и лишь на последнем — разбить его войска».

Отсюда и ответ — «от противного», что нам делать для обеспечения безопасности:

1. Придерживаться своих целей и замыслов. ЭТО СТРАТЕГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ.

2. Крепить союзы. ЭТО ИНФРАСТРУКТУРА И КОММУНИКАЦИИ.

3. Укреплять военную мощь. ЭТО СИЛЬНАЯ АРМИЯ и высокотехнологичный ОПК.

Вот и всё! Так просто, правда?

Выводы

Итак, что необходимо для успешного движения России вперёд?

Стратегия и идеология — как масштаб и сплачивающая Большая мечта, обеспечивающая духовное единение.

Инфраструктура и коммуникации — как институциональная и технологическая основы единства страны и общества.

Сильная армия и ОПК — как гаранты безопасного суверенного развития.

А закончить хотелось бы высказыванием великого русского учёного Менделеева, которое, на мой взгляд, вполне «тянет» на формулировку национальной идеи:«Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».

Мудрый Дмитрий Иванович смотрел далеко вперёд, нам этому ещё предстоит учиться.

На обложке: Фото © culture.ru

Источник: https://nstarikov.ru/strategija-preodolenija-bezydejshhiny-111343