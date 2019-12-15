Уважаемые единомышленники!

Позвольте представить вам новую рубрику, которая теперь начнет регулярно появляться на сайте nstarikov.ru.

Она будет называться так — «Фильм, которое вам не показали».

Каждое воскресенье мы будем предлагать вам к просмотру кинофильм, с вероятностью 99% вами не виденный.

Это советские фильмы, которые практически не показывали даже в позднем СССР. Причина проста – в них рассказывалось о Сталине.

Позднее их не показывали и по другой причине – рассказы о революционном прошлом, о Гражданской войне, показ точки зрения «красных» победителей Русской смуты стал нерукопожатным в среде либералов и «демократов».

Но каждому образованному человеку важно иметь целостное представление об истории своей страны, об истории своей культуры. В них не должно быть пробелов и белых пятен, созданных из-за идеологических предпочтений и антипатий.

Вот для «закрытия» этих искусственно созданных белых пятен и послужит наша новая рубрика«Фильм, который вам не показали».

Начнем мы с фильма «Сталинградская битва».

Художественный фильм режиссера Владимира Петрова состоял из двух серий: первая была показана 9 мая 1949 года, вторую зрители увидели 18 декабря 1949 года. Этот фильм интересен тем, что он был выпущен на экраны, когда все участники, очевидцы великой битвы на Волге были живы, здоровы и полны сил. Переписывать историю ещё было невозможно, потому, что свидетелей были миллионы…

В роли Сталина – выдающийся артист и режиссер Алексей Денисович Дикий, который сыграл совершенно иного вождя. Говорящего без грузинского акцента. Иосифу Виссарионовичу исполнение А.Д. Дикого очень понравилось, и актер был удостоен за эту роль Сталинской премии первой степени. Всего же А.Д. Дикий был удостоен пяти Сталинских премий.

И это при том, что актер, что называется, сидел…

Итак:

«Сталинградская битва», 1949 год.

Источник: https://nstarikov.ru/novaja-rubrika-film-kotoryj-vam-ne-pokazali-111347