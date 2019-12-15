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Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

09:56. 15 декабря 2019 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Анастасия Чайковская

14 декабря 1931 года родился Николай Сергеевич Попов, выдающийся конструктор современности. Его детище, танк Т-80, в свое время «поставил на уши» американских военных и стал символом технического прорыва. В день рождения создателя «восьмидесятки» SPB.AIF.RU вспоминает, как разрабатывался «летающий танк».

14 метров в полете 

Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

Vitaly V. Kuzmin / Commons.wikimedia.org

В 1993 году в Абу-Даби открылась выставка вооружений, на которую было привезено 370 российских образцов оружия и техники. Среди экспонатов был представлен танк Т-80У. Гигантская 45-тонная махина с мощным вооружением и защитой с честью выдержала испытание прыжком с трамплина, пролетев 14 метров и мягко приземлившись на землю. Американский «Абрамс», который был собран вскоре после выпуска «восьмидесятки», не смог похвастать таким результатом — пролетев несколько метров, он шумно ударился о землю и потерял «начинку».

Танк Т-80, который поразил военных и стал восприниматься американцами в то неспокойное время как прямая угроза (отчего они, по сути, так спешно и сконструировали «Абрамса»), создал Николай Сергеевич Попов, уроженец станицы Усть-Лабинская Краснодарского края. Изобретение Попова стало первым в мире танком, имеющим газотурбинный двигатель, а он сам — главным конструктором бронетанковой техники в стране и одним из ведущих специалистов в мире.

Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

Танк-Т80У с легкостью выдерживает сложнейшие испытания. Фото: Commons.wikimedia.org

Разработки газотурбинного двигателя 

Первые танки были оснащены бензиновыми двигателями, позже – дизельными. Но новое время диктовало свои правила. К концу послевоенных сороковых годов конструкторы стали всерьёз задумываться о существенном повышении мощности двигателя, от которого напрямую зависела скорость танка и его способность преодолевать препятствий. Так родилась идея использовать газотурбинный двигатель, который к тому времени широко применялся в самолётостроении.

Первый образец, который пока лишь был своеобразной «заметкой на манжетах» — с массой недостатков и недоработок, — сделали в 1954 году. Работы велись в Ленинграде, в Сибири, на Урале. Испытания заканчивались неудачами: то лопалась турбина, то случались иные, более серьёзные поломки. Однако работы продолжались, так как созданию танка была отведена серьёзная роль, которую до конструкторов донесли «сверху». В 1968 году, уже при Леониде Брежневе, в правительстве вышла бумага, в которой говорилось, что создание танка с газотурбинным двигателем стоит «…считать важнейшей государственной задачей».

Создание легенды 

Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

Николай Сергеевич Попов. Фото wikipedia.org

На тот момент Николай Попов уже был главным конструктором, а вокруг работы над двигателем сплотилась сильная команда единомышленников, в которую вошло конструкторское бюро транспортного машиностроения завода имени Кирова и Климова, Калужского моторостроительного завода, НИИ Трансмаша и ряд ведущих НИИ и бюро авиационной и оборонной промышленности. В ходе совместной работы конструкторы пришли к мнению, что попытки оснастить танк двигателем самолёта или вертолёта ошибочны, и разработки нужно начинать сначала, так как необходимо создать новый двигатель — танковый.

Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

Т-80У на танковом биатлоне, 2013 год. Фото: Commons.wikimedia.org

Любопытно, но конструкторы работали сразу над несколькими двигателями. То есть, в дни испытаний было опробовано 119 вариантов, которые отработали свыше 500 тысяч часов в разных погодных условиях. В общей сложности, маршрут в 1.200.000 километров, который покрыли двигатели — это, образно говоря, расстояние до Луны, в обратную сторону, снова до Луны и ещё чуть-чуть на обратный путь. Первые двигатели после удачных испытаний были выпущены в Ленинграде, на Кировском заводе.

6 августа 1976 года танк был принят на вооружение под индексом Т-80. «Восьмидесятка» стала первым в мире серийным танком с газотурбинным двигателем. Стоит отметить, что серийное производство танка М1 «Абрамс» началось только в 1980 году.

Модификации Т-80 

Однако на этом работы не останавливались. После того, как танк обзавёлся столь мощной начинкой, было решено, что саму машину также необходимо модернизировать. Так была создана новая динамическая подвеска, которая ликвидировала дикий шум и позволяла танку ехать более спокойно и ровно. Также была обновлена система пушечно-ракетного вооружения, которая позволяла поражать вражеские вертолёты на расстоянии до четырёх километров.

В 1978 году появилась модификация Т-80Б, которую отличало, прежде всего, наличие комплекса управляемого вооружения. В 1985 году на вооружение был принят обновленный боевой танк Т-80У. На базе этих танков были созданы боевые машины Т-80УК, Т-80УЕ, Т-80УА, Т-80УМ, Т-80УМ2 и другие.

В настоящее время «летающий танк» находится на вооружении России, Белоруссии, Украины, Южной Кореи, Узбекистана, Кипра и Пакистана.

Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

Т-80Б в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга. Фото: Commons.wikimedia.org/ One half 3544

Судьба знаменитого конструктора 

«Отец» Т-80, Николай Попов, получил множество государственных наград. Более 50 лет он проработал на Кировском заводе, из которых около 30 лет — в качестве руководителя.

Летающий танк Т-80. Как создавалась легендарная «восьмидесятка»

В числе творений Николая Сергеевича — гусеничное самоходное орудие «Пион» и трактор «Кировец». Он стал владельцем 16 патентов и автором более 40 научных трудов.

Умер конструктор главного символа технической мощи страны в феврале 2008 года в Санкт-Петербурге.

Источник: https://nstarikov.ru/letajushhij-tank-t-80-kak-sozdavalas-legendarnaja-vosmidesjatka-110461

Метки: чит.клуб

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