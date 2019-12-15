Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры могут получить штраф до 120 тысяч рублей, если налоговые органы заподозрят их в мошенничестве. Под ним подразумеваются подработки или любое неофициальное трудоустройство, с которого граждане не платят налоги.

«Если у пенсионера есть дополнительная подработка, но при этом он получает пенсию с индексацией и надбавками, то его могут привлечь за мошенничество», — пишет издание UssurMedia. Налоговая инспекция предупреждает граждан, что по закону любые источники дохода должны облагаться налогом. Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей. Также пенсионеров могут ждать исправительные работы либо лишение свободы до двух лет.

Сотрудники пенсионного фонда тщательно следят за пенсионерами, которые работают неофициально. Согласно закону, им необходимо указать дополнительные источники дохода, после чего они будут считаться работающими гражданами. В противном случае пенсионеров ждут ограничения со стороны налоговых органов. Эксперты фонда отмечают, что судебная практика по таким делам уже существует.

Ранее телеканал RT сообщал, что для восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, государству потребуется выделить 368 миллиардов рублей.

Источник: https://ura.news/news/1052411267?utm_referrer=httpszen.yandex.com