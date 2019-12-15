Определён путь развития России на 15 лет. Найди в нём себя
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На этой неделе произошло несколько важных событий, которые, как водится, потонули в шуме пустых новостей. А ведь они совершенно чётко указывают на то, чем будет жить страна в ближайшие 15 лет. Давайте разберём их вместе, и поймем, как это касается каждого из нас.
Люблю эту передачу ВПЕРЕД ,но интересно про ООН -он должен дать согласие на Арктику,тот который ,как все м/н органы принадлежат Америке.Он может дать согласие на строительство инфраструктуры ,поскольку есть опыт ,но плоды кому принадлежать будут -вопрос .Это как китайцам отдали ШП.