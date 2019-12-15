Россия, когда Путин еще ничего не „украл”

Время, когда про Путина практически никто не слышал. Ни о нём, ни о кооперативе "Озеро", ни о золотых виолончелях, ни о шубохранилищах его друзей.

Нигде ни слова не было слышно про 40 и даже 200 миллиардов, уворованных лично им.



Время, когда не платили зарплаты и пенсии. Время, оставшееся в нашей памяти, как "бандитские 90-е".