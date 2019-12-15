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Россия, когда Путин еще ничего не „украл”

17:17. 15 декабря 2019 363 просмотра 12 коммент. Опубликовал:

Время, когда про Путина практически никто не слышал. Ни о нём, ни о кооперативе "Озеро", ни о золотых виолончелях, ни о шубохранилищах его друзей.

Нигде ни слова не было слышно про 40 и даже 200 миллиардов, уворованных лично им.

Время, когда не платили зарплаты и пенсии. Время, оставшееся в нашей памяти, как "бандитские 90-е".


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4790176.html

Метки: дети, история, народ, Путин, Россия

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12 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6267 5477
    Валерий 15 декабря 2019 в 17:48

    А еще дикая инфляция, разгул наркоторговли и чуть ли не ежедневные займы в МВФ

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    2
  • 2141 1777
    Женечка 15 декабря 2019 в 17:53

    А прошло каких то двадцать лет и все стали счастливы…
    И все благодаря кристально чистому и честному человеку, проникшему в воровскую власть силовиков, губернаторов и мэров. Даже Жириновский ради такого дела готов добавить в название партии слово “монархическая”.

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    -1
    • 11983 1057
      ХОХОЛЖенечка 15 декабря 2019 в 18:53

      Да.
      Оказывается достаточно отменить строительство коммунизма и ВСЁ.
      ВСЁ само наладится.

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      • 2141 1777
        ЖенечкаХОХОЛ 15 декабря 2019 в 19:30

        Верно. Главное вектор нужный задать.
        - К семнадцатом у году Россия лидер в мировой экономике, снижение оплаты ЖКХ в два раза, каждая семья живёт в собственной современной и благоустроенной квартире, Чечня – туристическая Мекка, никто не отберёт пенсию за пять лет… Список достигнутого хочется продолжать и продолжать, но жалко времени.

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  • 5215 3885
    марина 15 декабря 2019 в 19:54

    интересная перепалка двух интеллектуальных ежиков.

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    1

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