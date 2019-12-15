Россия, когда Путин еще ничего не „украл”
Время, когда про Путина практически никто не слышал. Ни о нём, ни о кооперативе "Озеро", ни о золотых виолончелях, ни о шубохранилищах его друзей.
Нигде ни слова не было слышно про 40 и даже 200 миллиардов, уворованных лично им.
Время, когда не платили зарплаты и пенсии. Время, оставшееся в нашей памяти, как "бандитские 90-е".
А еще дикая инфляция, разгул наркоторговли и чуть ли не ежедневные займы в МВФ
А прошло каких то двадцать лет и все стали счастливы…
И все благодаря кристально чистому и честному человеку, проникшему в воровскую власть силовиков, губернаторов и мэров. Даже Жириновский ради такого дела готов добавить в название партии слово “монархическая”.
Да.
Оказывается достаточно отменить строительство коммунизма и ВСЁ.
ВСЁ само наладится.
Верно. Главное вектор нужный задать.
- К семнадцатом у году Россия лидер в мировой экономике, снижение оплаты ЖКХ в два раза, каждая семья живёт в собственной современной и благоустроенной квартире, Чечня – туристическая Мекка, никто не отберёт пенсию за пять лет… Список достигнутого хочется продолжать и продолжать, но жалко времени.
Ну если шиза косит то можно…
Заводы рабочим и землю крестьянам.
От каждого по желанию а каждому сколько захочет и прямо к дивану….
Ну итд.
И улыбайтесь.
Народ любит идиотов
Откуда за народ знаете? На примере собственной кармы? Такой умный и никто не любит.
Знаю на примере Кашпировского или Лёни Голубкова. В цирк ТОЛПАМИ на стадионы поглазеть как 22 дурака мячь пинают ТОЛПАМИ.
итд.
Что-то не так?
Толп у академий или филармоний или библиотек я не видел.
А Вы?
И вот теперь ОНИ считают что их ограбили.
Вас кстати на сколько грабанули?
На пять лет, как минимум. Сколько в денежном эквиваленте, будет видно ближе к горизонту событий. Вам пенсию вовремя переводят? На работу не гонят?
Чего?
Не спеши рыдать.
Всё вернётся.
И пенсия вовремя и кирзачи и фуфайки и красный флаг и колючая проволока.
А мне пенсия не нужна и получать не намерен.
Придёт время перечислю сразу или внуками или сиротам.
Не решил ещё.
После таких заявлений, достойных прыщавых юношеских фантазий максималиста-мечтателя, кого то обвинять в идиотизме… Сиротам, ага!
ага
интересная перепалка двух интеллектуальных ежиков.