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ПД-16 и Б-380 утилизируют

22:44. 15 декабря 2019 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Затонувшие сегодня ночью https://colonelcassad.livejournal.com/5498244.html плавдок ПД-16 и списанную подводную лодку Б-380 утилизируют. Б-380 сегодня днем вытащили из дока и буксирами отодвинули к причальной стенке.
Лодку начнут разбирать в ближайшее время (в плавдоке ее как раз готовили к утилизации), плавдок несколько позже.
Причиной ЧП стало неудовлетворительное техническое состояние плавдока, которое помешало экипажу плавдока его спасти.















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5500130.html

Метки: подводные лодки, севастополь, черноморский флот

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