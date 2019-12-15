ПД-16 и Б-380 утилизируют
22:44. 15 декабря 2019 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Затонувшие сегодня ночью https://colonelcassad.livejournal.com/5498244.html плавдок ПД-16 и списанную подводную лодку Б-380 утилизируют. Б-380 сегодня днем вытащили из дока и буксирами отодвинули к причальной стенке.
Лодку начнут разбирать в ближайшее время (в плавдоке ее как раз готовили к утилизации), плавдок несколько позже.
Причиной ЧП стало неудовлетворительное техническое состояние плавдока, которое помешало экипажу плавдока его спасти.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5500130.html