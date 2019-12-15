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Открытие памятника Ивану Грозному в Александрове

09:55. 15 декабря 2019 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

“В городе Александрове, в Александровской слободе, открыт памятник царю Ивану Васильевичу Грозному. Грозный царь перекочевал сюда из Москвы во время боярских неурядиц, и отсюда семнадцать лет он правил великим государством.”
Статья Александра Проханова в газете Завтра http://zavtra.ru/blogs/tank_ivan_groznij

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wDCfBEHicMA

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