Открытие памятника Ивану Грозному в Александрове

“В городе Александрове, в Александровской слободе, открыт памятник царю Ивану Васильевичу Грозному. Грозный царь перекочевал сюда из Москвы во время боярских неурядиц, и отсюда семнадцать лет он правил великим государством.”

Статья Александра Проханова в газете Завтра http://zavtra.ru/blogs/tank_ivan_groznij



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wDCfBEHicMA